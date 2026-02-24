"El flujo de fentanilo ha caído 56% en un año'', presume Trump a Congreso de EU

"El flujo de fentanilo ha caído 56% en un año, y el año pasado la tasa de asesinatos tuvo la mayor caída en la historia. El número más bajo en la historia", añadió.

En diciembre, el presidente Donald Trump firmó un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un "arma de destrucción masiva".

"Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200,000 y 300,000 personas mueren cada año, que sepamos", aseguró Trump en ese momento.

México pasó de negar la existencia y elaboración de fentanilo en territorio nacional a incautar más de 600 kilogramos que tenían como destino el mercado estadounidense a través de la "Operación Frontera Norte”, estrategia implementada hace un año para contener las amenazas de aranceles de Donald Trump, quien en su regreso a la Presidencia de Estados Unidos intensificó su batalla contra las drogas.

Lo decomisado equivale alrededor de 600 a 900 millones de pastillas que llegarían a Estados Unidos, un país que hasta hace dos años enfrentaba la peor crisis de salud con hasta 70,000 personas muertas al año por sobredosis de este opioide.

Desde febrero de 2025, México aceleró el decomiso de fentanilo, se enfocó en desarticular redes criminales y en frenar el tráfico de armas. Con este operativo, se logró un tercio de la incautación total de esta droga durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de 1.8 toneladas desde 2024.