México

La UNAM suspende clases en 3 estados por violencia tras captura de 'El Mencho'

La decisión por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México es para el resguardo de los estudiantes foráneos. Tras la muerte de "El Mencho" se llevaron a cabo narciobloqueos.
lun 23 febrero 2026 09:31 AM
La UNAM suspende clases hoy en tres estados por violencia tras captura del 'Mencho'
Los estudiantes de las sedes de la UNAM en los estados no tendrán labores académicas hasta nuevo aviso. (Foto: Facebook ENES Unidad Morelia, UNAM)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la suspensión de clases presenciales en las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores en tres entidades por la violencia que se desató en carreteras y vías de comunicación tras la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La máxima casa de estudios detalló en un comunicado que las unidades en donde no habrá clases este lunes 23 de febrero son: Morelia, Michoacán; León, Guanajuato; y en Juriquilla, Querétaro.

“A las y los estudiantes foráneos que planeaban regresar hoy o mañana, a los distintos campus universitarios, se les solicita permanecer en sus hogares hasta que se restablezcan las condiciones adecuadas para sus traslados”, se detalla en el texto.

La UNAM recuerda que en el resto de las entidades académicas tendrán actividades normales.

Se solicitó al personal académico ser flexibles con asistencias y evaluaciones; al mismo tiempo que aseguró que los directivos de las escuelas y facultades estarán atentos al desarrollo de la situación, por lo que sugiere a los estudiantes seguir los canales oficiales para mantenerse informados.

Facultad de Ingeniería

En la Facultad de Ingeniería con sede en Ciudad Universitaria se hizo el llamado a los profesores para no pasar lista ni realizar evaluaciones este lunes 23 de febrero.

“Es importante mencionar que ninguna práctica de campo se llevó a cabo este fin de semana, por lo que no existen grupos fuera de la CDMX. La seguridad e integridad de nuestra comunidad es prioridad”, detalla el texto.

Ibero

La Universidad Iberoamericana informó a la comunidad en un comunicado que en el caso de los alumnos que por los bloqueos o alguna otra circunstancia de seguridad les impida llegar a la sede en la CDMX, la inasistencia quedará justificada, ya que las actividades se llevarán a cabo de manera normal.

“El personal académico y administrativo que enfrente condiciones de traslado inseguras podrá realizar sus labores a distancia, en coordinación con su área correspondiente”, detalla el texto.

En el caso del personal que sí requiere presencia física, en caso de no existir condiciones seguras de traslado, la inasistencia no será considerada falta, previa notificación a su supervisión inmediata.

La suspensión de clases en universidades se suman a las que se anunciaron desde el domingo 22 de febrero tras los narcobloqueos en diversas entidades.

Además del cierre de escuelas en varios estados, el poder judicial autorizó a los jueces a mantener los tribunales cerrados donde lo consideren necesario.

"El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), era el narco mexicano más buscado. Washington ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por información que llevara a su captura.

Estaba considerado el último de los capos al estilo de Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, detenidos en 2016 y 2024 respectivamente y ahora presos en Estados Unidos.

Estados

¿En qué estados se suspenden las clases mañana, 23 de febrero, por ola de violencia?

Ante la situación de violencia, se suspendieron tres partidos de fútbol el domingo y el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a refugiarse.

La muerte del "Mencho" ocurre en un contexto de gran presión de Donald Trump para que México frene el envío de drogas a su país, en particular del fentanilo, y de acusaciones a Sheinbaum de no hacer lo suficiente para combatir al narcotráfico.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en el operativo para la captura de “El Mencho” murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, además de 30 integrantes del crimen organizado; entre las víctimas mortales hay una mujer.

"Lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado". Además "30 delincuentes que perdieron la vida", detalló en la Mañanera del Pueblo de este lunes 23 de febrero.

