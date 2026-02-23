La UNAM suspende clases hoy en tres estados por violencia tras captura del 'Mencho'

“A las y los estudiantes foráneos que planeaban regresar hoy o mañana, a los distintos campus universitarios, se les solicita permanecer en sus hogares hasta que se restablezcan las condiciones adecuadas para sus traslados”, se detalla en el texto.

La UNAM recuerda que en el resto de las entidades académicas tendrán actividades normales.

Se solicitó al personal académico ser flexibles con asistencias y evaluaciones; al mismo tiempo que aseguró que los directivos de las escuelas y facultades estarán atentos al desarrollo de la situación, por lo que sugiere a los estudiantes seguir los canales oficiales para mantenerse informados.

Facultad de Ingeniería

En la Facultad de Ingeniería con sede en Ciudad Universitaria se hizo el llamado a los profesores para no pasar lista ni realizar evaluaciones este lunes 23 de febrero.

“Es importante mencionar que ninguna práctica de campo se llevó a cabo este fin de semana, por lo que no existen grupos fuera de la CDMX. La seguridad e integridad de nuestra comunidad es prioridad”, detalla el texto.

Ibero

La Universidad Iberoamericana informó a la comunidad en un comunicado que en el caso de los alumnos que por los bloqueos o alguna otra circunstancia de seguridad les impida llegar a la sede en la CDMX, la inasistencia quedará justificada, ya que las actividades se llevarán a cabo de manera normal.

“El personal académico y administrativo que enfrente condiciones de traslado inseguras podrá realizar sus labores a distancia, en coordinación con su área correspondiente”, detalla el texto.

En el caso del personal que sí requiere presencia física, en caso de no existir condiciones seguras de traslado, la inasistencia no será considerada falta, previa notificación a su supervisión inmediata.

La suspensión de clases en universidades se suman a las que se anunciaron desde el domingo 22 de febrero tras los narcobloqueos en diversas entidades.

