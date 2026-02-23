Sheinbaum afirma que ya no hay bloqueos carreteros en ningún punto del país tras jornada violenta

Explicó que, debido a la jornada de violencia que se registró durante todo el día, se instaló una coordinación nacional en la que participa el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raymundo Morales.

"Es importante que sepan que se mantiene el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional en donde están los tres secretarios, sus equipos", indicó.

Nemesio Oseguera "El Mencho", el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Tapalpa, Jalisco, como parte de un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional que contó con inteligencia de Estados Unidos.

"Lo importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad de toda la población de todo México y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz y la seguridad y la normalidad en el país", planteó.

La mandataria federal reiteró que las carreteras ya muestran libre circulación.