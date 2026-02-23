Publicidad

presidencia

Sheinbaum afirma que ya no hay bloqueos carreteros en ningún punto del país tras jornada violenta

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los ciudadanos mantener la calma y aseguró que se trabaja en la paz del país, tras los bloqueos ocurridos en al menos 20 estados.
lun 23 febrero 2026 08:33 AM
sheinbaum-paz-jornada-bloqueos.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que tras los hechos se estableció un centro de mando de seguridad. (Foto: Presidencia de México.)

Tras una jornada marcada por violencia y bloqueos en 20 estados por la detención y abatimiento de Nemesio Oseguera "El Mencho", la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el país se encuentra en tranquilidad y que prácticamente ya no hay bloqueos.

"El día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido toda la actividad", dijo la mandataria federal en el arranque de su conferencia de prensa.

Explicó que, debido a la jornada de violencia que se registró durante todo el día, se instaló una coordinación nacional en la que participa el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raymundo Morales.

"Es importante que sepan que se mantiene el día de hoy un centro de mando, una coordinación nacional en donde están los tres secretarios, sus equipos", indicó.

Nemesio Oseguera "El Mencho", el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Tapalpa, Jalisco, como parte de un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional que contó con inteligencia de Estados Unidos.

"Lo importante en este momento es garantizar la paz y la seguridad de toda la población de todo México y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz y la seguridad y la normalidad en el país", planteó.

La mandataria federal reiteró que las carreteras ya muestran libre circulación.

La presidenta reconoció además el trabajo de las Fuerzas Armadas y lamentó los decesos que ocurrieron durante el operativo.

"Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene unas Fuerzas Armadas extraordinarias, son hombres y mujeres preparados profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación.

"Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos, son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás", indicó la mandataria federal.

