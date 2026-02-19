Morena ante el reto de ser el partido más grande y controlar a los 12 millones de afiliados

Si el INE confirma este número de afiliados, Morena tendría la mayor cantidad de registros desde que el país cuenta con un padrón de militancia. El PRI, que es el partido más antiguo en México y en su momento hegemónico, alcanzó su mayor número de registros en 2017, al contar con 6 millones de afiliados.

Para el analista político Javier Rosiles Salas, el crecimiento de Morena traerá consecuencias dentro de las estructuras del partido por los intereses personales de los liderazgos que han invertido recursos de tiempo y económicos para obtener candidaturas.

Este crecimiento que no tiene ningún otro partido, incluso en el mundo, va a generar una serie de problemáticas, porque estas estructuras que se van generando están fragmentadas y responden a intereses de liderazgos y estos en su momento pondrán en la mesa este capital y vendrán las negociaciones”. Javier Rosiles Salas, analista político.

El también profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (UCEMICH) explica que Morena es la “marca ganadora” en la mayoría de los estados y habrá una competencia “férrea” para las elecciones de 2027.

“Veo es un partido fragmentado en los estados con diferentes grupos políticos, que tiene diferentes niveles de poder; en la medida en que las candidaturas se logren distribuir más o menos de manera proporcional a la fuerza que cada uno tiene, pues en esa medida el partido se puede hacer fuerte”, señala.

La afiliación llega a la meta

En enero de 2025, Morena arrancó una campaña de afiliación y el principal encargado de esta tarea fue Andrés Manuel López Beltrán como secretario general del partido.

"Queremos ser el partido más grande que ha tenido este país y vamos a ponernos la meta de en un año afiliar a 10 millones de simpatizantes", dijo López Beltrán en octubre del 2024 al tomar las riendas del partido junto con Luisa María Alcalde, la líder nacional.

Hasta hace unos días, la dirigente de Morena aseguró que llevan 12 millones de afiliados, seis veces más de la última cifra que oficialmente dio el INE en 2023, la cual era de 2.3 millones de militantes.

En ese mismo corte, el segundo partido que más afiliados tenía era el PRI con 1 millón 411,889, seguido por el PRD con 999,249, partido que perdió su registro en las elecciones del 2024.

Ahora el INE realizará en este 2026 y antes de que comience el próximo proceso electoral, un proceso para verificar que los siete partidos políticos nacionales cumplen con el número mínimo de militantes que es de 260,000 y tener 3,000 en al menos 20 estado o 300 en 200 distritos electorales uninominales. Esto para que conserven su registro nacional.

Con los millones de afiliados, Morena llenaría 184 veces el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol); 489 veces el Palacio de los Deportes, y 1,200 veces el Auditorio Nacional. También equivale a las personas beneficiadas con el programa más grande de México que es la Pensión para Adultos Mayores, la cual es de 13.3 millones hasta 2025.

Todavía falta que el INE valide las más de 12 millones de afiliaciones que realizó Morena rumbo al 2027. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Para cumplir la meta, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ( SNTE ) tuvo un papel relevante, pues durante meses se les vieron a los docentes salir a las calles para instalar sus módulos, tomar la foto y entregar las credenciales.

El senador y secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, prometió que ellos aportarían 5.5 millones de afiliados entre profesores, familiares y ciudadanos. Para esta tarea, Morena entregó 6,00 tabletas electrónicas, con las que los docentes realizaban los registros.

“Y como docentes tampoco traemos nada más que la encomienda de afiliar porque somos del magisterio", dijo un integrante de la SNTE al realizar una afiliación en marzo pasado.