Morena ante el reto de ser el partido más grande y controlar a los 12 millones de afiliados

A un año de que comenzó la campaña de afiliación de Morena y a casi seis meses de que arranque el proceso electoral 2027 , el partido presume contar con 12 millones de afiliados, una cifra que falta que valide el Instituto Nacional Electoral (INE), pero lo colocaría como el organismo político con mayor fuerza en el país.
Los dirigentes de Morena celebran que ya le cumplieron a Andrés Manuel López Obrador en hacer de este partido el más grande; sin embargo, analistas consideran que esta “enorme” afiliación puede generar implicaciones que van desde problemas para organizarse hasta conflictos internos ante intereses personales.
Si el INE confirma este número de afiliados, Morena tendría la mayor cantidad de registros desde que el país cuenta con un padrón de militancia. El PRI, que es el partido más antiguo en México y en su momento hegemónico, alcanzó su mayor número de registros en 2017, al contar con 6 millones de afiliados.
Para el analista político Javier Rosiles Salas, el crecimiento de Morena traerá consecuencias dentro de las estructuras del partido por los intereses personales de los liderazgos que han invertido recursos de tiempo y económicos para obtener candidaturas.
Este crecimiento que no tiene ningún otro partido, incluso en el mundo, va a generar una serie de problemáticas, porque estas estructuras que se van generando están fragmentadas y responden a intereses de liderazgos y estos en su momento pondrán en la mesa este capital y vendrán las negociaciones”.
Javier Rosiles Salas, analista político.
El también profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (UCEMICH) explica que Morena es la “marca ganadora” en la mayoría de los estados y habrá una competencia “férrea” para las elecciones de 2027.
“Veo es un partido fragmentado en los estados con diferentes grupos políticos, que tiene diferentes niveles de poder; en la medida en que las candidaturas se logren distribuir más o menos de manera proporcional a la fuerza que cada uno tiene, pues en esa medida el partido se puede hacer fuerte”, señala.
La afiliación llega a la meta
En enero de 2025, Morena arrancó una campaña de afiliación y el principal encargado de esta tarea fue Andrés Manuel López Beltrán como secretario general del partido.
"Queremos ser el partido más grande que ha tenido este país y vamos a ponernos la meta de en un año afiliar a 10 millones de simpatizantes", dijo López Beltrán en octubre del 2024 al tomar las riendas del partido junto con Luisa María Alcalde, la líder nacional.
Hasta hace unos días, la dirigente de Morena aseguró que llevan 12 millones de afiliados, seis veces más de la última cifra que oficialmente dio el INE en 2023, la cual era de 2.3 millones de militantes.
En ese mismo corte, el segundo partido que más afiliados tenía era el PRI con 1 millón 411,889, seguido por el PRD con 999,249, partido que perdió su registro en las elecciones del 2024.
Ahora el INE realizará en este 2026 y antes de que comience el próximo proceso electoral, un proceso para verificar que los siete partidos políticos nacionales cumplen con el número mínimo de militantes que es de 260,000 y tener 3,000 en al menos 20 estado o 300 en 200 distritos electorales uninominales. Esto para que conserven su registro nacional.
Con los millones de afiliados, Morena llenaría 184 veces el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol); 489 veces el Palacio de los Deportes, y 1,200 veces el Auditorio Nacional. También equivale a las personas beneficiadas con el programa más grande de México que es la Pensión para Adultos Mayores, la cual es de 13.3 millones hasta 2025.
Para cumplir la meta, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE ) tuvo un papel relevante, pues durante meses se les vieron a los docentes salir a las calles para instalar sus módulos, tomar la foto y entregar las credenciales.
El senador y secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, prometió que ellos aportarían 5.5 millones de afiliados entre profesores, familiares y ciudadanos. Para esta tarea, Morena entregó 6,00 tabletas electrónicas, con las que los docentes realizaban los registros.
“Y como docentes tampoco traemos nada más que la encomienda de afiliar porque somos del magisterio", dijo un integrante de la SNTE al realizar una afiliación en marzo pasado.
El riesgo de fragmentarse y potenciar las pugnas internas
El crecimiento del Morena alerta de divisiones al interior del partido, ya que habrá más liderazgos que buscarán obtener candidaturas para las elecciones de 2027, cuando se elijan a 17 gobernadores y 500 diputados federales.
Uno de los conflictos se vio en la dirigencia nacional, pues aunque se rebasó la meta a “Andy” –como le dicen al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador– no se le vio mucho en las calles para conforma la estructura territorial del partido que era incrementar la afiliación, lo que causó molestia en algunos morenistas.
López Beltrán solo apareció en la reafiliación y credencialización de morenistas con cargo público alto, como gobernadores a quienes entregó personalmente su credencial. Este caso se dio en Veracruz con Rocío Rocío Nahle; en Sinaloa, con Rubén Rocha Moya; en Oaxaca, con Salomón Jara; en Quintana Roo, Mara Lezama, y en Puebla, con Alejandro Armenta.
Con el tiempo, el anhelo de un país más equitativo, se transformó en una lucha incansable por el bienestar de todas y todos. Paso a paso, este movimiento ha crecido hasta sumar a millones de mexicanas y mexicanos que hoy seguimos construyendo un futuro fundamentado en la… pic.twitter.com/zCMs3E7iz0
El analista político Javier Rosiles Salas señala que a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum no cuenta con el control de los morenistas.
“Tendremos un problema grave, porque la pregunta es en qué medida la presidenta Claudia Sheinbaum tiene ese poder para cohesionar a todos estos grupos que hacen un trabajo en los territorios y querrán tener un beneficio de manera natural”, cuestiona.
Angélica López Sánchez, directora de División de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, coincide con Javier Rosiles y añade que el hecho de que perfiles de otros partidos se sumen al oficialismo, puede derivar en enfrentamientos por ideologías.
“Esto puede generar cierta tensión entre los fundadores y puede generar incluso que las diferentes ideologías políticas que se tengan no se vinculen o no se relaciones con la ideologías propia del partido”, explica.
También comenta que el hecho de que no exista un “blindaje adecuado” para los nuevos actores que se incorporan a Morena, el partido no identificará que personas se afilian por intereses y por su ideología.
Al respecto resalta el caso del alcalde de Tequila, Jalisco, quien es investigado por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y fue acusado de liderar una red de extorsión y desvío de recursos públicos. Diego Rivera compitió por Morena a la alcaldía, mientras que la presidenta aseguró que se desconocían las acusaciones cuando fue elegido como candidato.
Asimismo, la profesora del Tec de Monterrey enfatiza que esta gran afiliación también puede fortalecer su estructura y facilitar la movilización para las elecciones, como en el llamado al voto a favor de este partido.
Pugnas internas en Morena
Morena ya enfrenta divisiones a seis meses de las elecciones. Los conflictos se ven en los estados, las secretarias y el Poder Legislativo.
En Zacatecas, el senador Saúl Monreal mantiene su intención de buscar la candidatura, pese a que la presidenta Sheinbaum ordenó que familiares participen en la contienda y la entidad es encabezada actualmente por su hermano David Monreal.
"No lo hago con afán de confrontación ni reto ni desafío", comentó y pidió que lo incluyan en la encuesta que hará Morena para elegir a su candidato.
También está el conflicto entre diputados del Congreso de Campeche y la gobernadora Layda Sansores. En este estado, 10 legisladores morenistas rompieron con la mandataria estatal al acusarla de persecución política para aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos 2026, en la que se plantea contraer una deuda de 1,000 millones de pesos.
No fue la única confrontación de la mandataria estatal, también se enfrentó con el coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, a quien acusó de proteger a Alejandro Moreno, líder del PRI.
En Chihuahua, morenistas han acusado a la senadora Andrea Chávez de realizar actos anticipados de campaña y hacer campañas millonarias para promover su imagen, rumbo a la elecciones en las que se busca sacar al PAN del gobierno. Recientemente la presidenta Sheinbaum insistió en que tiene que ganar la encuesta para obtener la candidatura del partido.
A esto se suman los conflictos entre morenistas de los últimos días, como los señalamientos de Julio Scherer Ibarra, quien fue consejero jurídico del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, de actos de corrupción y relaciones con personajes señalados de nexos con el narcotráfico.
También el conflicto en la Secretaria de Educación Pública (SEP), donde el exdirector general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, quien fue destituido de su cargo y acusó a la dependencia, encabezada por Mario Delgado, de corrupta y de querer impulsar la “visión neoliberal”.
Entre los conflictos internos destacó la renuncia de Adán Augusto López como coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Su dimisión se dio en medio de escándalos por sus ingresos millonarios no declarados y su vínculo político con Hernán Bermúdez, a quien se le acusa de liderar la organización criminal "La Barredora".
Adán Augusto aseguró que su decisión fue para precisamente hacer trabajo territorial de cara a las elecciones intermedias. "Toca ir a hacer tarea de territorio, estar en todo el país, también en las circunscripciones que tienen mayor padrón electoral. En Morena el objetivo principal es ganar todas las gubernaturas en disputa en el 2027, pero sobre todo mantener la mayoría calificada en el Congreso”, explicó el legislador.