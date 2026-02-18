¿Cuánto ganan soldados, cabos y sargentos del Ejército y quiénes superan el millón de pesos?

Los soldados, cabos, sargentos y demás integrantes del Ejército mexicano, al igual que cualquier otro trabajador en México, reciben un salario mensual y cuentan con diversas prestaciones de ley.

Al igual que en cualquier otra profesión, el ingreso depende del avance en la jerarquía. En el caso de la carrera militar, los sueldos pueden superar los 100,000 pesos mensuales en los niveles más altos.

A continuación, te mostramos cuánto gana cada rango dentro del Ejército y cuáles son sus prestaciones, según la Tabla de Haberes 2026, recién publicada este febrero, mes en que se celebra el Día del Ejército.