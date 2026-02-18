¿Cuánto ganan soldados, cabos y sargentos del Ejército y quiénes superan el millón de pesos?

Los soldados, cabos, sargentos y demás integrantes del Ejército mexicano, al igual que cualquier otro trabajador en México, reciben un salario mensual y cuentan con diversas prestaciones de ley.
Al igual que en cualquier otra profesión, el ingreso depende del avance en la jerarquía. En el caso de la carrera militar, los sueldos pueden superar los 100,000 pesos mensuales en los niveles más altos.
A continuación, te mostramos cuánto gana cada rango dentro del Ejército y cuáles son sus prestaciones, según la Tabla de Haberes 2026, recién publicada este febrero, mes en que se celebra el Día del Ejército.
¿Cuánto ganan los militares en México?
De acuerdo con la tabla oficial , disponible en el sitio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), estos son los haberes —remuneración base por el desempeño de sus servicios— vigentes para el año en curso:
-General de División: $133,503.67
-General de Brigada / de Ala: $122,372.19
-General Brigadier / de Grupo: $107,774.04
-Coronel: $91,027.71
-Teniente Coronel: $62,354.53
-Mayor: $49,769.61
-Capitán Primero: $42,979.08
-Capitán Segundo: $38,993.12
-Teniente: $25,977.03
-Subteniente: $24,500.78
-Sargento Primero: $21,306.63
-Sargento Segundo: $20,820.13
-Cabo: $19,548.69
-Soldado: $18,840.42
De acuerdo con la tabla, se trata del monto final recibido tras los descuentos de ley: ISR, Fondo de Ahorro y Seguro de Retiro.
¿Quiénes superan el millón de pesos al año?
Si se multiplica el salario neto mensual por 12 meses, se observa que los altos mandos son los únicos que superan el millón de pesos anual:
General de División: 133,503.67 pesos al mes, 1,602,044 pesos al año.
General de Brigada / de Ala: 122,372.19 pesos al mes, 1,468,466 pesos al año.
General Brigadier / de Grupo: 107,774.04 pesos al mes, 1,293,288 pesos al año.
Coronel: 91,027.71 pesos al mes, 1,092,332 pesos al año.
Los rangos inferiores, desde Teniente Coronel hasta Soldado, reciben menos de un millón de pesos al año, aunque cuentan con prestaciones adicionales.
Además del sueldo mensual, el personal militar en México cuenta con diversas prestaciones y apoyos económicos que complementan su ingreso:
Aguinaldo: Equivale a 40 días de haber anual.
Prima vacacional: Se paga por 20 días de haber al año.
Compensación de mando y enlace: $2,000 adicionales para el personal operativo, administrativo y logístico.
Asignación de técnico: Para quienes tienen licenciatura, se otorga un pago extra del 40% del haber mensual.
Prima de perseverancia: Un porcentaje adicional sobre el haber que aumenta según los años de servicio:
-10 años: 10%
-20 años: 20%
-30 años: 30%
-40 años: 40%
-50 años: 50%
Despensa mensual: de $1,515 para generales y jefes, hasta $1,640 para la tropa.
Ayuda para transporte: $985 mensuales desde Teniente hasta Soldado.
Estas prestaciones reflejan tanto el reconocimiento por la antigüedad y el nivel de preparación como el apoyo a las necesidades básicas y operativas del personal militar.
¿Cuánto gana el Secretario de la Defensa?
El actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es Ricardo Trevilla Trejo. Según su declaración en el portal Declaranet de mayo de 2025, recibe un ingreso mensual de 163,107 pesos, lo que equivale a 1,957,285 pesos al año.
Es importante señalar que estas cifras corresponden a la remuneración anual neta del declarante por su cargo público, e incluyen sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones, ya descontados los impuestos correspondientes.
Además de su salario como titular de la Sedena, el secretario reportó 13,535,000 pesos adicionales obtenidos por actividades fuera de su cargo público.
La mayor parte, 7,345,000 pesos, proviene de rendimientos o ganancias generadas por inversiones financieras. El resto, 6,190,000 pesos, corresponde a la venta de bienes: 5,930,000 pesos por la venta de una casa y 260,000 pesos por un vehículo.
En conjunto, sumando su salario anual por el cargo público y estos ingresos adicionales, el total neto recibido en 2024 asciende a 15,492,285 pesos.
Los autos y departamentos del general Ricardo Trevilla
De acuerdo con su declaración patrimonial de modificación presentada en mayo de 2025, Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, reporta los siguientes bienes:
Bienes inmuebles
El secretario declaró la propiedad de tres departamentos, todos adquiridos mediante créditos, y la venta de una casa:
-Departamento adquirido en 2024: Valor de 14,100,000 pesos, comprado a crédito el 14 de agosto de 2024.
-Departamento adquirido en 2010: Valor de 3,160,977 pesos, adquirido mediante crédito.
-Departamento adquirido en 2015: Valor de 1,050,000 pesos, adquirido a crédito a través del ISSFAM.
-Casa (vendida): Adquirida en 1994 por 1,600,000 pesos; la venta generó un ingreso de 5,930,000 pesos.
En cuanto a automóviles, el secretario reporta la posesión de un vehículo clásico y la venta de otro:
-Porsche modelo 1974: Sedán adquirido de contado en 2005 por 189,000 pesos.
-Chevrolet Cheyenne modelo 2011: Vendida, generando un ingreso de 260,000 pesos.
El análisis de sueldos, prestaciones e ingresos adicionales muestra que la carrera militar en México combina compensación económica por antigüedad y formación y puede superar ampliamente la de otros empleos públicos en los rangos más altos.
Al mismo tiempo, estos ingresos reflejan los riesgos que conlleva la naturaleza de sus labores, donde las tareas desempeñadas implican situaciones de alto peligro.