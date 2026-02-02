Publicidad

Congreso

Adán Augusto deja de encabezar a Morena en el Senado... pero se quedan sus cercanos

Este 1 de febrero, Adán Augusto López Hernández anunció que deja la coordinación de los senadores porque se enfocará en el trabajo territorial de Morena.
lun 02 febrero 2026 07:00 PM
Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier.
Tras varios escándalos, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Aunque Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, seguirá controlando la Cámara alta a través de sus cercanos, quienes se encuentran en puestos clave del recinto legislativo.

Desde su llegada en septiembre de 2024, López Hernández operó para colocar a al menos siete personas cercanas a él en puestos relevantes de la Cámara alta, pues entre las funciones que tienen están la administración de recursos, materiales, personal y la transparencia. Estos personajes tienen un salario mensual de más de 100 mil pesos brutos.

El tabasqueño dejó su cargo bajo el argumento de que comenzará a hacer trabajo territorial a favor de Morena, debido a que en 2027 habrá elecciones en las que se elegirán a 17 gobernadores y 500 diputados federales.

Al ser cuestionado si se mantendrán o serán removidos de sus cargos en el Senado las personas de su grupo político, Hernández prefirió que respondiera el nuevo coordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier.

“Hasta hoy todos los trabajadores administrativos, asesores técnico-legislativos de la Cámara han hecho un gran trabajo”, dijo Mier.

Enfatizó que lo peor que se puede hacer ahorita es tomar decisiones apresuradas; sin embargo, dijo que debe haber una evaluación.

“Nosotros somos un grupo parlamentario que tiene una estructura interna y el Senado tiene comisiones definidas, por lo tanto lo peor que se puede hacer es tomar decisiones de manera apresurada. Tiene que haber una evaluación serena y es en función de resultados. Hasta ahora todos los servidores públicos han dado resultados en el Senado”, enfatizó.

Ignacio Mier, quien es la nueva cabeza de la bancada integrada por 67 senadores, defendió a los integrantes del grupo político de Adán Augusto López Hernández, pues este morenista ha apoyado al legislador.

En la contienda interna de Morena en 2023, Mier manifestó en diversas ocasiones su respaldo para que López Hernández fuera el candidato presidencial de su partido.

Los cercanos de Adán

Al menos siete personas del grupo político de Adán Augusto López Hernández tiene diversos cargos en el Senado.

Está Óscar Trinidad Palomera Cano, quien es titular de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado, por lo que se encarga de administrar el presupuesto anual de esta Cámara legislativa y para este 2026 manejará 5,103 millones de pesos que le asignó la Cámara de Diputados.

Palomera Cano fue elegido por la mayoría de los senadores, pero López Hernández lo impulsó para ocupar ese cargo y hoy cobra 187 mil 979 pesos mensuales brutos.

El actual secretario General ha trabajado con López Hernández desde 2019, cuando el legislador era gobernador de Tabasco. En ese momento lo nombró titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del estado.

En 2021 llegó a la Secretaría de Gobernación para que fuera particular de López Hernández; incluso, Palomera Cano presume en redes sociales su cercanía con el legislador.

Ahora no solo encabeza la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado, también es suplente de López Hernández, por lo que si el legislador deja su cargo, Palomera Cano ocupará el escaño.

También está Gerardo Fragoso Díaz, quien fue una de las personas más cercanas a Rosalinda López, hermana de Adán Augusto López.

Desde septiembre de 2024 es el contralor interno del Senado, por lo que también se encarga de la transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales en la Cámara alta, por lo que su salario es de 124 mil 711 pesos.

Lo anterior se debe a que desapareció el INAI y se tuvo que modificar –en abril 2025- el Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos para establecer que la Contraloría Interna de la Cámara alta es “la autoridad garante y ejercerá las atribuciones aplicables que le correspondan en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y transparencia”.

Fragoso Díaz fue secretario técnico del tabasqueño Carlos Merino cuando éste fue senador, luego trabajó con Rosalinda López Hernández -hermana de Adán Augusto- en la Auditoría Fiscal Federal y en 2024 llegó al Senado como contralor.

Se encuentra también Abraham Ezequiel Zurita Capdepont, quien está al frente de la Tesorería del Senado, la cual se encarga de presentar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Cámara de Senadores; coordina la integración del informe mensual del Presupuesto; gestiona y recibe de la Tesorería de la Federación los fondos correspondientes al Presupuesto autorizado para cada año.

Zurita Capdepont también es cercano a Adán Augusto, pues ha tenido puestos clave en las instituciones en las que trabajó, y hoy desde el Senado como tesorero cobra 178 mil 689 pesos mensuales brutos.

Antes de llegar a este puesto, fue subdirector de Planeación Informática en el ayuntamiento Centro Villahermosa, Tabasco. Después laboró en la Secretaría de Gobernación cuando el titular de esa dependencia era Adán Augusto; en la Segob fue director general de Administración del Instituto Nacional de Migración.

Otro cercano a López Hernández es Jorge Alberto Medina González, quien ahora es director General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Esta dirección gestiona la adquisición, suministro y custodia de los bienes muebles e inmuebles, así como los servicios para el funcionamiento de la cámara, como limpieza, seguridad y transporte.

Medina González ha trabajado con el legislador desde 2019 cuando era gobernador de Tabasco y lo ha seguido en las instituciones en las que ha estado. En el estado fue coordinador de Procesos y Acciones del Gobierno estatal hasta 2021. Después se fue a la Secretaría de Gobernación para encabezar la Unidad de Administración y Finanzas, y finalmente llegó al Senado.

Se agrega Beatriz Andrea Fernández Capetillo, quien también desde hace más de seis años ha trabajado con López Hernández. En 2019, ella fue titular de la Unidad de Administración y Finanzas en Tabasco, cuando el ahora legislador gobernaba la entidad.

Ahora es directora General de Contabilidad en el Senado y gana 172, 152 pesos mensuales brutos, y entre las funciones que tiene está planear, dirigir y vigilar el registro contable de las operaciones del ejercicio presupuestal.

La lista cuenta con Elvia Lucía Aguillón Moreno, quien ahora es directora General de Recurso Humanos del Senado. Antes de llegar a este cargo estuvo en 2023 como directora General de Recursos Materiales en la Secretaría de Gobernación. En ese tiempo López Hernández era el titular de la dependencia.

Está Fernando Humberto Pulido Kim, quien en septiembre de 2024 fue designado como coordinador de Comunicación Social del Senado.

Este nombramiento lo hizo Adán Augusto López Hernández al asumir la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado. Pulido Kim se desempeñó como delegado de la Secretaría de Gobernación en Jalisco, cuando la dependencia federal era encabezada por el ahora legislador.

