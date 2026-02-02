Adán Augusto deja de encabezar a Morena en el Senado... pero se quedan sus cercanos

El tabasqueño dejó su cargo bajo el argumento de que comenzará a hacer trabajo territorial a favor de Morena, debido a que en 2027 habrá elecciones en las que se elegirán a 17 gobernadores y 500 diputados federales.

Al ser cuestionado si se mantendrán o serán removidos de sus cargos en el Senado las personas de su grupo político, Hernández prefirió que respondiera el nuevo coordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier.

“Hasta hoy todos los trabajadores administrativos, asesores técnico-legislativos de la Cámara han hecho un gran trabajo”, dijo Mier.

Enfatizó que lo peor que se puede hacer ahorita es tomar decisiones apresuradas; sin embargo, dijo que debe haber una evaluación.

“Nosotros somos un grupo parlamentario que tiene una estructura interna y el Senado tiene comisiones definidas, por lo tanto lo peor que se puede hacer es tomar decisiones de manera apresurada. Tiene que haber una evaluación serena y es en función de resultados. Hasta ahora todos los servidores públicos han dado resultados en el Senado”, enfatizó.

Ignacio Mier, quien es la nueva cabeza de la bancada integrada por 67 senadores, defendió a los integrantes del grupo político de Adán Augusto López Hernández, pues este morenista ha apoyado al legislador.

En la contienda interna de Morena en 2023, Mier manifestó en diversas ocasiones su respaldo para que López Hernández fuera el candidato presidencial de su partido.

Los cercanos de Adán

Al menos siete personas del grupo político de Adán Augusto López Hernández tiene diversos cargos en el Senado.

Está Óscar Trinidad Palomera Cano, quien es titular de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado, por lo que se encarga de administrar el presupuesto anual de esta Cámara legislativa y para este 2026 manejará 5,103 millones de pesos que le asignó la Cámara de Diputados.

Palomera Cano fue elegido por la mayoría de los senadores, pero López Hernández lo impulsó para ocupar ese cargo y hoy cobra 187 mil 979 pesos mensuales brutos.

El actual secretario General ha trabajado con López Hernández desde 2019, cuando el legislador era gobernador de Tabasco. En ese momento lo nombró titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del estado.

En 2021 llegó a la Secretaría de Gobernación para que fuera particular de López Hernández; incluso, Palomera Cano presume en redes sociales su cercanía con el legislador.

Ahora no solo encabeza la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado, también es suplente de López Hernández, por lo que si el legislador deja su cargo, Palomera Cano ocupará el escaño.

También está Gerardo Fragoso Díaz, quien fue una de las personas más cercanas a Rosalinda López, hermana de Adán Augusto López.

Desde septiembre de 2024 es el contralor interno del Senado, por lo que también se encarga de la transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales en la Cámara alta, por lo que su salario es de 124 mil 711 pesos.

Lo anterior se debe a que desapareció el INAI y se tuvo que modificar –en abril 2025- el Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos para establecer que la Contraloría Interna de la Cámara alta es “la autoridad garante y ejercerá las atribuciones aplicables que le correspondan en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y transparencia”.

Fragoso Díaz fue secretario técnico del tabasqueño Carlos Merino cuando éste fue senador, luego trabajó con Rosalinda López Hernández -hermana de Adán Augusto- en la Auditoría Fiscal Federal y en 2024 llegó al Senado como contralor.