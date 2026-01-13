Sheinbaum enfrenta presión de Trump para detener a políticos de Morena, reporta WSJ

“El tema que más preocupa ahora es la posibilidad de que Trump demande arrestos de políticos del partido de la presidenta Sheinbaum que, según Washington, tienen vínculos con los cárteles”, señala el WSJ, citando a personas familiarizadas con las discusiones internas en México.

Estas conversaciones se habrían intensificado tras la caída de Nicolás Maduro, un episodio que, según el medio, elevó las expectativas de Trump sobre una postura más agresiva frente a gobiernos a los que considera permisivos con el narcotráfico.

El artículo, titulado Mexico Rejects Trump’s Plea for U.S. Forces to Take On Cartels, fue firmado por los periodistas José de Córdoba, Steve Fisher y Santiago Pérez y publicado el 12 de enero de 2026. En él se detalla que Trump volvió a plantear a la presidenta Claudia Sheinbaum la posibilidad de utilizar fuerzas militares estadounidenses para combatir a los cárteles en territorio mexicano, una oferta que fue rechazada por la mandataria.

“Somos muy claros en la defensa de nuestro territorio”, dijo Sheinbaum este lunes en conferencia de prensa, al relatar su conversación con Trump. La presidenta subrayó que la participación militar de Estados Unidos “no es necesaria”, reafirmando la soberanía mexicana.

No obstante, el WSJ advierte que, más allá del tema militar, existe inquietud en el aparato de seguridad mexicano por otras posibles demandas de Washington.

“Funcionarios de alto nivel han discutido en privado la posibilidad de exigencias que el gobierno mexicano difícilmente podría aceptar”, apunta el diario, entre ellas la entrega o el procesamiento de figuras políticas relevantes.

El medio estadounidense también destaca que, hasta ahora, no hay indicios de que EU esté preparando una acción militar unilateral, en parte porque la cooperación bilateral en materia de seguridad se mantiene activa y porque existen canales directos entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Sin embargo, la presión política sobre Sheinbaum va en aumento.