México

Sheinbaum enfrenta presión de Trump para detener a políticos de Morena, reporta WSJ

Tras la captura de Maduro, funcionarios mexicanos presuntamente discuten escenarios ante lo que consideran “exigencias insostenibles” de Trump, que incluirían la detención de políticos de Morena.
mar 13 enero 2026 11:45 AM
Imagen ilustrativa. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, sostuvo en diciembre pasado su primera reunión trilateral con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y Mark Carney, primer ministro de Canadá. (Presidencia)

El Gobierno de México enfrenta una creciente presión de Estados Unidos tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, en un contexto en el que el presidente Donald Trump endureció su discurso y sus exigencias en materia de seguridad y combate al narcotráfico, reveló un artículo publicado en The Wall Street Journal (WSJ).

De acuerdo con el diario estadounidense, funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano sostienen reuniones privadas para analizar cómo responder a lo que consideran “exigencias insostenibles” por parte de Trump, que irían más allá de una eventual acción militar de Estados Unidos en contra de los cárteles y que incluirían la detención de políticos de Morena presuntamente vinculados al crimen organizado.

“El tema que más preocupa ahora es la posibilidad de que Trump demande arrestos de políticos del partido de la presidenta Sheinbaum que, según Washington, tienen vínculos con los cárteles”, señala el WSJ, citando a personas familiarizadas con las discusiones internas en México.

Estas conversaciones se habrían intensificado tras la caída de Nicolás Maduro, un episodio que, según el medio, elevó las expectativas de Trump sobre una postura más agresiva frente a gobiernos a los que considera permisivos con el narcotráfico.

El artículo, titulado Mexico Rejects Trump’s Plea for U.S. Forces to Take On Cartels, fue firmado por los periodistas José de Córdoba, Steve Fisher y Santiago Pérez y publicado el 12 de enero de 2026. En él se detalla que Trump volvió a plantear a la presidenta Claudia Sheinbaum la posibilidad de utilizar fuerzas militares estadounidenses para combatir a los cárteles en territorio mexicano, una oferta que fue rechazada por la mandataria.

“Somos muy claros en la defensa de nuestro territorio”, dijo Sheinbaum este lunes en conferencia de prensa, al relatar su conversación con Trump. La presidenta subrayó que la participación militar de Estados Unidos “no es necesaria”, reafirmando la soberanía mexicana.

No obstante, el WSJ advierte que, más allá del tema militar, existe inquietud en el aparato de seguridad mexicano por otras posibles demandas de Washington.

“Funcionarios de alto nivel han discutido en privado la posibilidad de exigencias que el gobierno mexicano difícilmente podría aceptar”, apunta el diario, entre ellas la entrega o el procesamiento de figuras políticas relevantes.

El medio estadounidense también destaca que, hasta ahora, no hay indicios de que EU esté preparando una acción militar unilateral, en parte porque la cooperación bilateral en materia de seguridad se mantiene activa y porque existen canales directos entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Sin embargo, la presión política sobre Sheinbaum va en aumento.

Según el WSJ, la presidenta mexicana se encuentra en una posición particularmente delicada, atrapada entre las demandas de Trump y las expectativas de su movimiento político. Cualquier intento de avanzar en contra de políticos de Morena, subraya el diario, podría “debilitar su posición interna e indignar a la base nacionalista del partido gobernante”.

Morena ya rechazó las acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Sheinbaum, recuerda el WSJ, dijo que corresponde a la Fiscalía investigar a cualquier funcionario si existen pruebas en su contra, pero hasta ahora no se actúa en contra de figuras relevantes del partido.

México –añade la publicación– realiza gestos importantes para contener la presión de Washington, como extradiciones, despliegues militares en la frontera y mayores decomisos de drogas.

