Los enfrentamientos de Marx Arriaga con la SEP que llevaron a su destitución

Días más tarde, la dependencia difundió un comunicado en el que afirmaba que el secretario de Educación continuaba con el modelo de López Obrador, el cual defiende la educación pública, gratuita, laica e inclusiva.
Tras esas declaraciones, algunos diputados del PAN exigieron la renuncia de Marx Arriaga. Pero Sheinbaum descartó que fuera real la rebelión en la SEP y aseguró que Arriaga se mantendría en el cargo si así lo decidía él mismo.
Aunque puntualizó que también dependía de que supiera trabajar en equipo. Además, la presidenta defendió el trabajo de Mario Delgado al frente de la SEP.
“Nadie es portador de la verdad absoluta de la Cuarta Transformación, nadie, eso le pertenece al gobierno del pueblo", declaró Sheinbaum.
"Hay debate interno, es normal que haya debate interno, pero la SEP tiene que cumplir con la función que es el derecho a la educación y está haciendo muy buen trabajo Mario Delgado", agregó en su conferencia matutina del 29 de diciembre de 2025.
Arriaga acusa traición al proyecto educativo de AMLO
Este miércoles, al participar en una conferencia en la Escuela Normal Urbana de Balancán, Tabasco, Arriaga acusó a la actual administración de la SEP de traicionar el proyecto educativo de López Obrador.
Expresó este señalamiento como respuesta a un estudiante, que preguntó por qué se había creado la Nueva Escuela Mexicana si no recibía el apoyo necesario para prosperar.
“Hay que decirlo claro: ¿Qué está haciendo el gobierno federal? Traicionar”, respondió y agregó: “¿Qué ha pasado? Los funcionarios traicionaron los sueños de Andrés Manuel” (...). Cuando llegaron y se sentaron en esas instituciones y les pusieron los chóferes y le dieron esos grandes salarios (...), se sintieron cómodos y le dieron la espalda al sueño”.
Dos días después de esa conferencia, Marx Arriaga fue destituido de la SEP.