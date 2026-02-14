Publicidad

México

Los enfrentamientos de Marx Arriaga con la SEP que llevaron a su destitución

El funcionario de la Secretaría de Educación Pública acusó a la administración actual de “traicionar” el proyecto educativo de López Obrador.
sáb 14 febrero 2026 10:00 AM
marx-arriaga-sep.jpeg
Este 13 de febrero se concretó la destitución de Marx Arriaga, funcionario polémico de la SEP. (Foto: Presidencia de México)

Al ser desalojado de sus oficinas en la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga preguntó al funcionario que le comunicaba su despido: “¿Quién dio la indicación, fue Mario Delgado (secretario de Educación) o fue Noemí (Juárez, subsecretaria de Educación Básica)?”.

La escena ilustra la deteriorada relación que Arriaga mantuvo estos últimos meses con la nueva administración de la dependencia, a la que critica abiertamente y contra la que ha llamado a rebelarse.

Los enfrentamientos desembocaron este viernes en la destitución de Arriaga como director general de Materiales Educativos. El exfuncionario acusó que incluso lo expulsaron de su oficina y advirtió que seguirá en el puesto hasta que le entreguen el documento que avala su despido.

La SEP negó el desalojo y aseguró que la salida de Arriaga respondía a un cambio en la manera de designar al titular de ese cargo, que ahora será nombrado libremente por el secretario de Educación. Se espera que el relevo se anuncie el 16 de febrero.

¿Quién es Marx Arriaga?

Arriaga fue una pieza clave para impulsar la Nueva Escuela Mexicana, el proyecto educativo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Arriaga es filólogo y llegó a la dirección de Materiales Educativos en 2021, cuando Delfina Gómez era secretaria de Educación. Antes, en 2018, fue director general de Bibliotecas Públicas y en 2012 fue sinodal en el examen de doctorado en Humanidades de Beatriz Gutiérrez Müller.

La polémica por los libros de texto

En el sexenio de López Obrador se encargó de rediseñar los libros de texto gratuitos; pero los nuevos materiales fueron criticados por supuestamente contener un enfoque ideológico, errores ortográficos, fechas de sucesos históricos cambiadas y problemas matemáticos inexactos. La SEP prometió corregir esas fallas.

Arriaga defendió esos libros siempre y aseguró que eran resultado del trabajo de los docentes mexicanos. Sin embargo, algunas organizaciones civiles denunciaron que la comunidad escolar no fue tomada en cuenta para el rediseño. Incluso se interpusieron amparos para frenar la distribución de esos materiales.

En marzo de 2025, ya en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Mario Delgado anunció que los libros de matemáticas de primero, segundo y tercero de primaria serían revisados por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), a fin de garantizar su calidad.

Desde entonces, Marx Arriaga ha señalado a la SEP de intentar cambiar todos los libros de la administración pasada.

Rebelión en la SEP

Pero sus críticas aumentaron en diciembre de 2025, cuando propuso crear los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos, encargados de proteger "los valores del obradorismo y la Cuarta Transformación".

Esta convocatoria la dirigió al magisterio, con un exhorto a los maestros a defender los libros de texto, actuar como contrapesos y refundar la SEP, lo que fue leído como una rebelión contra la Secretaría de Educación.

En aquel documento, Arriaga aseguró que la SEP actual, a cargo de Mario Delgado, buscaba privatizar la educación, mantener viejas prácticas y funcionarios del “modelo neoliberal”.

Días más tarde, la dependencia difundió un comunicado en el que afirmaba que el secretario de Educación continuaba con el modelo de López Obrador, el cual defiende la educación pública, gratuita, laica e inclusiva.

Tras esas declaraciones, algunos diputados del PAN exigieron la renuncia de Marx Arriaga. Pero Sheinbaum descartó que fuera real la rebelión en la SEP y aseguró que Arriaga se mantendría en el cargo si así lo decidía él mismo.

Aunque puntualizó que también dependía de que supiera trabajar en equipo. Además, la presidenta defendió el trabajo de Mario Delgado al frente de la SEP.

“Nadie es portador de la verdad absoluta de la Cuarta Transformación, nadie, eso le pertenece al gobierno del pueblo", declaró Sheinbaum.

"Hay debate interno, es normal que haya debate interno, pero la SEP tiene que cumplir con la función que es el derecho a la educación y está haciendo muy buen trabajo Mario Delgado", agregó en su conferencia matutina del 29 de diciembre de 2025.

Arriaga acusa traición al proyecto educativo de AMLO

Este miércoles, al participar en una conferencia en la Escuela Normal Urbana de Balancán, Tabasco, Arriaga acusó a la actual administración de la SEP de traicionar el proyecto educativo de López Obrador.

Expresó este señalamiento como respuesta a un estudiante, que preguntó por qué se había creado la Nueva Escuela Mexicana si no recibía el apoyo necesario para prosperar.

“Hay que decirlo claro: ¿Qué está haciendo el gobierno federal? Traicionar”, respondió y agregó: “¿Qué ha pasado? Los funcionarios traicionaron los sueños de Andrés Manuel” (...). Cuando llegaron y se sentaron en esas instituciones y les pusieron los chóferes y le dieron esos grandes salarios (...), se sintieron cómodos y le dieron la espalda al sueño”.

Dos días después de esa conferencia, Marx Arriaga fue destituido de la SEP.

