Los enfrentamientos de Marx Arriaga con la SEP que llevaron a su destitución

Los enfrentamientos desembocaron este viernes en la destitución de Arriaga como director general de Materiales Educativos. El exfuncionario acusó que incluso lo expulsaron de su oficina y advirtió que seguirá en el puesto hasta que le entreguen el documento que avala su despido.

La SEP negó el desalojo y aseguró que la salida de Arriaga respondía a un cambio en la manera de designar al titular de ese cargo, que ahora será nombrado libremente por el secretario de Educación. Se espera que el relevo se anuncie el 16 de febrero.

¿Quién es Marx Arriaga?

Arriaga fue una pieza clave para impulsar la Nueva Escuela Mexicana, el proyecto educativo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Arriaga es filólogo y llegó a la dirección de Materiales Educativos en 2021, cuando Delfina Gómez era secretaria de Educación. Antes, en 2018, fue director general de Bibliotecas Públicas y en 2012 fue sinodal en el examen de doctorado en Humanidades de Beatriz Gutiérrez Müller.

La polémica por los libros de texto

En el sexenio de López Obrador se encargó de rediseñar los libros de texto gratuitos; pero los nuevos materiales fueron criticados por supuestamente contener un enfoque ideológico, errores ortográficos, fechas de sucesos históricos cambiadas y problemas matemáticos inexactos. La SEP prometió corregir esas fallas.

Arriaga defendió esos libros siempre y aseguró que eran resultado del trabajo de los docentes mexicanos. Sin embargo, algunas organizaciones civiles denunciaron que la comunidad escolar no fue tomada en cuenta para el rediseño. Incluso se interpusieron amparos para frenar la distribución de esos materiales.