Nadia López García, la escritora mixteca que ahora está a cargo de los libros de texto de la SEP

López García, pedagoga de formación, especialista en formación docente y promoción de la lectura, también deberá asegurar materiales educativos para niños, niños y adolescentes afromexicanos y migrantes.

“Su experiencia en el diseño de materiales pedagógicos, formación docente y promoción de la lectura contribuirá al fortalecimiento de los contenidos educativos con un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género de la Nueva Escuela Mexicana (NEM)”, subrayó la SEP en un comunicado.

¿Quién es Nadia López García, la nueva titular de Materiales Educativos?

La nueva encargada de los libros de texto gratuitos es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De acuerdo con la SEP, está especializada en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural.

Anteriormente fue Coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Es una poeta indígena, hija de jornaleros oaxaqueños y hablante de lengua mixteca Ñuu Savi. También es autora de 11 libros, traducidos a 10 idiomas, y activista por los derechos culturales. Algunos de sus poemas aparecen publicados en los libros de texto gratuitos.

“Nadia López García cuenta con una reconocida trayectoria nacional e internacional”, destacó la dependencia.

Ha sido reconocida con distintos galardones, entre ellos el Premio Nacional de la Juventud; Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón, y el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle. Además de una mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas, en la categoría de Libro Infantil.