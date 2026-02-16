Publicidad

México

Nadia López García, la escritora mixteca que ahora está a cargo de los libros de texto de la SEP

Pedagoga de profesión, llega a sustituir en el cargo a Marx Arriaga y tendrá la meta de ampliar la oferta de materiales educativos en braille y lenguas originarias.
lun 16 febrero 2026 06:00 PM
Nadia López García, nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP
Algunos de loa poemas de López García aparecen publicados en los libros de texto gratuitos. (Foto: Tomada de Facebook)

Sobre los hombros de Nadia López García, la nueva directora de Materiales Educativos , ya recae una tarea enorme y fundamental: garantizar que todas las escuelas y alumnos reciban libros de texto adecuados.

Deberá ampliar el catálogo de materiales educativos en lenguas indígenas, macrotipo y braille mientras encabece el cargo, al que llegó en lugar de Marx Arriaga, destituido el viernes pasado tras emitir una serie de críticas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

López García, pedagoga de formación, especialista en formación docente y promoción de la lectura, también deberá asegurar materiales educativos para niños, niños y adolescentes afromexicanos y migrantes.

“Su experiencia en el diseño de materiales pedagógicos, formación docente y promoción de la lectura contribuirá al fortalecimiento de los contenidos educativos con un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género de la Nueva Escuela Mexicana (NEM)”, subrayó la SEP en un comunicado.

¿Quién es Nadia López García, la nueva titular de Materiales Educativos?

La nueva encargada de los libros de texto gratuitos es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De acuerdo con la SEP, está especializada en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural.

Anteriormente fue Coordinadora Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Es una poeta indígena, hija de jornaleros oaxaqueños y hablante de lengua mixteca Ñuu Savi. También es autora de 11 libros, traducidos a 10 idiomas, y activista por los derechos culturales. Algunos de sus poemas aparecen publicados en los libros de texto gratuitos.

“Nadia López García cuenta con una reconocida trayectoria nacional e internacional”, destacó la dependencia.

Ha sido reconocida con distintos galardones, entre ellos el Premio Nacional de la Juventud; Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón, y el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle. Además de una mención honorífica en el Premio Antonio García Cubas, en la categoría de Libro Infantil.

“Su incorporación al área tendrá como objetivo principal reconocer a las mujeres en la historia, como lo ha solicitado la Presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó Mario Delgado, titular de la SEP.

En su nuevo cargo, agregó el secretario, López García apoyará en el fortalecimiento de “los aprendizajes en humanismo y vida saludable”.

También tendrá por misión elaborar, por primera vez, material docente específico para escuelas multigrado.

Aunque la mitad de los planteles públicos del país operan bajo esta modalidad, a la fecha no cuentan con ese material propio y con los recursos especialmente adaptados a sus contextos. Así que esta función de la nueva encargada de Materiales Educativos será fundamental.

La SEP celebró el perfil de López García y aseguró que es idóneo para el cargo y la continuidad de la Nueva Escuela Mexicana, el modelo educativo impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La dependencia ha sido enfática en defender la continuidad tras las críticas del ahora exfuncionario Marx Arriaga, quien acusó que ese proyecto educativo había sido traicionado por la actual administración federal.

Arriaga también señaló a la SEP de querer modificar los libros de texto del sexenio pasado y de abandonar los ideales del obradorismo.

“La Secretaría de Educación Pública refrenda su compromiso de continuar consolidando materiales educativos que fortalezcan el derecho a una educación pública, gratuita, científica, humanista (...) de acuerdo de los principios de la NEM”, agregó la dependencia.

