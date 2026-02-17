Marx Arriaga recibe oficio de destitución y deja instalaciones de la SEP

Ya al interior del Metro de la Ciudad de México, reporteros preguntaron a Marx sobre los señalamientos de presuntos 'moches' que habría solicitado a otros funcionarios durante su tiempo en la SEP. ''Calumnias de los diarios conservadores'', contestó.

''No hubo, aquí están los compañeros, no hubo nunca una solicitud de nada. Nos conocen los maestros y nunca se les solicitó nada. Lo que buscamos fue hacer justicia social y nos vamos como llegamos'', expuso al respecto.

''Hay una investigación para funcionarios de la institución. Pero no hay nada, yo no hice absolutamente nada'', añadió.

Marx Arriaga permaneció cuatro días en su oficina tras ser destituido. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

Nadia López García es la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, oficina de la SEP encargada del diseño de los libros de texto gratuitos.

La destitución de Arriaga llegó dos meses después que éste reforzara sus críticas hacia la administración de Mario Delgado y hasta llamara a los docentes a revelarse en contra de la SEP.

El principal descontento de Arriaga es la posibilidad de que se modifiquen los libros de texto gratuitos que él rediseñó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Delfina Gómez fue titular de la SEP.

Los nuevos materiales fueron criticados por supuestamente contener un enfoque ideológico, errores ortográficos, fechas de sucesos históricos cambiadas y problemas matemáticos inexactos. La SEP prometió corregir esas fallas.

Arriaga siempre defendió esos libros y aseguró que eran resultado del trabajo de los docentes mexicanos.

En marzo de 2025, ya en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Mario Delgado anunció que los libros de matemáticas de primero, segundo y tercero de primaria serían revisados por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) para garantizar su calidad.

Desde entonces, Arriaga señala a la SEP de intentar cambiar todos los libros de la administración pasada; de querer privatizar la educación y hasta de "traicionar" la Nueva Escuela Mexicana, el modelo educativo impulsado por López Obrador.