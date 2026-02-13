Marx Arriaga: ''Hasta que me entreguen documento de despido, sigo en mi puesto''

“No nos aferramos a un cargo, tan solo estamos defendiendo los principios de la Nueva Escuela Mexicana”, declaró.

Arriaga ofreció esta tarde una rueda de prensa luego de que hace unas horas denunciara un intento de desalojo de sus oficinas, lo que fue negado por la SEP.

Arriaga fue director general de Bibliotecas en la Secretaría de Cultura en los primeros años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en febrero de 2021 asumió la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la SEP.

Desde ese cargo fue el responsable de elaborar el plan de estudios de la NEM y editar más de 20 millones de libros de texto gratuitos para los estudiantes de educación básica, sobre los que pesaron señalamientos de errores históricos y de ortografía y fuerte carga ideológica.

La SEP se vio obligada a publicar el documento “Algunas precisiones a los libros de texto gratuitos”, para corregir entre otros errores la fecha de nacimiento de Benito Juárez.

Arriaga aseguró hoy en la rueda de prensa que es el interés de modificar los libros sin justificación lo que está detrás de la decisión de removerlo, por lo que ya esperaba que quisieran quitarlo.

“Quieren que se cambien todos los libros”, dijo. También señaló que esa orden vino de Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica. Pero sostuvo que nunca se le ofrecieron explicaciones con sustento académico o pedagógico.

“Ya lo veía venir porque cada vez los oficios eran más insistentes. Es decir, cada vez había más presión para que se modificaran y había toda una estrategia legal para intimidar a la dirección”, dijo Arriaga.

Según él, seguirá en el cargo, porque está protegido por las leyes laborales vigentes.

Descartó que busque “aferrarse” al cargo luego de que la SEP intentó notificarle este viernes un cambio de naturaleza jurídica de la plaza que ocupa y que, según la dependencia, ahora será de “libre designación“.

Su desalojo

Marx Arraiga, quien fue director de Materiales Educativos hasta hoy, llamó a una rebelión contra la SEP a finales de 2025. Este viernes fue destituido y desalojado de sus oficinas en la Ciudad de México.

El funcionario publicó un video en redes sociales, donde se observa que policías le solicitan abandonar las instalaciones. Sin embargo, la SEP aseguró que no ordenó el desalojo.

"La Secretaría de Educación Pública informa que no ha ocurrido ningún desalojo por parte de las autoridades hacia funcionario alguno de esta secretaría", apuntó en una breve tarjeta informativa.