Marx Arriaga: ''Hasta que me entreguen documento de despido, sigo en mi puesto''

Marx Arriaga, quien estuvo al frente de director de Materiales Educativos de la SEP, dijo que protegerá con “uñas y dientes” los libros de texto que creó en su gestión y llamó a emprender la defensa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).
El exfuncionario aseguró que se mantendrá en su cargo mientras no se le notifique su despido formalmente. ''Hasta que me entreguen documento de despido, sigo en mi puesto'', dijo.Sin embargo, la SEP ya informó que su área desaparece, por lo que ya no tiene un cargo que mantener.
“No nos aferramos a un cargo, tan solo estamos defendiendo los principios de la Nueva Escuela Mexicana”, declaró.
Arriaga ofreció esta tarde una rueda de prensa luego de que hace unas horas denunciara un intento de desalojo de sus oficinas, lo que fue negado por la SEP.
Arriaga fue director general de Bibliotecas en la Secretaría de Cultura en los primeros años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en febrero de 2021 asumió la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la SEP.
Desde ese cargo fue el responsable de elaborar el plan de estudios de la NEM y editar más de 20 millones de libros de texto gratuitos para los estudiantes de educación básica, sobre los que pesaron señalamientos de errores históricos y de ortografía y fuerte carga ideológica.
La SEP se vio obligada a publicar el documento “Algunas precisiones a los libros de texto gratuitos”, para corregir entre otros errores la fecha de nacimiento de Benito Juárez.
Arriaga aseguró hoy en la rueda de prensa que es el interés de modificar los libros sin justificación lo que está detrás de la decisión de removerlo, por lo que ya esperaba que quisieran quitarlo.
“Quieren que se cambien todos los libros”, dijo. También señaló que esa orden vino de Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica. Pero sostuvo que nunca se le ofrecieron explicaciones con sustento académico o pedagógico.
“Ya lo veía venir porque cada vez los oficios eran más insistentes. Es decir, cada vez había más presión para que se modificaran y había toda una estrategia legal para intimidar a la dirección”, dijo Arriaga.
Según él, seguirá en el cargo, porque está protegido por las leyes laborales vigentes.
Descartó que busque “aferrarse” al cargo luego de que la SEP intentó notificarle este viernes un cambio de naturaleza jurídica de la plaza que ocupa y que, según la dependencia, ahora será de “libre designación“.
Su desalojo
Marx Arraiga, quien fue director de Materiales Educativos hasta hoy, llamó a una rebelión contra la SEP a finales de 2025. Este viernes fue destituido y desalojado de sus oficinas en la Ciudad de México.
El funcionario publicó un video en redes sociales, donde se observa que policías le solicitan abandonar las instalaciones. Sin embargo, la SEP aseguró que no ordenó el desalojo.
"La Secretaría de Educación Pública informa que no ha ocurrido ningún desalojo por parte de las autoridades hacia funcionario alguno de esta secretaría", apuntó en una breve tarjeta informativa.
Según la versión de la dependencia, lo que ocurrió fue "una diligencia" de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control para notificar a Arriaga que su plaza tendría "un cambio de naturaleza". Ahorá será de libre designación.
De esta manera, la SEP también confirmó la destitución de Arriaga y agregó que realizará un nuevo nombramiento el próximo lunes.
"La SEP reitera que este procedimiento es de carácter administrativo y se realiza con estricto apego a la normatividad aplicable", declaró.
La salida de Marx Arriaga de la SEP
En el fragmento de video difundido por el propio Marx Arriaga en su cuenta de X, se le ve extendiendo las manos e invitando al policía a ponerle las esposas.
"Venga oficial, no se avergüence. Que no les dé miedo, oficiales, están con un obradorista. Están siguiendo indicaciones, está sencillo, solo tienen que sacarme de la institución, sigan órdenes. Hagamos el teatro completo, mire, anímese. Por el crimen de hacer libros de texto. Anímese, o ¿cómo va a justificar que sacó de la institución al director general de Materiales Educativos?", retó.
¡Atención!
La @DGME_SEP_mx convoca a rueda de prensa HOY a las 5 pm en las oficinas de la @SEP_mx (Av. Universidad 1200, piso 6, sector 6-1, col. Xoco) para denunciar públicamente las violencias que esta institución ejerce en nuestra contra.
Luego fue acompañado hasta la calle, escoltado por oficiales.
Llamado a la rebelión
A finales de 2025, Marx Arriaga llamó a crear comités con valores del obradorismo para evitar que la dependencia que encabeza Mario Delgado sea capturada por personas que presuntamente buscan privatizar la educación en México.
"En los comités nos instruiremos, nos agitaremos y nos organizaremos como contrapesos reales frente a los poderes hegemónicos y los operadores políticos que buscan privatizar la educación'', dijo Arriaga en un desplegado publicado en sus redes sociales.
''Nuestra meta será refundar SEP y el Sistema Educativo Nacional", abundó.
In mochintin ic se yolotl, ic se ixtli
Después de miles de kilómetros, de centenares de horas de reflexión, de análisis, de acuerdos... No quedó otro camino que convocar a la instalación de "Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos" pic.twitter.com/aFVPIQhoQz
Desde 2022, Marx Arriaga encabeza el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana y la elaboración de los libros de texto gratuitos.
Según él, su trabajo está encaminado a difundir el ''humanismo mexicano'', por encomienda del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En su desplegado, Arriaga señaló que aunque se implementó un nuevo plan de estudio desde el sexenio de López Obrador, persisten "viejas prácticas de control y ejercicio del poder del modelo neoliberal".
El funcionario dijo que la Coparmex, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial son algunos de los que buscan tener el control en la educación mexicana.
"Después de miles de kilómetros, de centenares de horas de reflexión, de análisis, de acuerdos... No quedó otro camino que convocar a la instalación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y sus Libros de Texto Gratuitos", dijo.
"Los comités promueven (...) los valores del obradorismo y de la Cuarta Transformación. Logrando con dicha instrucción construir un poder popular, una masividad, bajo una formación política clara, sustentada en principios innegociables", agregó.
Arriaga dijo que ''si alguien sueña con hacer transas en educación, mejor espere otro sexenio o país".
Delgado le respondió en 2025 sin mencionarlo
En medio de la polémica por el llamado, Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación, señaló que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es una política de Estado ''que consolida el carácter público, gratuito, laico e inclusivo de la educación, y coloca en el centro el derecho social a una formación integral con sentido humanista y científico''.
Delgado Carrillo dijo que este modelo educativo que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ha sido fortalecido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ''impulsa la rectoría del Estado sobre el Sistema Educativo Nacional (SEN) y orienta la acción pública a garantizar condiciones de equidad, justicia social y bienestar para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país''.
Sin mencionar a Arriaga, Delgado destacó que durante el ciclo escolar 2025–2026 se imprimieron y distribuyeron más de 160 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG), ''con materiales pertinentes, actualizados y alineados a los principios pedagógicos de la NEM''.
De acuerdo con Delgado, en los sexenios morenistas se ha impulsado el mejoramiento de la infraestructura educativa a través de esquemas de participación comunitaria, ''atendiendo a más de 200 mil planteles escolares en todo el territorio nacional, lo que permite que las comunidades decidan de manera directa sobre las necesidades prioritarias de sus escuelas''.
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció también después a favor de Mario Delgado.