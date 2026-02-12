Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

El brote de sarampión afecta más a las infancias: 64% de las muertes han ocurrido en bebés y menores de 8 años

Las niñas y los niños también son el grupo de edad donde se han detectado más contagios, por lo que la Secretaría de Salud ha puesto su vacunación como prioridad.
jue 12 febrero 2026 03:29 PM
¿Qué es el sarampión? Síntomas, cómo se contagia y complicaciones de la enfermedad
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre niños. (Foto: Irina Starikova/Getty Images)

Desde que el virus del sarampión regresó a México en 2025, las niñas y los niños pequeños han resultado más afectados por el brote. De los 9,187 casos confirmados hasta el 11 de febrero, casi la mitad han ocurrido en menores de 0 y 14 años.

Esto equivale a un total de 4,207 contagios acumulados y detectados en las infancias, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud federal.

Lee: Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

Publicidad

Aunque la mayoría de las infecciones se desarrollan con los síntomas del sarampión habituales y se curan, algunos casos pueden complicarse, de acuerdo con el secretario de Salud, David Kershenobich.

Cuando eso ocurre las personas pueden fallecer. En México, desde que inició el brote y hasta este miércoles, se notificaron 28 muertes oficiales por sarampión. Según Unicef, la mayoría de las muertes por sarampión a nivel global se producen en niños, sobre todo en los menores de 5 años.

Para saber más

vacunacion sarampion cdmx.jpeg
CDMX

Los 40 puntos donde puedes vacunarte en contra del sarampión en CDMX

Así ocurre en México: 18 de las muertes confirmadas corresponden a niños de entre 2 meses y 7 años de edad. Es decir que el 64% son de bebés e infantes.

Otros tres decesos se registraron en adolescentes de 15 a 19 años. Las siete muertes restantes son de personas de entre 27 y 64 años.

Sarampión y comorbilidades

Poco más de la mitad (54%) de todas las personas que fallecieron tenían algún problema de salud adicional. De los niños, por ejemplo, seis tenían desnutrición. Cinco de ellos eran originarios de Chihuahua y uno de Sonora.

Entre los tres adolescentes que murieron a causa del sarampión, solo uno vivía con comorbilidades. Se trataba de una mujer de 19 años con desnutrición del estado de Durango.

Y de los siete adultos fallecidos, uno tenía diabetes mellitus y otro alcoholismo crónico. El primero era de Chihuahua y el segundo de Michoacán.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que los brotes de sarampión pueden causar complicaciones graves y muertes, especialmente entre los niños pequeños y los niños con malnutrición.

Publicidad

“Los bebés y los niños muy pequeños corren el mayor riesgo de contraer sarampión, con posibles complicaciones como neumonía y encefalitis (inflamación del cerebro), así como discapacidad permanente: daño cerebral permanente, ceguera o pérdida de audición”, advierte.

Vacunación contra sarampión

Casi todas las personas que han muerto por sarampión no estaban vacunadas. Solo 3.8% de quienes fallecieron tenía “antecedente vacunal verificado a través de la cartilla nacional de salud”, según el informe de la Dirección General de Epidemiología.

cartilla-vacunacion-sarampion.jpg
México

¿Te vacunaste contra el sarampión? Así puedes comprobarlo si no tienes tu cartilla

Por esta situación, las autoridades de salud han puesto el foco en vacunar principalmente a las infancias. Incluso decidieron adelantar la edad de vacunación para proteger a los bebés. Mientras se controla el brote, aplicarán una vacuna a la niñez de 6 meses de edad, denominada dosis cero.

La recomendación es vacunar a todas las infancias de 6 meses a 12 años que no han recibido ninguna vacuna contra el sarampión o que solo recibieron una dosis y ya pasaron 6 meses desde esa primera aplicación.

Publicidad

“Nuestro grupo prioritario son las niñas y los niños entre 6 meses y 12 años, ya que representan la población más vulnerable ante el sarampión”, declaró este miércoles Ramiro López, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

Esquema de vacunación

Esa decisión no modifica el esquema de vacunación actual. Los niñas y niñas deben vacunarse en estas edades:

-6 meses de edad: aplicar la dosis cero mientras dure el brote de sarampión.

-12 meses de edad: al cumplir el primer año se debe aplicar la primera dosis.

-18 meses de edad: la segunda dosis se coloca en este momento de vida.

-6 años: refuerzo de la vacuna.

Las autoridades de salud también buscan reforzar la vacunación en los adolescentes y adultos de 13 a 49 años que no se hayan vacunado o no cuenten con el esquema completo de vacunación y vivan en Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Chiapas y Tabasco.

Estos siete estados concentran el 85% de los casos de sarampión confirmados en 2026 y en ellos se implementará primero esta estrategia, que después continuará de manera gradual en todo el país.

Evitar automedicación

El secretario de Salud explicó que en los primeros días del contagio por sarampión se presenta es un cuadro aparentemente gripal, con fiebre, malestar general y escurrimiento nasal.

Para el control de estos síntomas recomendó acudir al médico, evitar la automedicación y el uso de antibióticos, innecesarios en estos casos.

“Entonces, la parte muy importante es no automedicarse cuando empiezan los síntomas, antes de que aparezca el salpullido o las ronchitas. Una vez que aparecen las ronchitas o salpullido, sabemos que dura 4 días ese exantema, y al cabo de 4 días se quita”, explicó este miércoles en la conferencia matutina.

“Solamente aquellos casos que tienen alguna complicación faríngea o en el oído son aquellos que necesitan un antibiótico”, agregó.

Tags

sarampión

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad