El brote de sarampión afecta más a las infancias: 64% de las muertes han ocurrido en bebés y menores de 8 años

Aunque la mayoría de las infecciones se desarrollan con los síntomas del sarampión habituales y se curan, algunos casos pueden complicarse, de acuerdo con el secretario de Salud, David Kershenobich.

Cuando eso ocurre las personas pueden fallecer. En México, desde que inició el brote y hasta este miércoles, se notificaron 28 muertes oficiales por sarampión. Según Unicef, la mayoría de las muertes por sarampión a nivel global se producen en niños, sobre todo en los menores de 5 años.

Así ocurre en México: 18 de las muertes confirmadas corresponden a niños de entre 2 meses y 7 años de edad. Es decir que el 64% son de bebés e infantes.

Otros tres decesos se registraron en adolescentes de 15 a 19 años. Las siete muertes restantes son de personas de entre 27 y 64 años.

Sarampión y comorbilidades

Poco más de la mitad (54%) de todas las personas que fallecieron tenían algún problema de salud adicional. De los niños, por ejemplo, seis tenían desnutrición. Cinco de ellos eran originarios de Chihuahua y uno de Sonora.

Entre los tres adolescentes que murieron a causa del sarampión, solo uno vivía con comorbilidades. Se trataba de una mujer de 19 años con desnutrición del estado de Durango.

Y de los siete adultos fallecidos, uno tenía diabetes mellitus y otro alcoholismo crónico. El primero era de Chihuahua y el segundo de Michoacán.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que los brotes de sarampión pueden causar complicaciones graves y muertes, especialmente entre los niños pequeños y los niños con malnutrición.