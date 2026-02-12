El brote de sarampión afecta más a las infancias: 64% de las muertes han ocurrido en bebés y menores de 8 años

“Nuestro grupo prioritario son las niñas y los niños entre 6 meses y 12 años, ya que representan la población más vulnerable ante el sarampión”, declaró este miércoles Ramiro López, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.
Esquema de vacunación
Esa decisión no modifica el esquema de vacunación actual. Los niñas y niñas deben vacunarse en estas edades:
-6 meses de edad: aplicar la dosis cero mientras dure el brote de sarampión.
-12 meses de edad: al cumplir el primer año se debe aplicar la primera dosis.
-18 meses de edad: la segunda dosis se coloca en este momento de vida.
-6 años: refuerzo de la vacuna.
Las autoridades de salud también buscan reforzar la vacunación en los adolescentes y adultos de 13 a 49 años que no se hayan vacunado o no cuenten con el esquema completo de vacunación y vivan en Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Chiapas y Tabasco.
Estos siete estados concentran el 85% de los casos de sarampión confirmados en 2026 y en ellos se implementará primero esta estrategia, que después continuará de manera gradual en todo el país.
Evitar automedicación
El secretario de Salud explicó que en los primeros días del contagio por sarampión se presenta es un cuadro aparentemente gripal, con fiebre, malestar general y escurrimiento nasal.
Para el control de estos síntomas recomendó acudir al médico, evitar la automedicación y el uso de antibióticos, innecesarios en estos casos.
“Entonces, la parte muy importante es no automedicarse cuando empiezan los síntomas, antes de que aparezca el salpullido o las ronchitas. Una vez que aparecen las ronchitas o salpullido, sabemos que dura 4 días ese exantema, y al cabo de 4 días se quita”, explicó este miércoles en la conferencia matutina.
“Solamente aquellos casos que tienen alguna complicación faríngea o en el oído son aquellos que necesitan un antibiótico”, agregó.