Confirman primera muerte por sarampión en CDMX: era una niña de un año y dos meses

Fue una niña de un año de edad

Tras darse a conocer esta noticia, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, señaló en conferencia de prensa que se trató del fallecimiento de una niña de un año con dos meses de edad; el deceso tuvo lugar en diciembre pasado.

"La razón por la que no se informó en diciembre de 2025 es porque no se identificó, no se certificó como sarampión hasta el día de ayer (lunes). Es un proceso que tiene que hacer la Secretaría de Salud a través de la dirección de epidemiología”, dijo este martes la funcionaria.

El Gobierno de la Ciudad de México ha señalado que la mejor manera de prevenir esta enfermedad es mediante la vacunación, por lo que se han intensificado las jornadas en los distintos módulos de la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en la ciudad operan 124 puntos estratégicos de vacunación, además de 300 brigadas en territorio, cuyo número irá en aumento en los próximos días.

Señaló que ha habido una gran respuesta de la ciudadanía para frenar cualquier brote mayor y llamó a quienes aún no se han vacunado a acudir a los módulos.