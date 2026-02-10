Confirman primera muerte por sarampión en CDMX: era una niña de un año y dos meses

Síntomas y características del sarampión
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire y por contacto directo con secreciones respiratorias. Sus principales síntomas incluyen:
-Fiebre alta, generalmente superior a 38.5 grados.
-Tos persistente.
-Escurrimiento nasal.
-Ojos rojos, llorosos y con sensibilidad a la luz.
-Malestar general, debilidad y fatiga.
-Dolor de garganta.
-Aparición de manchas blancas dentro de la boca (manchas de Koplik).
-Erupción cutánea rojiza que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.
La vacunación, la mejor forma de prevenir el sarampión
La vacunación es la medida más eficaz para prevenir el sarampión y evitar complicaciones graves.
En México, la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, se aplica de manera gratuita en el esquema nacional de vacunación.
Mantener altas coberturas de vacunación permite reducir la circulación del virus, prevenir brotes y proteger a la población más vulnerable.
Ante el panorama nacional, las autoridades estatales y federales han intensificado la campaña de vacunación para contener los brotes a la brevedad.