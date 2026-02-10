Publicidad

CDMX

Confirman primera muerte por sarampión en CDMX: era una niña de un año y dos meses

El fallecimiento de la menor ocurrió en diciembre de 2025, pero fue hasta este 9 de febrero cuando se confirmó el sarampión como la causa de la muerte.
mar 10 febrero 2026 12:18 PM
sarampion-contagios-mexico.jpg
La Secretaría de Salud federal confirmó la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México. (Foto: iStock )

La Secretaría de Salud federal confirmó la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México, de acuerdo con el reporte más reciente con corte al lunes 9 de febrero de 2026.

El fallecimiento ocurrió en 2025, pero fue hasta este mes de febrero cuando se confirmó la causa de la muerte.

Fue una niña de un año de edad

Tras darse a conocer esta noticia, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, señaló en conferencia de prensa que se trató del fallecimiento de una niña de un año con dos meses de edad; el deceso tuvo lugar en diciembre pasado.

"La razón por la que no se informó en diciembre de 2025 es porque no se identificó, no se certificó como sarampión hasta el día de ayer (lunes). Es un proceso que tiene que hacer la Secretaría de Salud a través de la dirección de epidemiología”, dijo este martes la funcionaria.

El Gobierno de la Ciudad de México ha señalado que la mejor manera de prevenir esta enfermedad es mediante la vacunación, por lo que se han intensificado las jornadas en los distintos módulos de la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en la ciudad operan 124 puntos estratégicos de vacunación, además de 300 brigadas en territorio, cuyo número irá en aumento en los próximos días.

Señaló que ha habido una gran respuesta de la ciudadanía para frenar cualquier brote mayor y llamó a quienes aún no se han vacunado a acudir a los módulos.

Casos de sarampión en la CDMX

En los registros de 2026 aún no se reportan muertes por sarampión. Sin embargo, en lo que va del año se contabilizan 445 casos probables acumulados y 138 casos confirmados.

Al sumar los datos de 2025 y 2026, la capital del país acumula 184 casos confirmados de sarampión, con una sola defunción oficialmente reportada.

La vacuna contra el sarampión en la mejor manera de prevenir la enfermedad. (Foto: Archivo)

Los estados con más defunciones

Chihuahua encabeza la lista de entidades con más muertes por sarampión, con un total de 21 defunciones, todas registradas durante 2025.

En Jalisco se reportaron dos fallecimientos, también correspondientes a 2025. Con una muerte en ese mismo año aparecen la Ciudad de México, Sonora y Durango.

En lo que va de 2026, las autoridades sanitarias han confirmado dos defunciones por sarampión: una en Michoacán y otra en Tlaxcala.

En total, durante 2025 se registraron 26 muertes por esta enfermedad, mientras que en 2026 la cifra asciende a dos defunciones, con corte al 9 de febrero.

Síntomas y características del sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire y por contacto directo con secreciones respiratorias. Sus principales síntomas incluyen:

-Fiebre alta, generalmente superior a 38.5 grados.

-Tos persistente.

-Escurrimiento nasal.

-Ojos rojos, llorosos y con sensibilidad a la luz.

-Malestar general, debilidad y fatiga.

-Dolor de garganta.

-Aparición de manchas blancas dentro de la boca (manchas de Koplik).

-Erupción cutánea rojiza que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

La vacunación, la mejor forma de prevenir el sarampión

La vacunación es la medida más eficaz para prevenir el sarampión y evitar complicaciones graves.

En México, la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, se aplica de manera gratuita en el esquema nacional de vacunación.

Mantener altas coberturas de vacunación permite reducir la circulación del virus, prevenir brotes y proteger a la población más vulnerable.

Ante el panorama nacional, las autoridades estatales y federales han intensificado la campaña de vacunación para contener los brotes a la brevedad.

