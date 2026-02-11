"¿Dónde me vacuno contra el sarampión?”: la página para verificar los módulos y si hay vacunas en tu ciudad

La plataforma muestra los días, horarios y ubicación precisa. Se actualiza con la información sobre las existencias de dosis con las que cuentan el IMSS, IMSS Bienestar, Pemex y las secretarías de Salud estatales.

David Kershenobich, secretario de Salud, aseguró que solo con la mayoría de la población inmunizada se podrá eliminar el brote de sarampión, activo en México desde febrero de 2025 y que suma 9,074 casos confirmados hasta este martes.

“La única manera de controlar el sarampión para lograr su disminución es precisamente con la vacunación”, declaró en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La meta es alcanzar una cobertura de vacunación de al menos 95%, debido a que en años pasados disminuyó considerablemente.

Con la campaña actual de vacunación, del 1 de enero de 2025 al 6 de febrero de 2026, se han aplicado a nivel nacional 14.3 millones de dosis contra el sarampión. Sin brotes activos, cada año se aplican solo entre 5 y 6 millones de vacunas.

Esto ha evitado, aseguró Kershenobich, que millones de mexicanos se enfermen ante el virus más contagioso.

El ejemplo es que, de 133 millones de habitantes, solo se reportan 9,074 contagios confirmados. Es decir, una tasa de 6.7 casos por cada 100,000 habitantes.

