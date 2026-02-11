"¿Dónde me vacuno contra el sarampión?”: la página para verificar los módulos y si hay vacunas en tu ciudad

Sheinbaum pide calma ante aumento de sarampión: “Estamos seguros que se va a controlar el brote”
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las autoridades de salud lograrán controlar el brote de sarampión, activo desde 2025, y pidió a la población mantener la calma.
“Primero hay que guardar la calma porque, si no, se genera una idea de que estamos frente a una terrible circunstancia. Entonces hay que guardar la calma y escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias”, exhortó.
Con la estrategia de vacunación actual, afirmó, se cortará la transmisión del virus, como ya ocurrió en Chihuahua. En este estado inició el primer brote y el 49% de los casos acumulados se detectaron aquí, sobre todo en población sin dosis contra el virus.
Tras aplicar 1.8 millones de vacunas, Chihuahua ya es uno de los estados con casos confirmados esporádicamente en lo que va de 2026.
“Estamos seguros que se va a controlar el brote. ¿Por qué? Ya lo hicimos en Chihuahua. Ya tenemos el ejemplo de Chihuahua, donde ya tuvimos el primer brote y se controló”, explicó Sheinbaum.
Agregó que la mayoría de la población mexicana ya está vacunada y por eso la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión considera como prioridad vacunar a todas las infancias de entre seis meses y 12 años de edad.
En segundo lugar se vacunará a las personas de 13 hasta 49 años sin esquema de vacunación completo de los siete estados con brotes activos y más casos. Estos son Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Chiapas y Tabasco.
Estas directrices se homologarán en los 32 estados del país. Para ello, la presidenta sostendrá una reunión al mediodía con gobernadores y secretarios de Salud, a fin de que todos difundan la misma información a la población.
“Este no es un asunto político, es un asunto de que todos demos la misma información en todos lados”, declaró.
México tiene 28 millones de vacunas disponibles. Pero, si se requieren más, adelantó que el gobierno ya está en contacto con los fabricantes y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adquirir dosis adicionales.