México

“¿Dónde me vacuno?”, la plataforma para ubicar módulos de vacunación contra el sarampión

La Secretaría de Salud federal presentó esta página web para que la población revise por estado y municipio la ubicación de los centros de salud con vacunas disponibles.
mié 11 febrero 2026 10:04 AM
"¿Dónde me vacuno contra el sarampión?”: la página para verificar los módulos y si hay vacunas en tu ciudad
El secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que México cuenta con vacunas suficientes contra el sarampión. (Foto: Presidencia de México)

Ante el aumento de casos en 2026, las autoridades de salud reforzaron la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión con la instalación de 21,154 puntos de vacunación.

También lanzaron la plataforma “¿Dónde me vacuno?” , una página digital que ofrece las ubicaciones de los centros de salud con dosis disponibles por estado, municipio y grupo de edad.

La plataforma muestra los días, horarios y ubicación precisa. Se actualiza con la información sobre las existencias de dosis con las que cuentan el IMSS, IMSS Bienestar, Pemex y las secretarías de Salud estatales.

David Kershenobich, secretario de Salud, aseguró que solo con la mayoría de la población inmunizada se podrá eliminar el brote de sarampión, activo en México desde febrero de 2025 y que suma 9,074 casos confirmados hasta este martes.

“La única manera de controlar el sarampión para lograr su disminución es precisamente con la vacunación”, declaró en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para saber más

sarampion-contagios-mexico.jpg
CDMX

Confirman primera muerte por sarampión en CDMX: era una niña de un año y dos meses

La meta es alcanzar una cobertura de vacunación de al menos 95%, debido a que en años pasados disminuyó considerablemente.

Con la campaña actual de vacunación, del 1 de enero de 2025 al 6 de febrero de 2026, se han aplicado a nivel nacional 14.3 millones de dosis contra el sarampión. Sin brotes activos, cada año se aplican solo entre 5 y 6 millones de vacunas.

donde-me-puedo-vacunar-sarampion.jpg

Esto ha evitado, aseguró Kershenobich, que millones de mexicanos se enfermen ante el virus más contagioso.

El ejemplo es que, de 133 millones de habitantes, solo se reportan 9,074 contagios confirmados. Es decir, una tasa de 6.7 casos por cada 100,000 habitantes.

“¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la estrategia de vacunación está funcionando. Porque si no tuviéramos la protección de la vacunación y siendo éste un virus tan altamente contagioso, tendríamos millones de mexicanos infectados por sarampión”, afirmó.

Kershenobich agregó que tienen identificados con claridad los lugares y las regiones donde actualmente hay brotes activos y ahí se intensificará la campaña de vacunación.

En esas zonas, además, se vacunarán a jóvenes y adultos sin esquema completo y se activan cercos vacunales, que alcanzan 25 manzanas a la redonda de donde se confirme un caso.

“Tenemos las suficientes vacunas para proteger a la población”, agregó Ramiro López, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

Sheinbaum pide calma ante aumento de sarampión: “Estamos seguros que se va a controlar el brote”

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las autoridades de salud lograrán controlar el brote de sarampión, activo desde 2025, y pidió a la población mantener la calma.

“Primero hay que guardar la calma porque, si no, se genera una idea de que estamos frente a una terrible circunstancia. Entonces hay que guardar la calma y escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias”, exhortó.

Con la estrategia de vacunación actual, afirmó, se cortará la transmisión del virus, como ya ocurrió en Chihuahua. En este estado inició el primer brote y el 49% de los casos acumulados se detectaron aquí, sobre todo en población sin dosis contra el virus.

Tras aplicar 1.8 millones de vacunas, Chihuahua ya es uno de los estados con casos confirmados esporádicamente en lo que va de 2026.

“Estamos seguros que se va a controlar el brote. ¿Por qué? Ya lo hicimos en Chihuahua. Ya tenemos el ejemplo de Chihuahua, donde ya tuvimos el primer brote y se controló”, explicó Sheinbaum.

Agregó que la mayoría de la población mexicana ya está vacunada y por eso la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión considera como prioridad vacunar a todas las infancias de entre seis meses y 12 años de edad.

En segundo lugar se vacunará a las personas de 13 hasta 49 años sin esquema de vacunación completo de los siete estados con brotes activos y más casos. Estos son Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Colima, Nayarit, Chiapas y Tabasco.

Estas directrices se homologarán en los 32 estados del país. Para ello, la presidenta sostendrá una reunión al mediodía con gobernadores y secretarios de Salud, a fin de que todos difundan la misma información a la población.

“Este no es un asunto político, es un asunto de que todos demos la misma información en todos lados”, declaró.

México tiene 28 millones de vacunas disponibles. Pero, si se requieren más, adelantó que el gobierno ya está en contacto con los fabricantes y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adquirir dosis adicionales.

