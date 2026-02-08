Los 40 puntos donde puedes vacunarte en contra del sarampión en CDMX

Son 40 puntos de vacunación instalados en puntos centrales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, donde se ofrecerá atención desde las 9:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, al que pueden acudir las y los habitantes de la Ciudad de México, así como visitantes de otras entidades o países.
¿Dónde están los puntos de vacunación contra el sarampión en CDMX?
Álvaro Obregón
-Parque de la Bombilla
-Estación Vasco de Quiroga del Cablebús
Azcapotzalco
-Jardín Hidalgo
-Alameda Norte
Benito Juárez
-Parque la Postal
-Monumento a Francisco Villa, Parque de los Venados
Coyoacán
-Kiosco del centro de Coyoacán
-Mercado Verde
Cuauhtémoc
-Palacio de Bellas Artes
-Ángel de la Independencia
Cuajimalpa
-Módulo Central de Emergencias
-Mercado Rosa Torres
Gustavo A. Madero
-Jardín Hidalgo, Cuautepec
-Deportivo Carmen Serdán
-Basílica de Guadalupe
-Mercado Río Blanco
-Kiosco San Felipe
-Deportivo Hermanos Galeana
Iztacalco
-Explanada de la alcaldía Iztacalco
-Kiosco de Sur 16
Iztapalapa
-Utopía Ixtapalcalli
-Parque Elektra
-Utopía Meyehualco
-Utopía La Cascada
-Utopía Libertad
-Metro Constitución de 1917
-Utopía Atzintli
-Estación Santa Martha del Trolebús
Miguel Hidalgo
-Parque Cañitas
-Estación Polanco del Metro
Milpa Alta
-DIF Milpa Alta
-Plaza Corregidora
Tláhuac
-Andador Hidalgo, a un costado del kiosco
-Entrada principal del Bosque de Tláhuac
Tlalpan
-Mercado Villa Coapa
-Centro de Artes y Oficios
Venustiano Carranza
-Mercado Sonora
-Plaza Cívica Emilio Carranza
Xochimilco
-Mercado del Centro de Xochimilco
-Embarcadero Nativitas