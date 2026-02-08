Publicidad

CDMX

Los 40 puntos donde puedes vacunarte en contra del sarampión en CDMX

Desde GAM a Xochimilco, el Gobierno CDMX instaló 40 puntos en la ciudad que ofrecerán vacunas gratuitas contra el sarampión de 9:00 a 23:00 horas. También se vacunará en el Metro, Metrobús y Cablebús.
dom 08 febrero 2026 09:21 PM
vacunacion sarampion cdmx.jpeg
El Gobierno CDMX lanzó una campaña con 500 brigadas de vacunación contra el sarampión que aplicarán dosis gratuitas en distintos puntos de la ciudad. (Foto: Gobierno CDMX)

Con 500 brigadas de vacunación, el Gobierno de la Ciudad de México lanzó una estrategia para vacunar de forma masiva con el fin de prevenir el aumento de contagios de sarampión.

“El objetivo es adelantarnos al sarampión, el objetivo es implementar una estrategia que busca llegar a tiempo y llegar a donde hace falta y estar presente a lo largo y ancho de la ciudad”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar la estrategia este domingo en el Bosque de Chapultepec.

Son 40 puntos de vacunación instalados en puntos centrales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, donde se ofrecerá atención desde las 9:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, al que pueden acudir las y los habitantes de la Ciudad de México, así como visitantes de otras entidades o países.

¿Dónde están los puntos de vacunación contra el sarampión en CDMX?

Álvaro Obregón

-Parque de la Bombilla
-Estación Vasco de Quiroga del Cablebús

Azcapotzalco

-Jardín Hidalgo
-Alameda Norte

Benito Juárez

-Parque la Postal
-Monumento a Francisco Villa, Parque de los Venados

Coyoacán

-Kiosco del centro de Coyoacán
-Mercado Verde

Cuauhtémoc

-Palacio de Bellas Artes
-Ángel de la Independencia

Cuajimalpa

-Módulo Central de Emergencias
-Mercado Rosa Torres

Gustavo A. Madero

-Jardín Hidalgo, Cuautepec
-Deportivo Carmen Serdán
-Basílica de Guadalupe
-Mercado Río Blanco
-Kiosco San Felipe
-Deportivo Hermanos Galeana

Iztacalco

-Explanada de la alcaldía Iztacalco
-Kiosco de Sur 16

Iztapalapa

-Utopía Ixtapalcalli
-Parque Elektra
-Utopía Meyehualco
-Utopía La Cascada
-Utopía Libertad
-Metro Constitución de 1917
-Utopía Atzintli
-Estación Santa Martha del Trolebús

Miguel Hidalgo

-Parque Cañitas
-Estación Polanco del Metro

Milpa Alta

-DIF Milpa Alta
-Plaza Corregidora

Tláhuac

-Andador Hidalgo, a un costado del kiosco
-Entrada principal del Bosque de Tláhuac

Tlalpan

-Mercado Villa Coapa
-Centro de Artes y Oficios

Venustiano Carranza

-Mercado Sonora
-Plaza Cívica Emilio Carranza

Xochimilco

-Mercado del Centro de Xochimilco
-Embarcadero Nativitas

A estos puntos especiales de vacunación se suman los 230 Centros de Salud ubicados en la capital, así como brigadas que aplicarán inmunizaciones contra el sarampión en 70 estaciones del Metro, 10 estaciones del Metrobús, 10 estaciones de Transportes Eléctricos y 10 estaciones de RTP, más 50 brigadas de vacunación en escuelas de educación media superior y superior.

A la par, 250 brigadas de vacunación realizarán un barrido territorial colonia por colonia, comenzando por las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, además de la presencia constante de personal de salud para aplicar vacunas en la Central de Abasto en Iztapalapa y las cuatro centrales de autobuses de la ciudad: norte, sur, poniente y oriente.

En total participarán en la vacunación 1,500 trabajadores de la salud, entre personal de IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad, Universidad de la Salud y de las Fuerzas Armadas.

En la ciudad se confirmaron 166 casos de sarampión hasta el viernes 6 de febrero, con una tasa de incidencia de 1.79 casos por cada 100,000 habitantes. De agosto de 2025 a la fecha se han aplicado alrededor de 900,000 vacunas contra este virus en la capital.

