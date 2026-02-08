Los 40 puntos donde puedes vacunarte en contra del sarampión en CDMX

A estos puntos especiales de vacunación se suman los 230 Centros de Salud ubicados en la capital, así como brigadas que aplicarán inmunizaciones contra el sarampión en 70 estaciones del Metro, 10 estaciones del Metrobús, 10 estaciones de Transportes Eléctricos y 10 estaciones de RTP, más 50 brigadas de vacunación en escuelas de educación media superior y superior.

A la par, 250 brigadas de vacunación realizarán un barrido territorial colonia por colonia, comenzando por las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, además de la presencia constante de personal de salud para aplicar vacunas en la Central de Abasto en Iztapalapa y las cuatro centrales de autobuses de la ciudad: norte, sur, poniente y oriente.

En total participarán en la vacunación 1,500 trabajadores de la salud, entre personal de IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad, Universidad de la Salud y de las Fuerzas Armadas.

En la ciudad se confirmaron 166 casos de sarampión hasta el viernes 6 de febrero, con una tasa de incidencia de 1.79 casos por cada 100,000 habitantes. De agosto de 2025 a la fecha se han aplicado alrededor de 900,000 vacunas contra este virus en la capital.