México

Reforma laboral: ¿seguirás trabajando 6 días a la semana? Esto es lo que plantea la iniciativa

La reforma al artículo 123 Constitucional establece cambios a la clase trabajadora del país y algunos colectivos afirman que es regresiva.
jue 12 febrero 2026 02:30 PM
Qué dice la reforma a la jornada laboral de 40 horas: ¿serán uno o dos días de descanso en México?
Los trabajadores formales en México trabajarán ocho horas menos tras una reforma laboral que se implementará a partir de 2027. (Foto: Ramón Ruiz Sampaio)

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la República, que reduce de 48 a 40 las horas semanales de trabajo (una medida que se prevé se complete en 2030), existen dudas sobre si seguirá obligatoria la jornada de seis días que establece actualmente la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El avance de esta reforma se logró con 103 votos a favor y 15 en contra con los cambios al artículo 123 de la Constitución para establecer que la jornada será de 40 horas semanales y que por cada seis días de trabajo con un día de descanso y goce de salario íntegro.

¿Seguirán trabajando 6 días a la semana?

Sí, debido a que la Cámara Alta aprobó reducir de manera paulatina la jornada laboral a 40 horas semanales, y por cada seis días laborales, las personas deberán disfrutar por los menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Eso trajo críticas por parte de colectivos que argumentan que esta reforma es regresiva, pues no garantías dos días de descanso.

¿Qué dice el artículo 123 de la Constitución?

En la Constitución actual se refiere lo siguiente:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos.

El inciso cuatro detalla que por cada seis días de trabajo se disfrutará de un día de descanso, lo cual quedará de la misma manera en la reforma laboral recién aprobada. Para que sea oficial, la iniciativa tendrá que aprobarse en la Cámara de Diputados, Congresos locales y después regresar a la titular del Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el artículo tercero transitorio se especifica que la duración de 40 horas de la semana laboral se alcanzará de manera gradual: plantea que en 2026 la jornada sea de 48 horas; en 2027, de 46 horas; en 2028 pase a 44 horas; que en 2029 sea de 42 horas y que la jornada laboral quede en las 40 horas para 2030.

Horas extra

Se establece la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días.

Sin embargo se añade la prohibición del trabajo de tiempo extra para menores de edad y se establece en la Ley Federal del Trabajo un tope máximo de 4 horas triples. En ambas jornadas el trabajo no podrá superar las 12 horas en un día.

Tiempo de trabajo se supervisará vía electrónica

Los empleadores tendrán la obligación de implementar el registro electrónico de la jornada laboral, y será emitido por la STPS, lo que permitirá que efectivamente se cumpla con las horas de trabajo ordinarias y extraordinarias.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los beneficios de la reducción de la jornada laboral son:

Reducción de la fatiga y de los accidentes laborales.

Atraerá seguridad y una mejor salud en el trabajo.

Mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores.

Menor riesgo de padecer patologías del corazón y de muertes por accidentes debido a la menor exposición a jornadas prolongadas, mejoría en el autocuidado: alimentación, ejercicio físico, descanso, socialización y atención médica preventiva.

La reforma laboral pasó a la Cámara de Diputados para su discusión y posterior aprobación.

