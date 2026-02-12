Qué dice la reforma a la jornada laboral de 40 horas: ¿serán uno o dos días de descanso en México?

¿Seguirán trabajando 6 días a la semana?

Sí, debido a que la Cámara Alta aprobó reducir de manera paulatina la jornada laboral a 40 horas semanales, y por cada seis días laborales, las personas deberán disfrutar por los menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Eso trajo críticas por parte de colectivos que argumentan que esta reforma es regresiva, pues no garantías dos días de descanso.

¿Qué dice el artículo 123 de la Constitución?

En la Constitución actual se refiere lo siguiente:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos.

El inciso cuatro detalla que por cada seis días de trabajo se disfrutará de un día de descanso, lo cual quedará de la misma manera en la reforma laboral recién aprobada. Para que sea oficial, la iniciativa tendrá que aprobarse en la Cámara de Diputados, Congresos locales y después regresar a la titular del Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el artículo tercero transitorio se especifica que la duración de 40 horas de la semana laboral se alcanzará de manera gradual: plantea que en 2026 la jornada sea de 48 horas; en 2027, de 46 horas; en 2028 pase a 44 horas; que en 2029 sea de 42 horas y que la jornada laboral quede en las 40 horas para 2030.