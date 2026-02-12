Publicidad

México

Canadá exige justicia para los mineros desaparecidos en Sinaloa

Hasta el momento, autoridades mexicanas han hallado los cuerpos de cinco de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa.
jue 12 febrero 2026 02:30 PM
Cinco de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa siguen desaparecidos, confirma Vizsla Silver
Familias de los mineros asesinados los despidieron esta semana en sus lugares de origen. (Foto: Cuartoscuro)

La Embajada de Canadá en México exigió que haya justicia en el caso de los 10 trabajadores desaparecidos de la minera canadiense Vizsla Silver.

La autoridad señaló que mantiene contacto con autoridades mexicanas para conocer qué pasó y las acciones que se realizan para dar con los responsables.

Las víctimas eran eran ingenieros y geólogos mexicanos que llevaban a cabo trabajos en Concordia, Sinaloa, cuando fueron secuestrados por miembros del crimen organizado.

"Nos entristecen profundamente los sucesos en Sinaloa. Nuestro corazón está con los familiares y seres queridos de los afectados. Estamos en contacto con las autoridades mexicanas mientras continúan las labores, y esperamos que los responsables rindan cuentas ante la justicia", dijo la Embajada en redes sociales.

La empresa minera Vizsla Silver informó este jueves que todavía se encuentran desaparecidos cinco de los 10 mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa.

En un comunicado , la compañía canadiense destacó que las familias continúan en incertidumbre y afirmó que está trabajando en colaboración con las autoridades como parte de la investigación.

"La compañía lamenta confirmar que cinco colegas siguen desaparecidos. Reconoce la incertidumbre y las dificultades que esto sigue generando para sus familias, sus empleados y la comunidad en general", se lee en el desplegado.

La compañía Vizsla Silver también señaló que continuará con las obras de su proyecto minero Pánuco, pero por el momento las operaciones fueron suspendidas.

Además, indicó que se encuentra trabajando con asesores de seguridad para evaluar las condiciones de todas sus áreas operativas y analizar los "trágicos sucesos".

"(Vizsla Silver) se abstendrá de rumores o especulaciones infundadas, opera en cumplimiento con las leyes mexicanas y canadienses aplicables. Mantiene una política de tolerancia cero ante el soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal", añadió.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este lunes que identificó a cinco de los mineros entre los 10 cuerpos hallados en una fosa clandestina en la localidad de El Verde.

El martes pasado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la privación de la libertad de 10 mineros en Concordia, Sinaloa, ocurrió porque presuntamente fueron confundidos con miembros de "Los Mayitos".

“Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas, presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según el secretario de Seguridad, los detenidos pertenecen a la célula de "Los Chapitos" y presuntamente confundieron a los mineros con miembros de su grupo rival, "Los Mayitos".

El 23 de enero de 2026, 10 mineros empleados de la empresa canadiense Vizsla Silver fueron reportados como desaparecidos en Concordia, Sinaloa, tras ser secuestrados en circunstancias que aún se investigan.

Hasta el momento, cinco de los mineros han sido plenamente identificados mediante pruebas de ADN. Entre los trabajadores identificados se encuentran José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Salazar, cuyas identidades fueron confirmadas tras el análisis forense de los restos encontrados en una fosa clandestina en la localidad de El Verde.

