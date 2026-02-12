Cinco de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa siguen desaparecidos, confirma Vizsla Silver

La Embajada de Canadá en México exigió que haya justicia en el caso de los 10 trabajadores desaparecidos de la minera canadiense Vizsla Silver.

La autoridad señaló que mantiene contacto con autoridades mexicanas para conocer qué pasó y las acciones que se realizan para dar con los responsables.

Las víctimas eran eran ingenieros y geólogos mexicanos que llevaban a cabo trabajos en Concordia, Sinaloa, cuando fueron secuestrados por miembros del crimen organizado.

"Nos entristecen profundamente los sucesos en Sinaloa. Nuestro corazón está con los familiares y seres queridos de los afectados. Estamos en contacto con las autoridades mexicanas mientras continúan las labores, y esperamos que los responsables rindan cuentas ante la justicia", dijo la Embajada en redes sociales.

La empresa minera Vizsla Silver informó este jueves que todavía se encuentran desaparecidos cinco de los 10 mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa.

En un comunicado , la compañía canadiense destacó que las familias continúan en incertidumbre y afirmó que está trabajando en colaboración con las autoridades como parte de la investigación.