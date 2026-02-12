¿Trabajas más de 40 horas? Lo que dice la reforma laboral sobre horas extra y pago obligatorio

Debido a que la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) será gradual y se comenzará a aplicar en 2027, la situación de los trabajadores que laboren más de 40 horas a la semana en realidad no representa alguna consecuencia legal o económica para los patrones.

Aunque en la Cámara Alta se aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, esta medida no es inmediata para todos los trabajadores, sino que se aplicará de forma escalonada para alcanzar el límite total en el año 2030. Los plazos previstos son:

• 2026: La jornada máxima permitida sigue siendo de 48 horas.

• 2027: Se reduce a 46 horas.

• 2028: Pasa a 44 horas.

• 2029: Baja a 42 horas.

• 2030: Se establece finalmente el límite de 40 horas.

La reforma agrega que, por horas extraordinarias de jornada laboral, se abonará como salario al trabajador 100% más de lo fijado para las horas ordinarias, además de establecer que ese trabajo extraordinario no excederá de doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

Otra adición a ese artículo de la Carta Magna indica que la prolongación del tiempo extraordinario de trabajo, que supere las mencionadas doce horas, obliga a la persona empleadora a pagar 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.

