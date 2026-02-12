Tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Senadores para reducir de 48 a 40 horas semanales en los lugares de trabajo, atrajo una serie de dudas, cómo qué pasa con las personas que trabajen más de 40 horas. Esto es lo que dice la iniciativa de ley, que pasó a la Cámara de Diputados en su ruta de avance legislativo.
¿Trabajas más de 40 horas? Lo que dice la reforma laboral sobre horas extra y pago obligatorio
Debido a que la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) será gradual y se comenzará a aplicar en 2027, la situación de los trabajadores que laboren más de 40 horas a la semana en realidad no representa alguna consecuencia legal o económica para los patrones.
Aunque en la Cámara Alta se aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, esta medida no es inmediata para todos los trabajadores, sino que se aplicará de forma escalonada para alcanzar el límite total en el año 2030. Los plazos previstos son:
• 2026: La jornada máxima permitida sigue siendo de 48 horas.
• 2027: Se reduce a 46 horas.
• 2028: Pasa a 44 horas.
• 2029: Baja a 42 horas.
• 2030: Se establece finalmente el límite de 40 horas.
La reforma agrega que, por horas extraordinarias de jornada laboral, se abonará como salario al trabajador 100% más de lo fijado para las horas ordinarias, además de establecer que ese trabajo extraordinario no excederá de doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.
Otra adición a ese artículo de la Carta Magna indica que la prolongación del tiempo extraordinario de trabajo, que supere las mencionadas doce horas, obliga a la persona empleadora a pagar 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.
El dictamen de reforma también establece que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido legalmente, además de que al reducir el tiempo destinado al trabajo, no debe disminuir el salario ni las prestaciones de los trabajadores.
Senadores de diversas bancadas expresaron su postura respecto a este avance legislativo en materia laboral. Marko Cortés Mendoza, del PAN, dijo que es un paso en la dirección correcta al alinear a México a los estándares internacionales, y por ser un acto de justicia “a medias” para las y los trabajadores, pues las 40 horas se harán afectivas hasta 2030, debido a que la aplicación de la reforma será de manera gradual y el 50 por ciento de los trabajadores están en la informalidad.
Por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich dijo que, aunque en su bancada respalda la reducción de la jornada laboral a nivel constitucional, la propuesta “tal cual está planteada no cumple con algunas demandas de las y los trabajadores de este país”, como establecer dos días de descanso, ya que uno no es suficiente para que las personas puedan recuperarse, convivir y realizar sus actividades domésticas; ello, a pesar de que senadores de oposición presentaron nueve reservas, entre ellas estaba destinar dos días de descanso por semana, pero ninguna pasó.
Falta que la Cámara de Diputados apruebe esta reforma y de hacerlo, México se convertirá en el tercer país de América Latina en establecer una jornada laboral de 40 horas semanales.
Si tu patrón te obliga a trabajar más horas de las permitidas o se niega a pagarlas conforme a la ley, puedes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para recibir asesoría gratuita y representación jurídica.
