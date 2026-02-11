Fuerzas federales se enfrentan a civiles armados en tierra de 'Los Chapitos': hay nueve detenidos

Autoridades federales desplegaron este miércoles un mega operativo en la comunidad de El Limoncito, sindicatura de Jesús María, municipio de Culiacán, mismo lugar en el que fue capturado Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera.
Ciudadanos reportaron con videos el sobrevuelo de helicópteros militares y el arribo de vehículos artillados a la región, la cual es conocida por ser uno de los territorios controlados por ''Los Chapitos''.
De acuerdo con información oficial, mientras personal de la Secretaría de Marina realizaba patrullajes de vigilancia para prevenir delitos en la zona, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.