Fuerzas federales se enfrentan a civiles armados en tierra de 'Los Chapitos': hay nueve detenidos

Tras repeler la agresión en la comunidad de El Limoncito, en Culiacán, elementos de Marina detuvieron a nueve personas; uno de los agresores perdió la vida, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

El funcionario dijo que se aseguraron armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico.

Mientras personal de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx realizaba patrullajes de vigilancia en Sinaloa para prevenir delitos en la zona, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

Tras repeler la agresión en la comunidad de El… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 11, 2026

Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un dispositivo de seguridad en la zona para proteger a la población, expuso.

Cuestionado al respecto, Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, dijo que desconocía detalles de lo ocurrido en Jesús María.

Según él, durante la Mesa de Seguridad de esta mañana le informaron sobre el operativo.

La mañana del jueves 5 de enero de 2023, el gobierno federal y estatal de Sinaloa confirmaron la detención de Ovidio Guzmán López, alias 'El Ratón', hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

El 17 de octubre de 2019, autoridades federales ya habían intentado capturar a Guzmán López en un operativo fallido que fue conocido como el 'Culiacanazo'.