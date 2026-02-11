Publicidad

Fuerzas federales se enfrentan a civiles armados en tierra de 'Los Chapitos': hay nueve detenidos

De acuerdo con autoridades, elementos de la Marina llevaban a cabo patrullajes cuando fueron agredidos en la comunidad de El Limoncito, en Jesús María, Culiacán.
mié 11 febrero 2026 02:47 PM
Autoridades federales han desplegado operativos para frenar la violencia en Sinaloa. (Foto: José Betanzos/Cuartoscuro )

Autoridades federales desplegaron este miércoles un mega operativo en la comunidad de El Limoncito, sindicatura de Jesús María, municipio de Culiacán, mismo lugar en el que fue capturado Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Ciudadanos reportaron con videos el sobrevuelo de helicópteros militares y el arribo de vehículos artillados a la región, la cual es conocida por ser uno de los territorios controlados por ''Los Chapitos''.

De acuerdo con información oficial, mientras personal de la Secretaría de Marina realizaba patrullajes de vigilancia para prevenir delitos en la zona, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

Tras repeler la agresión en la comunidad de El Limoncito, en Culiacán, elementos de Marina detuvieron a nueve personas; uno de los agresores perdió la vida, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

El funcionario dijo que se aseguraron armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un dispositivo de seguridad en la zona para proteger a la población, expuso.

Cuestionado al respecto, Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, dijo que desconocía detalles de lo ocurrido en Jesús María.

Según él, durante la Mesa de Seguridad de esta mañana le informaron sobre el operativo.

La mañana del jueves 5 de enero de 2023, el gobierno federal y estatal de Sinaloa confirmaron la detención de Ovidio Guzmán López, alias 'El Ratón', hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

El 17 de octubre de 2019, autoridades federales ya habían intentado capturar a Guzmán López en un operativo fallido que fue conocido como el 'Culiacanazo'.

Ovidio Guzmán fue detenido luego de que fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en la sindicatura de Jesús María, situada en Culiacán, Sinaloa.

Guzmán fue extraditado después a Estados Unidos, donde ha aceptado declararse culpable por narcotráfico.

Aún hay dos ''Chapitos'' libres: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

