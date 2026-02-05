El síntoma del sarampión que no asocias con la enfermedad pero que te pone en riesgo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió que el sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.

Una persona puede contagiar a otras 16, incluso si abandona el sitio donde está. El virus permanece activo por 2 horas, refirió el secretario de Salud de México, David Kershenobich.

Aunque puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en los menores de edad. Los datos en el reporte diario del brote de sarampión en México se observa que el grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (1,257 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1,009 casos) y el de 25 a 29 años (908 casos), con corte al 3 de febrero.

Síntomas del sarampión

Las señales más comunes del sarampión incluyen:

Antes de diseminarse por todo el organismo, el virus infecta las vías respiratorias.