Los casos de sarampión van al alza en México, de acuerdo con el más reciente reporte epidemiológico. Al 3 de febrero se tiene el reporte de 8,332 de casos, por lo que las autoridades federales llaman a la población a acudir a los centros de vacunación para contener los contagios. Estos son los síntomas a los que se debe poner atención, sobre todo entre los menores de edad y que no se debe dejar pasar y que no se complique.
El síntoma del sarampión que no asocias con la enfermedad pero que te pone en riesgo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió que el sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.
Una persona puede contagiar a otras 16, incluso si abandona el sitio donde está. El virus permanece activo por 2 horas, refirió el secretario de Salud de México, David Kershenobich.
Aunque puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en los menores de edad. Los datos en el reporte diario del brote de sarampión en México se observa que el grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (1,257 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1,009 casos) y el de 25 a 29 años (908 casos), con corte al 3 de febrero.
Síntomas del sarampión
Las señales más comunes del sarampión incluyen:
Antes de diseminarse por todo el organismo, el virus infecta las vías respiratorias.
- Fiebre alta
- Tos
- Rinorrea. Se caracteriza por la expulsión excesiva de moco (claro o espeso) por la nariz, provocada por inflamación o irritación, por lo que vale la pena ponerle atención a este síntoma, acudir al médico y descartar si se trata de alergía gripe común.
- Congestión nasal
- Ojos rojos o irritados
- Manchas pequeñas dentro de la boca
- Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo
¿Quiénes deben ponerse la vacuna contra el sarampión?
El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) publicó una guía que define qué grupos de población deben vacunarse contra esta enfermedad, por lo que la Asociación Mexicana de Vacunología respaldó este enfoque técnico y basado en evidencia, por lo que reiteró la importancia de seguir las recomendaciones oficiales de vacunación para contener el brote.
¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión según la guía de Censia?
• Niñas y niños de 6 a 11 meses: aplicar dosis cero en zonas de alto riesgo.
• A los 12 y 18 meses: completar el esquema primario de vacunación SRP.
• Niñas y niños de 1 a 9 años: iniciar o completar esquema de dos dosis.
• Personas de 10 a 49 años: si el esquema es incompleto o se desconoce, aplicar una dosis.
• Personal de salud: refuerzo obligatorio.
• Comunidad educativa y jornaleros: verificar esquema y vacunarse si no se recuerda.
¿Cuándo una persona puede contagiar el virus del sarampión?
Una persona con sarampión puede trasmitir el virus a otras durante aproximadamente ocho días; ese período comienza cuatro días antes de que aparezca el sarpullido y finaliza cuando este ha estado presente durante cuatro días.
La Secretaría de Salud recuerda que la vacunación es la principal herramienta de prevención. Gracias a las vacunas, muchas personas están protegidas y los brotes pueden controlarse rápidamente.
Existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión:
Vacuna triple viral (SRP):
- Se aplica en la infancia como parte del esquema básico.
- Protege contra sarampión, rubéola y paperas.
Vacuna doble viral (SR):
- Dirigida a personas adolescentes y adultas.
- Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido.
Leer más:
Vacunas en el Metro, Metrobús, Cablebús...
La Secretaria de Salud de la CDMX informó que en las próximas semanas habrá puestos de vacunación en las siguientes estaciones de transporte público:
Alcaldía Gustavo A. Madero:
Metrobús: Líneas 1,3 y 7 Indios Verdes, del 3 al 6 de febrero.
Metrobús: Líneas 1,3 y 6. Estación 18 de marzo de 09:00 a 14:00 hrs.
Metrobús: Linea 1,3 Circuito, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
En las siguientes estaciones los horarios de vacunación son de 09:00 a 14:00 hrs.
Tren Ligero: Estación Xochimilco
Cablebús Línea 1: Indios Verdes a Cuautepec
Mexicable Línea 2 Indios Verdes
Mexibús Línea 4 Indios Verdes
A nivel mundial, la OMS informó que durante 2025 se notificaron más de 552,000 casos sospechosos de sarampión en 179 países, de los cuales cerca del 45% (247,623) fueron confirmados, lo que refleja un resurgimiento global de la enfermedad en un contexto de brechas persistentes de inmunización.