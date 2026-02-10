México retrocede en el combate a la corrupción respecto a 2014

Sin embargo, este puntaje posiciona a México lejos de acabar con la corrupción, ya que los países más cercanos a 0 son los más corruptos y aquellos que alcanzan o se acercan a los 100 puntos son los más transparentes.

Además, al comparar la posición de México respecto a otros años se observa un retroceso.

El IPC, publicado este martes por la organización Transparencia Internacional, marca al país con una caída significativa. Pasó de alcanzar 35 puntos en 2014 (su mejor marca) a solo 27 en 2025. Un retroceso de ocho puntos en nueve años.

En 2012, México obtuvo mejores resultados. Con 34 puntos, se ubicó en el lugar 105 del IPC. Pero, tras mejorar por dos años consecutivos, a partir de 2015 comenzó a retroceder.

En 2018 alcanzó un puntaje de 28 puntos y se ubicó en el lugar mundial 138. El peor año fue 2024, con 26 puntos. Así que el país mejoró el año pasado, pero no logró regresar al nivel de hace una década.