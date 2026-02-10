SCJN elimina requisito de 5 años para concubinato; más parejas podrán acceder a pensión y salud

¿Qué aprobó exactamente la Corte?

La SCJN eliminó la obligación de demostrar cinco años mínimos de convivencia para que una pareja en concubinato pueda acceder a pensión y servicios de salud del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), se lee en el portal de la Corte .

En concreto, la Suprema Corte declaró inconstitucionales los artículos 41, fracción I, y 131, fracción II de la Ley del ISSSTE, que establecían ese plazo obligatorio.

En el caso específico, la SCJN confirmó el amparo de un hombre a quien el ISSSTE había negado la pensión tras la muerte de su pareja, pese a que un juez familiar había reconocido su concubinato de poco más de tres años.

La resolución ordena al Instituto no aplicar el requisito de cinco años y revisar la solicitud valorando las pruebas que acreditan la relación de pareja sin imponer un plazo mínimo.

El tribunal determinó que lo importante no es un tiempo fijo, sino la solidez y evidencia de la relación, tomando en cuenta aspectos como la convivencia, el apoyo mutuo y la dependencia económica. Esto permite proteger los derechos de las parejas sin descuidar la integridad del sistema de seguridad social.