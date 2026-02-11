Cuidado de la política fiscal, energía y seguridad, claves para que haya inversión en México

Ante el panorama económico actual, los analistas coincidieron en la necesidad de generar recursos y fomentar inversiones para cumplir con las metas de infraestructura. Sin embargo, advirtieron que el cambio en las reglas del juego y la política recaudatoria envían señales contradictorias que afectan la confianza de los empresarios necesaria para invertir.

"Hay una clara diferencia en el discurso hacia el sector empresarial, ya que en lo público se dice que hay una 'gran oportunidad' para invertir y por otro no hay reglas claras" señaló Valeria Moy, directora general del IMCO.

Valeria Moy, directora General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

La economista hizo énfasis en la insistencia del gobierno federal al sector empresarial para que inviertan en el país bajo la promesa de un beneficio fiscal, pero dijo que hay incertidumbre por leyes aprobadas anteriormente como la reforma al Poder Judicial, la cual ha incrementado el costo de litigio para las empresas, alrededor del 20%.

Por su parte, Xiuh Tenorio, CEO de Public and Corporate Solutions, consideró que la estrategia fiscal que desarrolla el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y por la cual los empresarios se sienten afectados, es síntoma de que el órgano fiscal se ha convertido en el instrumento para darle liquidez de corto plazo al gobierno, ante la falta de recursos y la presión en las finanzas públicas.

Por ello, Tenorio señaló que cada vez más se acerca la hora de hablar de una reforma fiscal y hacendaria y expuso que el apoyo ciudadano que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum debió de aprovecharse para hacer un cambio real en esa materia.

“Digamos que es una conversación que vamos a tener en septiembre, porque no queda mucho a quien presionar. Los que son sujetos de esa presión, se van a ir, así que o empezamos una conversación real de una reforma o no va a dar los números: o tienes más deuda, o bajas gasto o subes impuestos”, indicó.

Xiuh Tenorio, CEO de Public and Corporate Solutions. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

Para los analistas, sin duda el tema más importante de este año es la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y las alternativas que se tendrán si al final queda el escenario de que ese acuerdo se debe sujetar a revisión anual.

"México busca inversionistas globales, pero éstos miran a varias partes del mundo en donde les den mayores facilidades y garantía a su capital", señaló Tenorio.

Por ello, Moy consideró que el sur de Texas, en Estados Unidos, se ha vuelto atractivo para los empresarios.

Inversiones y reglas claras

A principios de febrero, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, dio a conocer un plan de infraestructura Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, el cual, adicional a lo contemplado en el Paquete Económico 2026, prevé una inversión por 5.9 billones de pesos para destinarlos de 2026 a 2030 en ocho sectores estratégicos.

Del total de esta inversión prevista, el 54% será para el sector energético; 16% para trenes; 14% para carreteras; 6% para puertos, 6% para salud, 3% para agua, y educación 3.4% y para ello se busca adecuar el marco legal existente a nuevos modelos de inversión para su financiamiento, lo que se espera sea discutido en el Congreso este periodo de sesiones.

Rosemary Safie Samour, de Safie Consultores, planteó que en vez de echar a andar muchos proyectos con el fin de atraer inversiones, se trabaje en una o dos decisiones estratégicas.

“Yo me centraría en dos cosas: energía y agua como detonantes del desarrollo económico, con una gran trabajo de seguridad”, dijo.

La consultora, que es experta en cabildeo legislativo, señaló que un tema que es importante es que haya una claridad de las leyes secundarias, normas y reglamentos que se derivan de reformas, pero cada vez es más difícil dar seguimiento.

"Nadie sabe cómo quedan las normas ni reglamentos y esto genera mucha incertidumbre porque no se tienen claras las reglas del juego, por lo que es importante poner orden en la normatividad", expresó Safie.

Rosemary Safie Samour, fundadora de Safie Consultores. (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

En tanto, Mariana Cordera, socia directora de Públika Consultores, comentó que se necesita una agenda mucho más clara y más concisa desde el gobierno federal, porque a partir de septiembre se entrará en un lógica electoral.

Cordera indicó que actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum tiene tiene los números favorables en el Congreso de la Unión y con ello las "riendas" del poder, pero faltan mayores mensajes de claridad y certidumbre, así como centrarse en las inversiones en infraestructura, agua y energía, lo que a su vez detonaría más inversión en el país.

"Sin esa certidumbre que son símbolos, es muy complicado que el sector privado voltee a ver a México. Muchos empresarios nacionales prefieren irse a Texas a decir 'me voy a meter en el enredo de querer invertir aquí y que me diga el secretario de Marina que a fuerza me tengo que ir para acá o a todo un andamiaje regulatorio que es complicado, mejor me voy a Texas'", declaró.