Casos de influenza y sarampión repuntan, mientras las vacunas se agotan en las clínicas

Presupuesto y coberturas de vacunación

La Secretaría de Salud federal también asegura que no hay escasez de vacunas. Adquirió 27.3 millones de dosis para usar durante 2026. Pero, hasta el 20 de enero, solo había distribuido 3.8 millones.

México cuenta con vacunas contra el sarampión disponibles y suficientes para atender a la población de todo el país”, Secretaría de Salud

Sin embargo, la dependencia se enfrenta a un panorama complejo. Aunque ha puesto 11.8 millones de dosis, batalla con las consecuencias de los sexenios pasados, en los que las coberturas de vacunación cayeron considerablemente.

En 2024, la primera dosis contra el sarampión alcanzó una cobertura de solo 79.8%. En 2025 llegó a 84%. Pero se necesita una cobertura de al menos 95% en todos los estados e instituciones de salud para proteger a la población de nuevos brotes.

Las autoridades de salud también operan con menos recursos destinados al Programa Universal de Vacunación. El gasto aprobado sufrió un recorte de más de la mitad entre 2024 y 2025, con 9,428 millones de pesos menos.

Además de la disminución de los recursos, la dependencia ha ejercido menos dinero del aprobado. En el informe Propuestas para la Vacunación en México 2024, de la Asociación Mexicana de Vacunología, se detalla que en los últimos cuatro años se ha gastado menos del 25% de los recursos destinados a la vacunación.

En 2025, por ejemplo, se aprobó un monto de 4,528 millones de pesos y se han utilizado solo 3,862 millones, según datos de la Secretaría de Salud. La dependencia explicó que el 15% del presupuesto restante se utilizará para el pago de vacunas compradas en diciembre, cuyas facturas fueron entregadas por los proveedores al inicio del ejercicio fiscal 2026.

“Es importante señalar que la Secretaría de Salud ejerce la mayor parte del presupuesto para la compra de vacunas durante el último trimestre del año, derivado de la adquisición de biológicos destinados a atender la temporada invernal, como las vacunas contra influenza y COVID-19, así como vacunas contra el sarampión”, afirmó.