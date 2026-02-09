Publicidad

México

Casos de influenza y sarampión repuntan, mientras las vacunas se agotan en las clínicas

Ante el aumento de casos de estas dos enfermedades, la población atendió el llamado de vacunación de las autoridades, pero se ha encontrado con algunas clínicas donde les dicen que ya se acabaron.
lun 09 febrero 2026 05:00 AM
Mega Jornada Vacunación en Toluca
Jornada de vacunación en Toluca, Estado de México, en noviembre de 2025. (Foto: Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

En septiembre de 2025, Paola García se vacunó contra el sarampión sin ninguna dificultad. Fue al centro de salud “Dr. Manuel Pesqueira” de IMSS Bienestar, en la alcaldía Iztacalco. Le pidieron una identificación y su dirección. Sin más, recibió una dosis junto a su esposo y sobrino.

“En 10 minutos nos vacunaron a todos”, recuerda la joven de 32 años. Se vacunó antes de que iniciara la temporada invernal, que ha provocado el repunte de casos principalmente de influenza, y de los brotes de sarampión que pusieron en alerta a las autoridades sanitarias.

Ahora más personas buscan vacunas y algunas se han encontrado con clínicas sin dosis. "Ya recorrí varias clínicas y unidades del IMSS, pero me dicen que ya no hay", comenta Rocío, de 42 años, quien ante escuchar de contagios y alertas busca inmunizarse.

La Secretaría de Salud señala que hay disponibilidad e, incluso, desplegó una estrategia con módulos en estaciones de Metro, Metrobús y otros lugares públicos para cualquier persona que quiera vacunarse. El plan se implementó tras al menos dos años en los que la cobertura de vacunación cayó, en 2025, por ejemplo, once puntos porcentuales menos del 95% recomendado.

Mega Jornada Vacunación en Toluca
En 2025 se realizaron mega campañas de vacunación en distintos estados del país. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

Alberto, por ejemplo, no encontró vacunas en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS de Niños Héroes, en la alcaldía Cuauhtémoc. La tarde del jueves 5 de febrero, una enfermera anunció ante una fila de unas 10 personas que no había dosis de sarampión para adultos, aunque pueden vacunarse hasta los 49 años quienes no tienen esquema completo.

Lo mismo ocurrió el sábado pasado en la UMF de Coatepec, en el estado de Veracruz. Y ayer, en el Centro de Salud “San Lucas Patoni” de IMSS Bienestar.

El personal de algunas clínicas dijo que no es un tema de desabasto, sino que a veces se terminan las dosis contempladas para un día porque se supera la demanda. Luego las resurten. Pero, ante el aumento de contagios, varios adultos buscan vacunarse cuanto antes.

En los módulos de vacunación colocados en algunas estaciones del Metro se han reportado filas y las dosis se acaban pronto en varios puntos.

Presupuesto y coberturas de vacunación

La Secretaría de Salud federal también asegura que no hay escasez de vacunas. Adquirió 27.3 millones de dosis para usar durante 2026. Pero, hasta el 20 de enero, solo había distribuido 3.8 millones.

México cuenta con vacunas contra el sarampión disponibles y suficientes para atender a la población de todo el país”,
Secretaría de Salud

Sin embargo, la dependencia se enfrenta a un panorama complejo. Aunque ha puesto 11.8 millones de dosis, batalla con las consecuencias de los sexenios pasados, en los que las coberturas de vacunación cayeron considerablemente.

En 2024, la primera dosis contra el sarampión alcanzó una cobertura de solo 79.8%. En 2025 llegó a 84%. Pero se necesita una cobertura de al menos 95% en todos los estados e instituciones de salud para proteger a la población de nuevos brotes.

Las autoridades de salud también operan con menos recursos destinados al Programa Universal de Vacunación. El gasto aprobado sufrió un recorte de más de la mitad entre 2024 y 2025, con 9,428 millones de pesos menos.

Además de la disminución de los recursos, la dependencia ha ejercido menos dinero del aprobado. En el informe Propuestas para la Vacunación en México 2024, de la Asociación Mexicana de Vacunología, se detalla que en los últimos cuatro años se ha gastado menos del 25% de los recursos destinados a la vacunación.

En 2025, por ejemplo, se aprobó un monto de 4,528 millones de pesos y se han utilizado solo 3,862 millones, según datos de la Secretaría de Salud. La dependencia explicó que el 15% del presupuesto restante se utilizará para el pago de vacunas compradas en diciembre, cuyas facturas fueron entregadas por los proveedores al inicio del ejercicio fiscal 2026.

“Es importante señalar que la Secretaría de Salud ejerce la mayor parte del presupuesto para la compra de vacunas durante el último trimestre del año, derivado de la adquisición de biológicos destinados a atender la temporada invernal, como las vacunas contra influenza y COVID-19, así como vacunas contra el sarampión”, afirmó.

Registro de vacunación electrónico

En algunas unidades médicas explicaron que hay confusión entre la población, ya que varios adultos buscan la vacuna aunque cuenten con las dosis completas de la infancia y por eso los rechazan.

Pero, ante la falta de registros electrónicos, muchos adultos tienen dudas sobre su esquema o hasta perdieron su cartilla de vacunación. Ante la falta de certeza, en algunos módulos o clínicas sí han aceptado vacunarlos.

Módulo Vacunación Observatorio
La Secretaría de Salud adquirió 27.3 millones de dosis para usar durante 2026 y hasta el 20 de enero, solo había distribuido 3.8 millones. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

En Ecatepec, Estado de México, se colocó un módulo esta semana en la colonia Benito Juárez Xalostoc y vacunaron a niños y adultos.

“Me dijeron si tenía cartilla de vacunación y les dije que no, que tenía muchos años que no la encontraba. Entonces me dieron un comprobante de vacunación y me pidieron guardarlo”, contó una vecina de 36 años.

Durante años, el registro de vacunación se ha hecho a mano y ahora eso acarrea algunos problemas de verificación de los esquemas. La OPS recomienda digitalizarlo para mejorar "el seguimiento de los esquemas de vacunación de cada persona y el mantenimiento de su historial de vacunación".

A menudo, estos registros incluyen datos demográficos de los vacunados, como residencia, contacto, identificación. También contienen información de las dosis que reciben: fecha, lugar de vacunación y quién las aplica. Facilitan la captación activa de personas no vacunadas a tiempo o de rezagados.

México apenas está en camino de hacerlo. Esta administración tiene por meta desarrollar un registro nominal de vacunación durante el sexenio. La estrategia, concebida como una de las principales líneas de acción de la dependencia para fortalecer la cobertura vacunal, está contemplada en el Programa Sectorial de Salud 2025-2030.

Sarampión e influenza al alza

Mientras tanto, el sarampión avanza. Por eso las autoridades de salud intensificaron las jornadas de vacunación para controlar el brote antes de abril, cuando la Organización Mundial de la Salud (OPS) evalúe si México pierde su estatus como país libre de sarampión debido a que suma un año con transmisión continua del virus y ante la llegada de turistas para el Mundial de Futbol a celebrarse en junio.

Desde febrero de 2025, el país suma 8,459 casos acumulados de sarampión y 27 defunciones. Solo 2,027 contagios se confirmaron en el primer mes de 2026, hasta este 5 de febrero.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el miércoles una nueva alerta epidemiológica por el avance del sarampión en la región de las Américas, donde México es el país con más casos.

“Hace un llamado a los países a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables”, indicó.

Las bajas temperaturas de esta temporada invernal también han dejado 4,955 casos confirmados de influenza y 62 defunciones. Algunos consultorios de farmacia que realizan pruebas de influenza y covid registran una mayor demanda en estos días.

La Academia Mexicana de Pediatría recomendó verificar esquemas completos, aplicar dosis de rescate en niñas, niños, adolescentes y adultos sin antecedente vacunal confiable, y reforzar la vacunación en contextos de brote.

“Vacunarse es un acto individual que protege a toda la comunidad. En el contexto actual, hacerlo es urgente y necesario”, urgió.

