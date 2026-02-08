Morena plantea un nuevo rumbo para el “humanismo mexicano” en su estrategia política

El Consejo Consultivo Nacional de Morena celebró su Segunda Sesión Ordinaria, en la que presentó una serie de propuestas para definir las acciones y la estrategia política del partido, las cuales buscan fortalecer la orientación del movimiento y dar un nuevo rumbo al concepto del “humanismo mexicano” dentro de la agenda política del país.
La presidenta Morena, Luisa María Alcalde Luján, subrayó la importancia de escuchar las propuestas y visiones de los consejeros para integrarlas en las actividades del partido.