México

Morena plantea un nuevo rumbo para el “humanismo mexicano” en su estrategia política

Morena da forma a un nuevo enfoque del "humanismo mexicano" como base para su estrategia política y el futuro del movimiento.
dom 08 febrero 2026 05:42 PM
La presidenta Morena, Luisa María Alcalde Luján, subrayó la importancia de escuchar las propuestas y visiones de los consejeros para integrarlas en las actividades del partido. (X/ @LuisaAlcalde )

El Consejo Consultivo Nacional de Morena celebró su Segunda Sesión Ordinaria, en la que presentó una serie de propuestas para definir las acciones y la estrategia política del partido, las cuales buscan fortalecer la orientación del movimiento y dar un nuevo rumbo al concepto del “humanismo mexicano” dentro de la agenda política del país.

La presidenta Morena, Luisa María Alcalde Luján, subrayó la importancia de escuchar las propuestas y visiones de los consejeros para integrarlas en las actividades del partido.

“Estamos aquí para poder escuchar lo que se ha podido trabajar en este tiempo y que se tenga la posibilidad de que algunas de las visiones y propuestas que nuestras consejeras y consejeros han hecho se puedan implementar”, afirmó Alcalde Luján.

Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena, destacó por su parte que las reflexiones y propuestas del Consejo Consultivo contribuirán a consolidar el futuro del “humanismo mexicano” dentro del movimiento.

“Es un espacio que tiene toda la posibilidad de una incidencia real en la orientación y el rumbo del Movimiento. Ofrezco, desde el Consejo Nacional, recoger y promover el conocimiento, la deliberación de todas aquellas propuestas que este espacio de reflexión presente al Comité Ejecutivo Nacional y que sean, eventualmente avaladas, por el Consejo Nacional”, explicó Durazo.

A lo largo de la sesión, se expusieron los resultados de las seis mesas de trabajo que el Consejo ha realizado desde noviembre del año pasado, enfocadas en diversos temas que guiarán el rumbo de la estrategia política de Morena.

El Consejo Consultivo, que está compuesto por personalidades de diversos campos y disciplinas, también incluyó en la sesión a figuras como Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez, Epigmenio Ibarra y Paco Ignacio Taibo II, quienes contribuyen con sus perspectivas al proceso de reflexión y creación de propuestas para el movimiento.

"Fue un verdadero honor reunirnos con las y los integrantes del Consejo Consultivo Nacional del Partido Morena para hablar del presente y el futuro de nuestro Movimiento y del Humanismo Mexicano. Sin duda alguna sus propuestas abonan a la construcción de una República de Bienestar, democrática y soberana”, dijo tras la reunión Luisa María Alcalde Luján.

