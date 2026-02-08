Morena plantea un nuevo rumbo para el “humanismo mexicano” en su estrategia política

“Estamos aquí para poder escuchar lo que se ha podido trabajar en este tiempo y que se tenga la posibilidad de que algunas de las visiones y propuestas que nuestras consejeras y consejeros han hecho se puedan implementar”, afirmó Alcalde Luján.

Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena, destacó por su parte que las reflexiones y propuestas del Consejo Consultivo contribuirán a consolidar el futuro del “humanismo mexicano” dentro del movimiento.

“Es un espacio que tiene toda la posibilidad de una incidencia real en la orientación y el rumbo del Movimiento. Ofrezco, desde el Consejo Nacional, recoger y promover el conocimiento, la deliberación de todas aquellas propuestas que este espacio de reflexión presente al Comité Ejecutivo Nacional y que sean, eventualmente avaladas, por el Consejo Nacional”, explicó Durazo.