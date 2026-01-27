El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que para contener los contagios de sarampión se evalúa instalar centros de vacunación en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y en terminales de autobuses. Afirmó que hay suficientes vacunas para aplicar.
“Probablemente habrá más centros de vacunación en el Metro, en terminales de autobuses. Estuve en Jalisco y ahí precisamente implementamos vacunación en terminales de autobuses, también en forma importante, seguimos en forma muy activa. Hay suficientes vacunas y esperamos poder contener lo más pronto”, explicó.