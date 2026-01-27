Publicidad

presidencia

Salud evalúa vacunar en contra del sarampión en estaciones del Metro y terminales de autobuses

El secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que hay suficientes vacunas en contra del sarampión. Hasta el 23 de enero se reportan 7,417 casos acumulados.
mar 27 enero 2026 12:42 PM
El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que se está fortaleciendo la vacunación intramuros y llamó a la población a vacunarse. (Foto: Fernando Carranza García/Cuartoscuro.)

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que para contener los contagios de sarampión se evalúa instalar centros de vacunación en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y en terminales de autobuses. Afirmó que hay suficientes vacunas para aplicar.

“Probablemente habrá más centros de vacunación en el Metro, en terminales de autobuses. Estuve en Jalisco y ahí precisamente implementamos vacunación en terminales de autobuses, también en forma importante, seguimos en forma muy activa. Hay suficientes vacunas y esperamos poder contener lo más pronto”, explicó.

Hasta el 23 de enero, la Secretaría de Salud registra 7,417 casos acumulados de sarampión. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud detalló que la mayoría de los casos se concentran en cuatro estados: Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Guerrero.

Recordó que el incremento de casos no es exclusivo de México y pidió a los ciudadanos acudir a vacunarse.

“El número de casos activos en forma cotidiana tiende a disminuir, pero yo aprovecho el comentario para hablar de prevención. Es muy importante seguir insistiendo en que la vacunación es la única manera en que podemos por ejemplo (contener)”, indicó.

Kershenobich, explicó que la dependencia refuerza las campañas de vacunación extramuros. En la Ciudad de México, además de las vacunaciones en centros de salud, se habilitan puntos en escuelas y guarderías para llegar a más personas.

Subrayó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que instó a la población a vacunarse para evitar su propagación.

“Es un virus altamente contagioso en donde contagia a 16 personas una persona que tiene el sarampión e incluso si abandona el sitio donde está la persona, el virus permanece activo por dos horas. Entonces, el aspecto más importante es tener vacunas y segundo tratar de vacunar a toda la población en riesgo”, agregó.

