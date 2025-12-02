El brote de sarampión pone a México al borde: debe controlarlo antes del Mundial 2026 o perderá certificación

La Secretaría de Salud ha declarado que el brote está controlado y esperaba eliminarlo completamente el mes pasado, pero cada día sigue confirmando casos.

Esperamos que, para cuando sea la Copa Mundial, ya no tengamos al sarampión como un riesgo sanitario. David Kershenobich, secretario de Salud.

Entre el 3 y el 27 de noviembre se reportaron 257 contagios, un promedio de 14 diarios. En su pico máximo alcanzó 300 en una semana.

“Se ha mantenido el número de casos, pero ya tiene una tendencia a la baja”, explica Rosa María Wong, especialista en infectología pediátrica. Y agrega: “El brote se considera controlado cuando dejan de haber casos, pero siguen habiendo casos”.

Rumbo al Mundial

Si México llega a febrero de 2026 con casos activos, estará más cerca del arranque Mundial, a celebrarse en conjunto en el país, Estados Unidos y Canadá, que son las naciones de América con más contagios. En total suman el 95% de los casos confirmados en el continente.

En Estados Unidos, desde principios de año, comenzaron los contagios. El principal brote de sarampión, en Texas, fue calificado por medios locales como el más grande de los últimos 30 años, cuando es un padecimiento que había sido erradicado en el país desde el año 2000, pero que repuntó por las caídas en las coberturas de vacunación.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., incluso es un reconocido antivacunas. Fue criticado por recomendar suplementos para tratar los síntomas y, en medio del brote de sarampión, alentar a las familias a buscar tratamientos alternativos a la vacuna, la única medida eficaz de prevención.

Con una alta movilidad humana y la llegada de extranjeros de otros continentes, donde también hay brotes, se podrían importar más casos a los países sede, entre ellos México.

La especialista confía en que esto no ocurra. Para ello el país debe mejorar la vacunación cuanto antes. Ya se han aplicado miles de dosis en diferentes campañas de inmunización.

“Esperemos que para entonces ya se haya controlado. Lo importante es decirle a la población que, si se ponen la vacuna, están protegidos y pueden proteger a la gente que está a su alrededor”, explica.

“Entre mayor cantidad de gente tenga la vacuna y anticuerpos, eso hace que el virus deje de circular. Entonces, aunque venga mucha gente, si aquí tenemos niveles de cobertura altos contra sarampión, eso también disminuye el riesgo de que haya circulación del virus”, añade.

Es un gran reto debido a las caías de vacunación. En 2024, México registró una cobertura de apenas 83% en la primera dosis y de 78% para la segunda.

Se necesita una cobertura de al menos 95% para proteger a la población contra el sarampión, la enfermedad más contagiosa para la humanidad, afirma Jarbas Barbosa, director general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS): “Una persona contagiada puede transmitir la enfermedad hasta otras 18 más”.

A nivel regional, la cobertura es de 79%. “Pero esa cobertura de 79% no detendrá el próximo brote ni protegerá adecuadamente a nuestros niños, familias y comunidades. Debemos alcanzar y mantener una cobertura del 95%”, subraya.