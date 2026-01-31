Publicidad

Estados

Tlaxcala registra defunción de menor por complicaciones asociadas a sarampión; llaman a reforzar vacunación

La Secretaría de Salud federal reportó que en lo que va del año solo se había registrado una defunción por sarampión en el país.
sáb 31 enero 2026 12:24 PM
sarampion tlaxcala
En Tlaxcala se confirmó la muerte por complicaciones de sarampión de un lactante que vivía en la Ciudad de Puebla y no contaba con su esquema de vacunación completo. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/ Cuartoscuro)

El Sector Salud de Tlaxcala confirmó este viernes, la defunción de un lactante de un año y un mes de edad a causa de complicaciones asociadas al sarampión.

El menor residía en la ciudad de Puebla y no contaba con su esquema de vacunación completo, en particular con la dosis correspondiente contra esta enfermedad.

De acuerdo con el comunicado oficial, “se trata de un lactante que vivía en la Ciudad de Puebla y no contaba con su esquema de vacunación completo”.

La autoridad sanitaria precisó que, con base en el cuadro clínico, el menor no había recibido la vacuna antisarampión, un factor determinante en la evolución del padecimiento.

El 25 de enero, el niño presentó fiebre de 38 grados y, dos días después, desarrolló exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retroauriculares.

Según el reporte, en ese periodo “recibió medicamentos sin valoración médica”, pero ante el agravamiento del cuadro y la presencia de dificultad respiratoria, su madre acudió a un médico y posteriormente lo trasladó al Hospital General de San Pablo del Monte, donde ingresó el 28 de enero con deterioro general y compromiso respiratorio.

Debido a la gravedad del caso, se solicitó su traslado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo correspondiente ante un caso sospechoso de sarampión. No obstante, el avance de la enfermedad derivó en complicaciones severas y el menor falleció el 30 de enero a las 10:31 horas.

El deceso fue notificado a la Dirección General de Epidemiología y al Centro Nacional para la Salud y la Adolescencia.

En su posicionamiento, el Sector Salud de Tlaxcala exhortó a madres, padres y tutores a mantener completos los esquemas de vacunación infantil.

“Llamamos a la población a revisar sus cartillas de vacunación para que, en caso de que les falten dosis por aplicar, acudan a recibirlas a los macrocentros de vacunación o a los centros de salud”, señaló el comunicado, al advertir que “la alta movilidad con estados vecinos con casos de sarampión es el factor de riesgo más importante”.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores no vacunados, como neumonía, encefalitis y, en casos extremos, la muerte.

En México, la vacuna triple viral (SRP) forma parte del esquema nacional y es clave para el control de brotes; sin embargo, las autoridades sanitarias han alertado que la disminución en coberturas de vacunación y la movilidad poblacional incrementan el riesgo de reintroducción y transmisión del virus.

Apenas este martes, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que para contener los contagios de sarampión se evalúa instalar centros de vacunación en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y en terminales de autobuses.

El sarampión en México ha mostrado una expansión sostenida desde su reintroducción en 2025, de acuerdo con los reportes oficiales de vigilancia epidemiológica.

El primer caso confirmado se notificó en la semana epidemiológica 5 de ese año y, desde entonces, la transmisión se ha extendido a todo el país. Con corte al 28 de enero de 2026, los casos confirmados se distribuyen en las 32 entidades federativas y en al menos 277 municipios, lo que refleja un brote de alcance nacional.

Según el informe de Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, al 28 de enero se acumularon 7,732 casos confirmados de sarampión en el país.

En términos de mortalidad, el informe reportó 26 defunciones asociadas a sarampión a nivel nacional. En 2025, 25 defunciones y en lo que va de 2026, una defunción, la cual fue registrada en Michoacán.

