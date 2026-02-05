VIDEO: Colaboradores le limpian los zapatos a Hugo Aguilar, presidente de la SCJN

📲Captan a 2 personas limpiándole los zapatos al presidente de la @SCJN, @HugoAguilarOrti, previo a su ingreso al Teatro de la República de Querétaro para la conmemoración del aniversario de la Constitución



Vía: @nmas pic.twitter.com/k2rKNaR8cW — xevt - xhvt (@xevtfm) February 5, 2026

Los privilegios en la nueva Corte acapararon las portadas de los diarios en las últimas semanas, después de que se revelara que los ministros iban a tener camionetas blindadas millonarias para sus traslados.

El asunto llegó hasta la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó los salarios y otros lujos que tenían los ministros antes de la elección judicial.

Hugo Aguilar llegó a la Corte a través de la urnas. Fue el más votado en la elección de ministros, por lo que también se quedó con la presidencia.

Durante el evento por la conmemoración de la Constitución, Hugo Aguilar aseguró que los cambios en el Poder Judicial no significan retrocesos.

Hugo Aguilar se justifica

Horas después de que se volviera tendencia el video, Hugo Aguilar dijo que el incidente ''se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad''.

El ministro confirmó que una de las personas que le limpiaron los zapatos fue Amanda Pérez, directora de Comunicación Social.

''A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación'', contó.

''Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde. A Amanda Pérez, agradezco su gesto. En cuanto me percaté le pedí que no continuara. Aún así, le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto'', añadió.

Hugo Aguilar dijo que el hecho no representa el actuar institucional de la SCJN ''ni la forma en que conduzco mi desempeño público y privado''.

''Es necesario decirlo: No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona'', señaló.

Políticos reaccionan a video

Rubén Moreira, líder del PRI en la Cámara de Diputados, dijo que el video muestra la ''arrogancia'' de Hugo Aguilar.

''En la imagen, todo lo que decían odiar. Ahora, para justificar, siguen los pretextos y los discursos que invocan el pasado'', dijo.

Moreira también señaló que si se tratara de alguno de los ministros de la pasada Corte, los integrantes de Morena ''estarían dando gritos''.

''Son unos fachos. Tenemos una Corte con pretensiones de aristocracia'', abundó.

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, se mostró en redes limpiando sus propios zapatos y se unió a las críticas.

''Tan fácil que es hacerlo uno mismo como cualquier persona, pero me queda claro que a los hombres pequeños les gusta sentirse grandes con sus excesos'', dijo.

Tan fácil que es hacerlo uno mismo como cualquier persona, pero me queda claro que a los hombres pequeños les gusta sentirse grandes con sus excesos. pic.twitter.com/Uh2IahJ37Z — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 5, 2026

Gerardo Fernández Noroña, de Morena, usó sus redes para contestar a las críticas.