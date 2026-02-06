CURP, INE, acta, cartilla y cédula: México tiene un exceso de documentos de identidad

Esta cédula de identidad ciudadana está establecida en la Ley General de Población como un documento obligatorio para los mexicanos y que tras obtenerla, dará una prueba plena sobre los datos de identidad de su titular ante autoridades mexicanas y personas físicas o morales en el país o el extranjero.

A pesar de que existe en la Ley, no existe aún un trámite estandarizado y disponible a nivel nacional para que el ciudadano vaya a “sacar” esa Cédula de Identidad Ciudadana en oficinas físicas, como ocurre con otros documentos oficiales tipo credencial o pasaporte, y aunque no se ha comenzado a exigir de manera formal, se estableció que el documento tenga los siguientes datos:

- Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Fotografía del titular.

- Lugar y fecha de nacimiento.

- Firma y huella dactilar.

Vigencia y Mantenimiento

La vigencia no podrá exceder los 15 años de antigüedad y debe renovarse 90 días antes de su vencimiento, si el documento se deteriora o si los rasgos físicos del titular cambian significativamente y ya no coinciden con la fotografía.

En caso de pérdida o destrucción se debe dar aviso a la Secretaría de Gobernación (Segob) dentro de los 30 días posteriores para tramitar la reposición.

Se estableció que el trámite consistirá en presentar una solicitud y entregar una copia certificada del acta de nacimiento (o certificado de nacionalidad/carta de naturalización). En casos donde no se cuente con el acta, se podrán utilizar otros documentos que garanticen la veracidad de los datos personales, de acuerdo con lo estipulado en la Ley.