Salones de belleza, viajes a Francia, Japón y casas de 12 mdp: Los lujos que la 4T no quiere soltar

El más reciente caso expuesto viene desde el Senado de la República, donde las legisladoras contaban con un salón de belleza, confirmó Laura Itzel Castillo, presidenta de la cámara alta, bajo pretexto de aparecer presentables durante las sesiones. Sin embargo, el lugar se clausuró tras ser expuesto.

Otro de los casos más polémicos es el del senador Gerardo Fernández Noroña, quien el año pasado acudió a una conferencia de presidentes parlamentarios organizada por el Consejo Europeo en Francia.

El costo total de su visita fue de 157,594 pesos, aunque dijo que repuso a la cámara alta 66,206 pesos.

“El viaje lo pagué con mi dinero, recibí el equivalente al costo de turista y la diferencia la pagué de mi bolsillo, que para ello trabajo", explicó en un video.

En agosto de 2025, el mismo legislador aceptó que compró una casa en Tepoztlán, Morelos, por 12 millones de pesos y aseguró que no tiene ninguna obligación personal de ser austero y reiteró que no se debe confundir la austeridad personal con las políticas públicas austeras .

Europa parece ser el destino turístico preferido en 2025 por parte de funcionarios y legisladores morenistas, ya que el diputado Enrique Vázquez y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado fueron exhibidos en esa región.