La austeridad de pregonan los funcionarios del gobierno federal ha quedado en entredicho por sus mismos integrantes y simpatizantes en las últimas semanas. Camionetas de lujo, viajes en primera clase al extranjero y salones de belleza son algunos ejemplos de los lujos y comodidades que se niegan abandonar.
Salones de belleza, viajes a Francia, Japón y casas de 12 mdp: Los lujos que la 4T no quiere soltar
El más reciente caso expuesto viene desde el Senado de la República, donde las legisladoras contaban con un salón de belleza, confirmó Laura Itzel Castillo, presidenta de la cámara alta, bajo pretexto de aparecer presentables durante las sesiones. Sin embargo, el lugar se clausuró tras ser expuesto.
Otro de los casos más polémicos es el del senador Gerardo Fernández Noroña, quien el año pasado acudió a una conferencia de presidentes parlamentarios organizada por el Consejo Europeo en Francia.
El costo total de su visita fue de 157,594 pesos, aunque dijo que repuso a la cámara alta 66,206 pesos.
“El viaje lo pagué con mi dinero, recibí el equivalente al costo de turista y la diferencia la pagué de mi bolsillo, que para ello trabajo", explicó en un video.
En agosto de 2025, el mismo legislador aceptó que compró una casa en Tepoztlán, Morelos, por 12 millones de pesos y aseguró que no tiene ninguna obligación personal de ser austero y reiteró que no se debe confundir la austeridad personal con las políticas públicas austeras .
Europa parece ser el destino turístico preferido en 2025 por parte de funcionarios y legisladores morenistas, ya que el diputado Enrique Vázquez y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado fueron exhibidos en esa región.
La pareja conformada por la diputada petista Diana Karina Barreras, conocida en redes como ‘Dato Protegido’, y del morenista Sergio Gutiérrez Luna, expresidente de la Cámara de Diputados, causaron controversia por los accesorios con artículos de marca como Cartier, Tiffany, Versace, Prada, Louis Vuitton y Christian Loubou y obras de arte.
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también fue captado en un hotel de lujo en Japón, por lo que recibió críticas el secretario de Organización de Morena.
A través de un comunicado, aseguró que sus adversarios políticos lo espían y acosan, además de asegurar que su viaje a Japón lo realizó en aerolíneas comerciales y que pagó 7,500 pesos por día en el hotel .
Estos casos revelan la contradicción que hay contra los "Lineamientos para el comportamiento ético que deben tener las personas representantes, servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero y militantes" del partido que se aprobó en mayo de 2025.
Una de las disposiciones generales del documento es la austeridad republicana como forma de vida y principio de acción pública, entendida como "conducirse con sobriedad y sin ostentaciones", y ejercer el poder con honestidad, humildad, sencillez y vocación de servir.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hace el llamado constante desde las Mañaneras del Pueblo en donde le preguntan sobre los casos en los que se exhibe a los legisladores y funcionarios morenistas.
“No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo”, dijo la mandataria federal.