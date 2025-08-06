Publicidad

presidencia

El poder se ejerce con humildad, dice Sheinbaum tras carta de 'Andy' por viaje

La presidenta evitó entrar en debate por la carta de Andrés Manuel López Beltrán, sin embargo, insistió en que el poder se ejerce con humildad y sencillez.
mié 06 agosto 2025 10:41 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el poder es humildad.

Tras la carta de Andrés Manuel López Beltrán en la que explica que pagó su viaje con dinero propio, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que el poder se ejerce con humildad y sencillez.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta aseguró que no quiere entrar en debates con el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero aclaró que su posición y sugerencia se mantiene.

“No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo”, dijo.

Tras la polémica que se generó por su viaje a Japón, el hijo del expresidente López Obrador publicó una carta en la que aseguró que fue espiado durante sus vacaciones.

''Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio clasismo y calumnias'', dijo López Beltrán.

En su carta, el también secretario de Organización de Morena afirmó que posiblemente antes que otros aprendió que el poder es humildad y que se debe vivir en la justa medianía como lo recomendaba el presidente Benito Juárez.

Esas fueron dos recomendaciones que hace unos días hizo Sheinbaum a López Beltrán y a otros morenistas que vacacionaron en países como Portugal y España.

La presidenta dijo este miércoles que su recomendación incluso no solo es para los morenistas, sino para integrantes de otros partidos.

“Todos debemos dar cuenta que el poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad, esa es mi recomendación a todas y a todos, incluso no solo los de Morena o los de los partidos aliados, a todas y a todos”, agregó.

Sheinbaum aseguró que sí tiene una buena relación con López Beltrán, pero también con otros integrantes Morena y otras fuerzas políticas.

“Tengo buena relación con todos y todas, hasta con adversarios tengo buena relación. Tengo buena relación con todos y todas. Este no es un asunto personal”, aseguró.

La presidenta pidió recordar que serán los ciudadanos quienes juzgarán a todos por cómo ejercieron el poder.

