“No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo”, dijo.

Tras la polémica que se generó por su viaje a Japón, el hijo del expresidente López Obrador publicó una carta en la que aseguró que fue espiado durante sus vacaciones.

''Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio clasismo y calumnias'', dijo López Beltrán.

En su carta, el también secretario de Organización de Morena afirmó que posiblemente antes que otros aprendió que el poder es humildad y que se debe vivir en la justa medianía como lo recomendaba el presidente Benito Juárez.

Esas fueron dos recomendaciones que hace unos días hizo Sheinbaum a López Beltrán y a otros morenistas que vacacionaron en países como Portugal y España.

La presidenta dijo este miércoles que su recomendación incluso no solo es para los morenistas, sino para integrantes de otros partidos.