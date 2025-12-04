¿Cuánto ganan los diputados?

Actualmente, los legisladores de las diferentes bancadas perciben un sueldo mensual de 79,000 pesos, por lo que al año obtienen un ingreso de 1.193 millones de pesos (mdp). Pero en 2026, cada legislador recibirá un total de 1.307 mdp, lo que representa un aumento de 113,000 pesos mensuales, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Estos montos ya tienen descontados los impuestos.

De acuerdo al Inegi, cerca del 40% de la población ocupada en México percibe hasta un salario mínimo diariamente (278.8 pesos). Esto equivale a aproximadamente 24 millones de personas. Los trabajadores en este segmento ganan al año 101,000 pesos aproximadamente.

Es decir, una persona gana al año 101,760 pesos aproximadamente, que se calculan a partir de los 278.80 pesos diarios vigentes para 2025 y multiplicándolo por 365 días. Los diputados ganan 1.205 mdp más que la mayoría de los mexicanos.

Percepción de los diputados en el PEF 2026. (Foto: Captura de pantalla de NoteBook)

Sueldo mensual de cada uno de los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados. (Foto: Cámara de Diputados )

Los legisladores también percibirán 40 días de salario por concepto de aguinaldo sin gravamen. Este 2025 recibirán el equivalente a 40 días de dieta bruta, es decir, 140,504 pesos, casi 7,000 pesos extra que el año anterior.

Para 2026 su aguinaldo será de 147,438 y su bolsa de apoyo por el ISR que no pagarán equivaldrá a 67,785 pesos.

La Cámara de Diputados aprobó el 6 de noviembre con 355 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, en lo particular y con adecuaciones por 17,788 millones mdp al PEF 2026.

¿Cuánto ganarán los senadores?

En el caso de los 128 senadores que integran la Cámara Alta, no hay incremento de sueldo; es decir, el PEF contempla un salario mensual de 131,874 pesos.

Su percepción anual queda en 2 millones 037,848 pesos.

También cuentan con otras prestaciones que incluyen los siguientes preceptos:

Aguinaldo (sueldo base): 382,207 pesos

Aportaciones a seguridad social: 63,709 pesos

Seguro de vida institucional: 96,759 pesos

Además, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 establece una directriz general de austeridad:

Los incrementos que, en su caso, se otorguen a las personas servidoras públicas se sujetarán a los recursos aprobados y tendrán como objetivo exclusivo mantener el poder adquisitivo respecto del año 2025, destaca el documento.

¿Qué dice la presidenta?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la responsabilidad de aumentar las percepciones para el próximo año por parte de los diputados corresponde a ellos; sin embargo, reiteró las bases del segundo piso de la Cuarta Transformación que es vivir en la justa medianía, la austeridad.

“El pueblo de México sabe lo que pensamos. El Gobierno y los legisladores deben estar en la justa medianía. Los recursos de la gente son de la gente. No debe haber privilegios, porque el poder es humildad”, expresó en la Mañanera del Pueblo del 12 de noviembre.

Sueldo de los ministros

Los nueve integrantes de la llamada "nueva" Suprema Corte de Justicia de la Nación, percibirán un salario neto mensual por 137,582 pesos; es decir, son los servidores públicos que perciben un sueldo más alto que Presidenta de México, y la diferencia persiste debido a las altas prestaciones que aún reciben los ministros.