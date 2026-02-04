Salón de belleza del Senado es clausurado tras causar polémica

''Es un espacio adaptado para el apoyo de las senadoras y los senadores también si se requiere, no es nada fuera de lo normal. Existe en la Cámara de Diputados y Diputadas, y aquí en la Cámara de Senadores también'', dijo ante medios de comunicación.

''El espacio está adaptado. Cada una de las senadoras paga el servicio que se hace. Es un trabajo digno el que realiza Jazmín, la peinadora y maquillista'', añadió.

A pesar de la justificación de Castillo, el recinto fue clausurado. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

La presidenta del Senado, de Morena, dijo que algunas de sus compañeras vienen de otros estados, por lo que requieren dicho servicio en la Cámara Alta.

Momentos después de que se mostrara en redes las instalaciones, el salón de belleza fue clausurado en el Senado.

El espacio se encuentra donde en algún momento estuvo la oficina de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Imágenes captadas por el diario Reforma muestran que el salón cuenta con sillas negras para las legisladoras, espejos y hasta lavadero para el cabello.

El espacio causa polémica ante el discurso de austeridad implementado por Morena y las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.