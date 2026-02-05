México no se arrodilla ni se vende, dice Sheinbaum en el 109 aniversario de la Constitución de 1917

“Quiero leerlo para que quede claro. El artículo 40 dice que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea adverso, desintegre nuestra independencia y soberanía, como golpes de Estado, elecciones manipuladas o violaciones del territorio mexicano, ya sea por tierra o por aire”, advirtió la mandataria federal.

En el Teatro de la República en Querétaro, sede del Congreso Constituyente de 1916-1917, y ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los secretarios de su gabinete legal y ampliado y las presidentas de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, y de la Cámara de Diputados, Kenia López, la mandataria destacó la defensa y soberanía de México.

En su discurso, que duró casi 20 minutos, hizo un repaso de los avances alcanzados hasta la fecha y aseguró que la Constitución “ha recuperado en gran parte su esencia”, gracias a las reformas impulsadas desde que la “Cuarta Transformación” asumió el gobierno hace siete años, período en el que se han logrado 22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias.

“Es pertinente recordar la historia y con ello afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fieles a nuestra historia, decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva el pueblo de México!”, exclamó la mandataria.