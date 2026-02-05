Publicidad

México

México no se arrodilla ni se vende, dice Sheinbaum en el 109 aniversario de la Constitución de 1917

La presidenta estuvo acompañada por el ministro presidente de la Corte , Hugo Aguilar; la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.
jue 05 febrero 2026 12:43 PM
sheinbaum-constitucion.jpg
En su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Constitución de 1917 reafirma de manera clara que la soberanía de México no se negocia. (Captura de pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el país jamás entregará sus recursos naturales: “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”.

Durante la ceremonia conmemorativa del 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917 y en un contexto de exigencias del Gobierno de Estados Unidos hacia México, la mandataria reiteró su compromiso con la defensa del territorio, los recursos y los principios que definen a México como nación soberana.

“Quiero leerlo para que quede claro. El artículo 40 dice que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea adverso, desintegre nuestra independencia y soberanía, como golpes de Estado, elecciones manipuladas o violaciones del territorio mexicano, ya sea por tierra o por aire”, advirtió la mandataria federal.

En el Teatro de la República en Querétaro, sede del Congreso Constituyente de 1916-1917, y ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los secretarios de su gabinete legal y ampliado y las presidentas de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, y de la Cámara de Diputados, Kenia López, la mandataria destacó la defensa y soberanía de México.

En su discurso, que duró casi 20 minutos, hizo un repaso de los avances alcanzados hasta la fecha y aseguró que la Constitución “ha recuperado en gran parte su esencia”, gracias a las reformas impulsadas desde que la “Cuarta Transformación” asumió el gobierno hace siete años, período en el que se han logrado 22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias.

“Es pertinente recordar la historia y con ello afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fieles a nuestra historia, decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva el pueblo de México!”, exclamó la mandataria.

La oposición pide diálogo

Por su parte, los panistas Mauricio Kuri, gobernador, y Kenia López, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, expresaron su respaldo a la mandataria, pero solicitaron una reforma electoral de consenso.

