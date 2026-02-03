México aceptó entregar volumen anual de agua del Río Bravo, dice Gobierno de Trump

El secretario Marco Rubio dijo que "este es otro ejemplo de cómo la administración Trump sigue generando beneficios para el pueblo estadounidense en temas que van desde la inmigración ilegal, la lucha contra los cárteles y la modernización del comercio, así como la consecución de agua para nuestros agricultores".

De acuerdo con su información, México se comprometió a entregar un mínimo de 350.000 acres-pie de agua al año a Estados Unidos durante el ciclo actual de cinco años, proporcionando estabilidad a los productores agrícolas y las comunidades rurales del Bajo Valle del Río Grande.

México también se ha comprometido a un plan detallado para saldar íntegramente toda la deuda hídrica pendiente acumulada durante el ciclo anterior, añadió.

Autoridades de México y Estados Unidos celebrarán reuniones mensuales para garantizar entregas puntuales y consistentes y prevenir futuros déficits.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo en un contexto de sequía extrema que afecta a la región.

''El plan establece una ruta clara conforme a los mecanismos previstos en el Tratado y es resultado de un trabajo técnico y político sostenido, con pleno respeto a la soberanía de ambos países, asegurando en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades en nuestro país'', dijo SRE.

México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países, de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el Tratado, priorizando además el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola, explicó la autoridad.