Los padres de familia y tutores de estudiantes que están por concluir la secundaria deben estar atentos a las fechas de preinscripciones para el nivel medio superior. Estos son los días establecidos hasta el momento por las instituciones educativas que integran el Espacio de Coordinación de Educación Media Superior (Ecoems).
Cuándo son las inscripciones para la prepa 2026-2027: fecha del Ecoems
¿Cuándo son las preinscripciones en la UNAM?
La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que la publicación de la convocatoria para ingresar a nivel medio superior en sus instalaciones se publicará el viernes 13 de febrero.
El registro para asìrantes en línea se llevará a cabo del 17 de marzo al 14 de abril de 2026. En tanto, la aplicación del examen en línea se llevará a cabo por cuatro días: 20,21,27 y 28 de junio de 2026.
En tanto, los resultados se darán a conocer el 18 de agosto de 2026. En caso de ser aceptados por la UNAM, el inicio de clases será el 31 de agosto de 2026.
IPN
La convocatoria del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que está activa es para quienes deseen cursar en algunas de sus sedes para las modalidades no escolarizadas y mixtas, que son las que se desarrollan dentro y fuera de las aulas, talleres, laboratorios y no necesariamente comprende horarios determinados.
La convocatoria está abierta desde el 31 de enero hasta el 24 de agosto de 2026 y se realizará por fases. Del 31 de enero al 20 de marzo de 2026, son las fechas previstas para realizar el pre-registro en línea y para obtener la solicitud de registro.
El examen será en línea y no se solicita un promedio mínimo en los estudios de nivel secundaria para ingresar al nivel medio superior modalidades no escolarizada y mixta del IPN, solo es necesario haberlos concluido satisfactoriamente.
El IPN detalla que la guía del examen de admisión al nivel medio superior se encontrará disponible a través de la página https://app.dems.ipn.mx/MaterialDeApoyoNMS/ en la cual debe realizarse el registro del aspirante a partir de un correo electrónico, se deberá crear una contraseña, iniciar sesión, registrar datos del comprobante bancario y adjuntarlo en archivo electrónico en formato PDF y en un lapso de tres a cinco días hábiles se podrá visualizar el contenido del material.
Hay que recordar que tanto el IPN como la UNAM siguen aplicando examen a los aspirantes que deseen ingresar a sus aulas.
Desde 2025 se reemplazó el mecanismo que realizaba la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), para garantizar un espacio a todos los estudiantes, ahora, con el Ecoems.
Se recomienda a los aspirantes a informarse sobre las demás fechas que establezca la convocatoria a partir del 13 de febrero de 2026 a través de los canales oficiales. https://www.ecoems.org/
El Ecoems recuerda que los planteles en donde no es necasario presentar examen de admisión son los siguientes:
- COLBACH
- CONALEP
- DGB
- DGETAyCM
- DGETI
- IEMS
- SECTI
- UAEMéx (Plantel Texcoco)