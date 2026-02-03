Cuándo son las inscripciones para la prepa 2026-2027: fecha del Ecoems

IPN

La convocatoria del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que está activa es para quienes deseen cursar en algunas de sus sedes para las modalidades no escolarizadas y mixtas, que son las que se desarrollan dentro y fuera de las aulas, talleres, laboratorios y no necesariamente comprende horarios determinados.

La convocatoria está abierta desde el 31 de enero hasta el 24 de agosto de 2026 y se realizará por fases. Del 31 de enero al 20 de marzo de 2026, son las fechas previstas para realizar el pre-registro en línea y para obtener la solicitud de registro.

El examen será en línea y no se solicita un promedio mínimo en los estudios de nivel secundaria para ingresar al nivel medio superior modalidades no escolarizada y mixta del IPN, solo es necesario haberlos concluido satisfactoriamente.

El IPN detalla que la guía del examen de admisión al nivel medio superior se encontrará disponible a través de la página https://app.dems.ipn.mx/MaterialDeApoyoNMS/ en la cual debe realizarse el registro del aspirante a partir de un correo electrónico, se deberá crear una contraseña, iniciar sesión, registrar datos del comprobante bancario y adjuntarlo en archivo electrónico en formato PDF y en un lapso de tres a cinco días hábiles se podrá visualizar el contenido del material.

Hay que recordar que tanto el IPN como la UNAM siguen aplicando examen a los aspirantes que deseen ingresar a sus aulas.