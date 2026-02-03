Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Extorsión, trata de personas y crimen organizado: los retos de seguridad en las sedes del Mundial en México

Las sedes mundialistas enfrentan desafíos rumbo al Mundial: CDMX registra un aumento en extorsiones, Jalisco lucha contra el poder del CJNG y Nuevo León sufre asaltos en su carretera hacia EU.
mar 03 febrero 2026 11:59 PM
mundial.jpg
Cada entidad enfrenta retos específicos en materia de seguridad pública. Entre las sedes, Jalisco tiene la tasa más alta de homicidios dolosos, con 13.46 por cada 100,000 habitantes. En Nuevo León, la cifra es de 11.32 y en Ciudad de México, 9.24.

Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León tendrán los ojos del mundo encima al albergar 13 partidos del Mundial de Fútbol 2026. Se espera que tres millones de turistas lleguen a esas ciudades, lo que pondrá a prueba la capacidad de sus autoridades para garantizar la seguridad en los eventos y en sus alrededores.

“El crimen organizado aprovechará la afluencia de turistas de alto poder adquisitivo, incrementando su actividad delictiva”, señala David Saucedo, analista en seguridad.

Publicidad

Entre los delitos que pueden repuntar en las tres ciudades está la venta de drogas y la trata de personas para explotación sexual, así como la extorsión y diversas modalidades de fraude como la venta de boletos falsos, advierte.

Para Armando Rodríguez, experto en crimen organizado, proteger a los turistas será esencial no solo por el deber de las autoridades mexicanas de garantizar la seguridad de los visitantes, sino también por la tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha expresado su intención de actuar en territorio mexicano contra los cárteles.

Te puede interesar:

México busca un Plan de Ciberseguridad
Tecnología

Presentan Plan Nacional de Ciberseguridad para hacer frente al Mundial de Futbol

“Hay todavía un margen amplio para que Estados Unidos use como pretexto el Mundial para llevar a cabo acciones conjuntas en México para garantizar la seguridad, en términos ambiguos y generales”, señala.

Las tres entidades anfitrionas del Mundial en México registraron una disminución en los delitos de alto impacto en 2025 en comparación con 2024: la Ciudad de México experimentó una reducción del 6.9%, Jalisco un 33.3% y Nuevo León un 52.7%, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, cada entidad enfrenta retos específicos en materia de seguridad pública. Entre las sedes, Jalisco tiene la tasa más alta de homicidios dolosos, con 13.46 por cada 100,000 habitantes. En Nuevo León, la cifra es de 11.32 y en Ciudad de México, de 9.24.

Publicidad

La Ciudad de México también presentó un aumento del 260% en los casos de extorsión, mientras que Nuevo León vio un alza del 8.5%. En 2025, la capital experimentó un incremento del 13% en los casos de secuestro denunciados, según el Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común del SESNSP.

Ciudad de México: crimen organizado y trata de personas

“Entramos al 2026 preparados para recibir al Mundial como la ciudad con más seguridad y los datos lo demuestran”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el 15 de enero durante una conferencia de prensa.

La Ciudad de México mostró una disminución sostenida en varios delitos de alto impacto, en gran parte debido a la continuidad de la estrategia de seguridad impulsada por Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, durante su gestión en el gobierno capitalino, explica David Saucedo.

Un ejemplo de esta estrategia es la presencia de Pablo Vázquez Camacho al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien es cercano colaborador de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

“En los hechos la seguridad pública y la procuración de justicia en la Ciudad de México están en manos del gobierno federal. Lo que tenemos es una estrategia de continuidad”, considera Saucedo.

Publicidad

La estrategia se basa en aprehender a los líderes criminales más violentos que operan en la capital, en especial de los grupos locales, apunta el analista.

“Prácticamente descabezaron a las tres primeras líneas de la Unión de Tepito. Los mandos superiores fueron capturados casi todos, que eran los más violentos.

“Esto provocó una disminución de la capacidad de estos grupos, sin embargo, organizaciones más grandes se han expandido como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco y La Familia Michoacana”, dice Saucedo.

Noticias relacionadas:

hotel
CDMX

Tarjeta Azul, la medida de la CDMX contra la trata infantil en el Mundial 2026

La infraestructura hotelera de la ciudad es en especial vulnerable para la comisión del delito de trata de personas, al tener gran cantidad de hoteles y moteles con baja seguridad y supervisión, indica Armando Rodríguez.

“La trata de personas y el turismo sexual infantil son dos de los grandes problemas, son actividades que realizan algunos grupos del crimen organizado que ya llevan mucho tiempo en la ciudad”, sostiene.

No obstante, el especialista en crimen organizado reconoce las recientes reformas a la Ley de Turismo y Ley de Establecimientos Mercantiles para obligar a los establecimientos de hospedaje a contar con cámaras conectadas al C5, botones de pánico y un registro mucho más estricto de sus huéspedes.

Jalisco: el peso de un cártel

“Puedo asegurar que nuestros visitantes al Mundial y, en cualquier otra fecha, van a disfrutar enormemente de Jalisco en un clima de paz, en un clima de seguridad”, prometió el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en entrevista con Bloomberg.

Los cuatro partidos en Jalisco se jugarán en el Estadio Akron, en cuyas inmediaciones se encontraron 456 bolsas con restos humanos entre 2022 y 2025, reportó José Raúl Servín García, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, durante una entrevista en Aristegui Noticias publicada en noviembre .

Para Armando Rodríguez, la ‘perla tapatía’ tiene la situación más complicada en materia de seguridad por el dominio del Cártel Jalisco Nueva Generación y las disputas entre grupos criminales.

“El problema de los enfrentamientos sí puede ser relevante, que pongan en riesgo la seguridad de los visitantes, también el secuestro en modalidades como el secuestro exprés o incluso virtual”, dice.

Mira también:

Claudia Sheinbaum: México está listo para recibir a 5.5 millones de visitantes en el Mundial 2026
presidencia

Sheinbaum: México está listo para recibir a 5.5 millones de visitantes en la Copa Mundial

Esta organización criminal maneja parte de la trata de personas para explotación sexual en Puerto Vallarta, lo que puede expandirse durante el Mundial por la llegada de turistas.

No obstante, David Saucedo considera que se puede pactar una “tregua mundialista” entre las autoridades y el CJNG.

“Las autoridades en México le solicitaron al Gobierno de Estados Unidos que frenara los operativos en contra del Cártel Jalisco en la Zona Metropolitana de Guadalajara al menos, en virtud de que son sede mundialista, para evitar algún acto de narcoterrorismo”, india el analista de seguridad.

Nuevo León: la disputa por el territorio

“Nuestra nueva Fuerza Civil va a blindar completamente el estado para que haya paz y tranquilidad en el Mundial. Nuevo León está listo”, aseguró el gobernador Samuel García el pasado 27 de noviembre, al anunciar los avances rumbo al Mundial que incluyó el refuerzo del cuerpo policiaco estatal con nuevos cuarteles, helicópteros y patrullas blindadas.

Pero Nuevo León no es ajeno a la sombra de la inseguridad: Estados Unidos lanzó una alerta en noviembre para evitar viajar por la autopista 85D Monterrey-Laredo que conecta hacia Texas, ante reportes de delincuentes que se hacen pasar por policías para cometer robos. En febrero del 2025 también se dio a conocer el rescate de un ciudadano estadounidense que fue secuestrado en esa carretera.

“Se van a encontrar con problemas de mucha inseguridad en esta carretera, no lo ha podido controlar el Gobierno de Nuevo León y no solo se han dado casos de secuestros sino también de enfrentamientos de grupos criminales”, explica Armando Rodríguez.

Para David Saucedo, en Nuevo León las autoridades también pueden buscar una tregua durante el Mundial, pero será más difícil pues en lugar de tener un grupo dominante, en esta zona del norte se disputan el territorio diversas organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y Los Zetas.

“El gobierno estatal y el gobierno federal intentarán que los grupos criminales reduzcan la actividad delictiva y los eventos de alto impacto, el problema es que en Monterrey son al menos cinco los grupos criminales que tienen el control de distintas regiones de la ciudad”, considera.

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Seguridad Ciudad de México Nuevo León Jalisco

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad