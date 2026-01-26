Publicidad

México

"Puedo andar en Metro”, dice Hugo Aguilar tras compra de camionetas de lujo para la Corte

Tras decidir no usar las camionetas de lujo, la cuales costaron más de 21 millones de pesos, los ministros afirmaron que pueden viajar en autobús, Metro o vehículos personales.
lun 26 enero 2026 12:28 PM
SCJN
El presidente de la Corte afirmó que los ministros pueden transportarse "sin problema" en metro, autobús y vehículos personales. (Foto: Yared de la Rosa)

Ante las críticas por la adquisición de nueve camionetas de lujo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informaron que los vehículos serán destinados a jueces en situación de riesgo. Además, aseguraron que ellos viajarán "sin problema" en autobús, Metro o vehículos personales.

En un nuevo intento por justificar la compra de las camionetas blindadas, que costaron 2.4 millones de pesos cada una, los ministros argumentaron que los vehículos adquiridos reemplazaron a los que dejaron los ministros anteriores, los cuales ya presentaban fallas. Afirmaron que incluso tuvieron que negociar "hasta el último momento" la compra para que costaran menos.

En conferencia de prensa, el presidente Hugo Aguilar afirmó que las camionetas que recibieron por la anterior Corte estaban deterioradas, presentaban dificultades en su sistema de tracción y en el motor; "en general en su funcionamiento".

"Durante estos cuatro meses se tuvieron algunos incidentes de fallas mecánicas, vehículos que no encendían. En el camino se quedaron varados varios de estos vehículos y por lo tanto se tomó la decisión (…) de renovar el parque vehicular", comentó.

Aguilar también mencionó que la compra de las camionetas respondía al incremento de los viajes de los ministros al interior de la República, los cuales –destacó– antes no se realizaban. No obstante, insistió en que los vehículos serían destinados a jueces en riesgo, situación que afecta a cerca de 40 personas en todo el país, según datos de la Corte.

El presidente de la Corte señaló que los ministros pueden transportarse "sin problema" en metro, autobús y vehículos personales. Enfatizó que no fueron ellos quienes decidieron tener vehículos blindados, sino que esa decisión fue tomada en 2010.

“Yo en lo personal puedo andar hasta en metro, no tengo problema. Nos apura llegar a tiempo a las sesiones, revisar bien los asuntos y generar las condiciones mínimas, pero no somos de otro corte, de otro talante que necesitemos a fuerza en ‘x’ o ‘y’ condiciones. Estamos dispuestos a andar como cualquiera de ustedes: a pie si es necesario”, declaró.

Al ser cuestionado sobre quiénes pagarán los viajes que realicen los ministros, ya que en redes sociales se difundió que la ministra Loretta Ortiz acudió a Costa Rica, Hugo Aguilar sostuvo que el máximo tribunal del país no dejará de gastar, pues eso implicaría que la Corte se paralice.

“La austeridad implica responsabilidad en el uso del dinero del pueblo sin afectar el funcionamiento de la institución. Sí tenemos un fondo para viáticos, para combustible. Ahí están los vehículos que hemos estado utilizando, ya atrasados, pero funcionado, podemos ir en camión y no pasa nada”, sostuvo y aseguró que el viaje de la ministra Loretta Ortiz fue en clase turista.

Nueva integrante de la OAJ

El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, comentó que en los próximos días elegirán a la nueva integrante del Órgano de Administración Judicial (OAJ), debido a que hace unas semanas Lorena Josefina Pérez Romo dejó su cargo.

Aseguró no conocer el motivo que llevó a Pérez Romo a tomar la decisión de dejar su puesto y confió en que esta semana ya elegirán a la nueva integrante.

"Que yo sepa no hay una razón de presión o cualquier otra que pueda haber a esta renuncia. Yo espero que al final de esta semana ya podamos tener lista la nueva propuesta", dijo Hugo Aguilar.

Mientras tanto, el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, señaló que el personal que estaba en la ponencia de la magistrada fue dado de baja, que eran entre 20 y 25 personas.

