"Puedo andar en Metro”, dice Hugo Aguilar tras compra de camionetas de lujo para la Corte

En conferencia de prensa, el presidente Hugo Aguilar afirmó que las camionetas que recibieron por la anterior Corte estaban deterioradas, presentaban dificultades en su sistema de tracción y en el motor; "en general en su funcionamiento".

"Durante estos cuatro meses se tuvieron algunos incidentes de fallas mecánicas, vehículos que no encendían. En el camino se quedaron varados varios de estos vehículos y por lo tanto se tomó la decisión (…) de renovar el parque vehicular", comentó.

Aguilar también mencionó que la compra de las camionetas respondía al incremento de los viajes de los ministros al interior de la República, los cuales –destacó– antes no se realizaban. No obstante, insistió en que los vehículos serían destinados a jueces en riesgo, situación que afecta a cerca de 40 personas en todo el país, según datos de la Corte.

El presidente de la Corte señaló que los ministros pueden transportarse "sin problema" en metro, autobús y vehículos personales. Enfatizó que no fueron ellos quienes decidieron tener vehículos blindados, sino que esa decisión fue tomada en 2010.

“Yo en lo personal puedo andar hasta en metro, no tengo problema. Nos apura llegar a tiempo a las sesiones, revisar bien los asuntos y generar las condiciones mínimas, pero no somos de otro corte, de otro talante que necesitemos a fuerza en ‘x’ o ‘y’ condiciones. Estamos dispuestos a andar como cualquiera de ustedes: a pie si es necesario”, declaró.

Al ser cuestionado sobre quiénes pagarán los viajes que realicen los ministros, ya que en redes sociales se difundió que la ministra Loretta Ortiz acudió a Costa Rica, Hugo Aguilar sostuvo que el máximo tribunal del país no dejará de gastar, pues eso implicaría que la Corte se paralice.