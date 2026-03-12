¿Ganas menos que los hombres en tu trabajo? Buscan que brecha salarial se considere violencia laboral

La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, de Morena e integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, afirmó al presentar el documento, que la desigualdad salarial no es una simple irregularidad administrativa, sino una manifestación concreta de violencia y discriminación.

“Durante años esa brecha salarial se ha explicado con argumentos que además insensibilizan su raíz estructural”, agregó en un comunicado que compartió el Senado de la República .

La legisladora aseguró que la percepción de un menor salario de las mujeres por el mismo trabajo que realizan los hombres es parte de una violencia silenciosa y normalizada que ocurre todos los días en oficinas, fábricas, comercios y centros de trabajo en el país.

La iniciativa la presentó la senadora Sasil de León Villard de la bancada de Morena, para reformar el artículo 11 de la legislación, por lo que agradeció el respaldo al dictamen que, indicó, tiene un significado jurídico, social y ético muy profundo, porque detrás de cada diferencia salarial injustificada hay una forma de discriminación que limita el desarrollo de las mujeres y que afecta a sus familias.