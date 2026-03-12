Publicidad

¿Ganas menos que los hombres en tu trabajo? Buscan que brecha salarial se considere violencia laboral

La iniciativa de la senadora Sasil de León Villard busca igualdad en los centros de trabajo en donde las mujeres perciban menos salario que los hombres por el mismo trabajo.
jue 12 marzo 2026 03:08 PM
Las mujeres solo tienen a su alcance el 61% de las condiciones y posibilidades económicas que tienen los hombres, revela el Informe Global sobre la Brecha de Género 2025. (Foto: iStock )

El Senado de la República avaló un proyecto de decreto que establece que la brecha salarial entre hombres y mujeres se considere como violencia laboral en los centros de trabajo en donde se lleve a cabo esta práctica, con el objetivo de disminuir la desigualdad en el país.

El dictamen en la Cámara Alta se avaló por 109 votos a favor y ninguno en contra. La reforma se aplicaría a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias (LGAMVLV).

La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, de Morena e integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, afirmó al presentar el documento, que la desigualdad salarial no es una simple irregularidad administrativa, sino una manifestación concreta de violencia y discriminación.

“Durante años esa brecha salarial se ha explicado con argumentos que además insensibilizan su raíz estructural”, agregó en un comunicado que compartió el Senado de la República .

La legisladora aseguró que la percepción de un menor salario de las mujeres por el mismo trabajo que realizan los hombres es parte de una violencia silenciosa y normalizada que ocurre todos los días en oficinas, fábricas, comercios y centros de trabajo en el país.

La iniciativa la presentó la senadora Sasil de León Villard de la bancada de Morena, para reformar el artículo 11 de la legislación, por lo que agradeció el respaldo al dictamen que, indicó, tiene un significado jurídico, social y ético muy profundo, porque detrás de cada diferencia salarial injustificada hay una forma de discriminación que limita el desarrollo de las mujeres y que afecta a sus familias.

Desde 2020 se hizo oficial que cada 18 de septiembre se conmemore el Día Internacional de la Igualdad Salarial, con el objetivo de visibilizar la brecha económica que existe por género.

De acuerdo con los datos del Informe Global sobre la Brecha de Género 2025 revela que quedan 123 años para alcanzar una igualdad entre hombres y mujeres en diversos aspectos, entre ellos, el económico, rubro en donde se observa más la desigualdad, ya que las mujeres solo tienen a su alcance el 61% de las condiciones y posibilidades económicas que tienen los hombres, la cifra más baja de los cuatro apartados analizados.

Los datos también revelan que las mujeres con títulos universitarios apenas alcanzan el 29.5% de los puestos directivos con ese nivel educativo, además que el acceso a altos cargos tiende a ser mayor en sectores feminizados, como la salud y educación, lo que les impide acceder a áreas como la economía, y por ende, en toma de decisiones y políticas públicas.

El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, en el que miles salieron a las calles para manifestarse y exigir mejores condiciones en distintos rubros, como la igualdad salarial, una vida libre de violencia, entre otros.

El dictamen que propone que la brecha salarial se catalogue como violencia laboral se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

