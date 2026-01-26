Gastos ponen en duda la “austeridad” de la nueva Corte

No obstante, estas promesas quedaron en el pasado, pues se expuso que el Poder Judicial adquirió nueve camionetas de lujo para los ministros, la cuales -con blindaje- costaron 2.4 millones de pesos cada una, por lo que en total el gasto fue de más de 20 millones de pesos.

Sin embargo, la Corte dio una serie de argumentos para justificar la compra. Dijo que la adquisición se debió a las fallas mecánicas que han tenido los vehículos que dejaron los anteriores juzgadores; que ahora los ministros salen a campo para tener cercanía con la gente, por lo que requieren en que movilizarse, y que desde 2010 el máximo tribunal de justicia acordó que cada cuatro años se renueva el parque vehicular y los vehículos de los integrantes del Pleno deben ser blindados por las funciones que realizan.

Por las constantes críticas por esta compra, ya que contrasta con el discurso de austeridad que ha difundido Morena, el ministro presidente Hugo Aguilar aseguró que los ministros no tienen problema en tomar Metro, autobús o sus vehículos propios para transportarse.

“Yo en lo personal puedo andar hasta en Metro, no tengo problema. Nos apura llegar a tiempo a las sesiones, revisar bien los asuntos y generar las condiciones mínimas, pero no somos de otro corte, de otro talante que necesitemos a fuerza en x o y condiciones. Estamos dispuestos puestos a andar como cualquiera de ustedes: a pie si es necesario”, declaró este 26 de enero.

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, explica que las camionetas se adquirieron por seguridad de los ministros, pero enfatizó que “seguridad no implica lujo “.



📹: Yared de la Rosa pic.twitter.com/iExuKKCWXz — Expansión Política (@ExpPolitica) January 26, 2026

No solo se adquirieron las nueve camionetas, sino un total de 571 vehículos nuevos en el último trimestre de 2025, con una inversión de 252 millones de pesos. Este gasto fue destinado a cubrir las necesidades de movilidad tanto de la Corte como del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Poder Judicial explicó que la compra de vehículos se debía a que anteriormente arrendaban 445 autos, lo que generaba un costo anual operativo de 366.2 millones de pesos, cifra que se consideró insostenible a largo plazo.

También fueron cuestionados los viajes de los integrantes de la SCJN, pues se difundieron fotos y videos de la ministra Loretta Ortiz viajando a Costa Rica para asistir a la inauguración del Año Judicial Interamericano 2026.

La ministra mostró después que viajó en clase económica Premium.

Por su parte, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, sostuvo que la Corte no dejará de gastar, pues eso paraliza al máximo tribunal de justicia.

“La austeridad implica responsabilidad en el uso del dinero del pueblo sin afectar el funcionamiento de la institución. Sí tenemos un fondo para viáticos, para combustible. Ahí están los vehículos que hemos estado utilizando, ya atrasados, pero funcionando, podemos ir en camión y no pasa nada”, sostuvo este lunes 26 de enero.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el Poder Judicial tiene para viajes y viáticos 142 millones 812 mil 434 pesos para todos este año.

Estoy muy feliz de estar en Costa Rica para participar en la inauguración del Año Judicial Interamericano 2026 y en la Primera Edicion del Seminario Interamericano de Derechos Humanos.



Quiero agradecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) por la… pic.twitter.com/5wB9JYjyxh — Loretta Ortiz Ahlf (@lorettaortiza) January 24, 2026

A los gastos se agrega la compra de togas para los nuevos ministros elegidos en junio de 2025. Según diversos contratos (50250201) publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, en julio de 2025, se adquirieron seis togas para ceremonias extraordinarias por un costo de 23 mil pesos por cada una. Esto significa un total de 160, 080 pesos con todo e IVA.

Estas togas son para sesiones extraordinarias o solemnes, de color negro en tergal, con solapas y puños en fino raso negó, forrada y con un vivo en raso negro en solapas y puños. La fecha de entrega fue en agosto.

En septiembre se realizó otra compra por seis togas más, pero estas son para sesiones ordinarias, las cuales costaron en total 134, 467 pesos por todas. Es decir, por las 12 togas se pagaron 294,147 pesos.

Se agrega a los gastos la atención médica que recibirán los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos los ministros. Mientras los trabajadores del Estado enfrentan listas de espera para recibir servicios médicos de segundo nivel, que son consultas con servicios especializados, cirugías, laboratorios clínicos, rehabilitación y cuidados intensivos, cualquier trabajador de la Corte, entre ellos los ministros, tendrán vías rápidas.

Un convenio que firmó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con la Corte establece que los servicios médicos de la Corte podrán referir a su personal a unidades médicas de segundo nivel. Ello bajo el argumento de que los integrantes del máximo tribunal de justicia ya no cuentan con el seguro de gastos médicos mayores.

Se incluye entre los gastos la "ceremonia de purificación” y entrega del Bastón de Mando” al presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Este acto se realizó el 1 de septiembre de 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México y costó millón 254 mil pesos.

El Universal informó que la Dirección General de Recursos Materiales de la SCJN pagó a cinco proveedores por distintos conceptos, como la renta de baños portátiles, equipo de audio, servicios de impresión y papelería, catering y montaje de un templete.