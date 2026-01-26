Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum: Salinas Pliego ya expresó su deseo de pagar; se definirán montos de descuento

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el empresario Ricardo Salinas Pliego expresó su intención de saldar la deuda, lo que le permitirá acceder a un descuento conforme a la normativa vigente.
lun 26 enero 2026 09:41 AM
Ricardo Salinas Pliego
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el descuento al empresario Ricardo Salinas Pliego se hará de acuerdo con la ley. (Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el empresario Ricardo Salinas Pliego ha aceptado saldar la deuda fiscal de 51,000 millones de pesos que mantiene con el fisco. En este momento, se está determinando el descuento que, según la legislación vigente, le corresponde y las condiciones para el pago de dicha deuda.

“Se presentaron el jueves en el Sistema de Administración Tributaria, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negociación porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley”, explicó.

Publicidad

El viernes pasado venció el plazo para que el empresario Ricardo Salinas Pliego se beneficiara de un descuento del 39% sobre su adeudo fiscal. Esto, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que el propietario de Grupo Salinas debía abonar 48,326 millones de pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2015 de las empresas TV Azteca y Elektra.

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta explicó que al, manifestar su intención de pagar, el empresario se hará acreedor a un descuento.

“Al plantear su deseo de pagar se abre el espacio y esperamos que ocurra esta semana y cómo van a pagar, eso lo que está en este momento en la mesa”, comentó.

Te puede interesar:

Salinas Pliego lleva su pleito fiscal ante la CIDH y acusa persecución politica
México

Salinas Pliego lleva su pleito fiscal ante la CIDH y acusa persecución del Gobierno de Sheinbaum

Publicidad

La presidenta destacó que el cobro que se le aplica al empresario Salinas Pliego, quien denunció extorsión y persecución, se realiza conforme a lo que establece la ley. Además, señaló que, tan pronto como se determine la modalidad de pago del adeudo, informará a la ciudadanía sobre los detalles.

“Tienen deseos de pagar y estamos esperando esta semana para que todo sea en el marco de la ley. En el momento en que esté establecido obviamente estaríamos informando a todo el pueblo de cuál es el beneficio de ley que tiene y cómo es que se van a pagar”, refirió.

Conoce más:

SAT notifica a Ricardo Salinas Pliego sobre adeudo fiscal de Elektra y TvAzteca; "es persecución", responde
México

Gobierno notifica a Salinas Pliego sobre adeudo fiscal; ''es persecución'', responde él

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Ricardo Salinas Pliego conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad