La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el empresario Ricardo Salinas Pliego ha aceptado saldar la deuda fiscal de 51,000 millones de pesos que mantiene con el fisco. En este momento, se está determinando el descuento que, según la legislación vigente, le corresponde y las condiciones para el pago de dicha deuda.
“Se presentaron el jueves en el Sistema de Administración Tributaria, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negociación porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley”, explicó.