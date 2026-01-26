El viernes pasado venció el plazo para que el empresario Ricardo Salinas Pliego se beneficiara de un descuento del 39% sobre su adeudo fiscal. Esto, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que el propietario de Grupo Salinas debía abonar 48,326 millones de pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2015 de las empresas TV Azteca y Elektra.

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta explicó que al, manifestar su intención de pagar, el empresario se hará acreedor a un descuento.

“Al plantear su deseo de pagar se abre el espacio y esperamos que ocurra esta semana y cómo van a pagar, eso lo que está en este momento en la mesa”, comentó.