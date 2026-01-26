Sheinbaum ve bien que ministros regresen camionetas: la nueva Corte debe tener una visión distinta

Tras la polémica por la adquisición de camionetas de blindadas para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la presidenta Claudia Sheinbaum avaló que no se utilicen o regresen los vehículos, cuyo costo individual supera el millón de pesos.

“A mí me parece bien. Ellos, como lo dije el viernes, creo que fue, les preguntó la secretaria de Gobernación porque no sabíamos si era cierto o no que en efecto habían comprado las camionetas y contestaron que habían ahorrado recursos al comprar, en vez de rentar. Pero, más allá de ello, es una nueva Corte y pues tiene que haber una visión distinta frente a la gente”, comentó.