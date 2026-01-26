Publicidad

presidencia

Sheinbaum ve bien que ministros regresen camionetas: la nueva Corte debe tener una visión distinta

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, al tratarse de una nueva Corte, es necesario adoptar una visión distinta.
lun 26 enero 2026 10:46 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum avaló que los ministros no utilicen las camionetas que tienen un costo superior de un millón de pesos. (Foto: Presidencia de México.)

Tras la polémica por la adquisición de camionetas de blindadas para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la presidenta Claudia Sheinbaum avaló que no se utilicen o regresen los vehículos, cuyo costo individual supera el millón de pesos.

“A mí me parece bien. Ellos, como lo dije el viernes, creo que fue, les preguntó la secretaria de Gobernación porque no sabíamos si era cierto o no que en efecto habían comprado las camionetas y contestaron que habían ahorrado recursos al comprar, en vez de rentar. Pero, más allá de ello, es una nueva Corte y pues tiene que haber una visión distinta frente a la gente”, comentó.

La semana pasada, la Corte informó que se adquirieron camionetas blindadas para el traslado de ministros. La compra se justificó en garantizar la seguridad y la protección de los juzgadores. Además de las camionetas, se adquirieron 571 vehículos nuevos en el último trimestre de 2025, con una inversión de 252 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el ministro presidente Hugo Aguilar informó que el parque vehicular que tenían presentaba fallas, por lo que se decidió adquirir nuevos vehículos.

“Ya estaban muy deteriorados, muchos de ellos por el peso, con dificultades en el sistema de tracción, de motor, en general de funcionamiento”, dijo.

Explicó que durante los últimos meses algunos de esos vehículos tuvieron fallas mecánicas o se quedaron varados.

“Por lo tanto, tomamos la decisión de escuchar la evaluación, la opinión de órganos internos, también de instituciones de seguridad del Gobierno de México. Se hicieron evaluaciones físico-mecánicas que nos dijeron que estaban en malas condiciones. Se nos indicó que el blindaje ya había vencido el tiempo que es recomendable utilizarlo”, explicó.

