Si tienes tatuajes o perforaciones, ¿puedes entrar al Ejército mexicano? Esto dice la Sedena

Aspirantes con tatuajes y perforaciones

Los aspirantes que presenten tatuajes pueden ingresar al Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional siempre que cumplan con las siguientes cuatro condiciones simultáneas:

1. No ser visibles: No deben encontrarse en lugares que queden a la vista al utilizar el uniforme. No podrán ingresar al Ejército si el aspirante tiene tatuajes en las manos, brazos, piernas, cuello y cara.

2. Dimensión máxima: Cada tatuaje debe tener una dimensión máxima de 10 x 10 centímetros.

3. Contenido no ofensivo: Las imágenes no pueden ser ofensivas a la moral ni hacer apología del delito. El médico responsable del examen médico y el encargado del examen psicológico validan este aspecto.

4. Proporción corporal: En caso de tener más de un tatuaje, la suma de todos ellos no debe exceder el 10% de la superficie corporal.