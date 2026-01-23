Si tienes tatuajes o perforaciones, ¿puedes entrar al Ejército mexicano? Esto dice la Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está a punto de cerrar la convocatoria para ingresar sus carreras de nivel licenciatura y técnico superior; sin embargo, hay especificaciones para los aspirantes que tienen tatuajes y perforaciones.
¿Tienes tatuajes y perforaciones, pero deseas hacer una carrera en el Colegio Militar? Estos son los requisitos
Esta convocatoria está dirigida a quienes cumplan con los requisitos de edad, estatura, índice de masa corporal, escolaridad, condición física y que buscan desarrollar una carrera profesional dentro de las fuerzas armadas.
Aspirantes con tatuajes y perforaciones
Los aspirantes que presenten tatuajes pueden ingresar al Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional siempre que cumplan con las siguientes cuatro condiciones simultáneas:
1. No ser visibles: No deben encontrarse en lugares que queden a la vista al utilizar el uniforme. No podrán ingresar al Ejército si el aspirante tiene tatuajes en las manos, brazos, piernas, cuello y cara.
2. Dimensión máxima: Cada tatuaje debe tener una dimensión máxima de 10 x 10 centímetros.
3. Contenido no ofensivo: Las imágenes no pueden ser ofensivas a la moral ni hacer apología del delito. El médico responsable del examen médico y el encargado del examen psicológico validan este aspecto.
4. Proporción corporal: En caso de tener más de un tatuaje, la suma de todos ellos no debe exceder el 10% de la superficie corporal.
¿Qué dice sobre las perforaciones?
• Hombres: No se autoriza el ingreso de aspirantes masculinos que presenten perforaciones en cualquier parte del cuerpo.
• Mujeres: Únicamente se permiten las horadaciones lobulares normales (en los lóbulos de las orejas), por lo que se permite un máximo de dos perforaciones permeables en cada pabellón auricular.
La convocatoria estará abierta hasta las 23:59 horas del miércoles 18 de febrero de 2026.
La convocatoria establece que cada carrera determina los exámenes complementarios que se exijan a los aspirantes; en el caso de querer ingresar a la Escuela Militar de Aviación, se les practicará un examen oftalmológico en el Hospital Militar más cercano al Centro de Examen, en caso de no resultar apto en este examen, podrá solicitar por escrito participar para otro plantel militar.