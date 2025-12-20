Ejército refuerza la seguridad en Sinaloa con el despliegue de 180 efectivos

Según se dio a conocer, su incorporación tiene como objetivo reforzar el despliegue operativo que ya mantiene la 9/a Zona Militar en el estado.

De acuerdo con Defensa, estos efectivos fortalecerán las acciones conjuntas que realizan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región.

El refuerzo ocurre luego de que, en los últimos meses, Sinaloa ha registrado un repunte de violencia asociado a disputas entre grupos del crimen organizado, con enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, ataques a fuerzas de seguridad y hechos de alto impacto en municipios como Culiacán, Mazatlán y zonas rurales del centro y sur del estado.

Estos episodios han generado preocupación entre la población y han impactado la vida cotidiana, la movilidad y las actividades económicas.

Apenas este viernes, el gobernador Rubén Rocha Moya negó que elementos del Ejército se estén retirando de Culiacán como ha trascendido en redes sociales y aseguró que los operativos se están reforzando.

“No hay menos militares, no se ha ido nadie, van a mantenerse el número que tenemos aquí, al contrario vino y lo reforzó el general Trevilla”, dijo el gobernador.

El despliegue se lleva a cabo también luego de que este jueves el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, visitó la Tercera Región Militar fue para reforzar los operativos después de que el miércoles se registró una jornada de violencia en Escuinapa , con enfrentamientos entre grupos rivales donde hubo bloqueo de carreteras, ataques con artefactos explosivos lanzados con drones, con un saldo de cinco muertos.