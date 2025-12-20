Publicidad

México

Ejército refuerza la seguridad en Sinaloa con el despliegue de 180 efectivos

El envío de Fuerzas Especiales ocurre en un contexto de repunte de violencia y hechos de alto impacto registrados en la entidad.
sáb 20 diciembre 2025 12:11 PM
ejercito seguridad sinaloa
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reforzó la seguridad en el estado de Sinaloa con el despliegue de 180 efectivos. (Foto: Defensa)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reforzó la seguridad en el estado de Sinaloa con el despliegue de 180 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en un contexto marcado por el incremento de hechos violentos en distintas regiones de la entidad.

La dependencia informó que a las 10:00 horas de este viernes, los elementos despegaron desde la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 y una aeronave Spartan C-27J de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, con destino a la Base Aérea Militar No. 10 en Culiacán, Sinaloa.

Según se dio a conocer, su incorporación tiene como objetivo reforzar el despliegue operativo que ya mantiene la 9/a Zona Militar en el estado.

De acuerdo con Defensa, estos efectivos fortalecerán las acciones conjuntas que realizan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región.

El refuerzo ocurre luego de que, en los últimos meses, Sinaloa ha registrado un repunte de violencia asociado a disputas entre grupos del crimen organizado, con enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, ataques a fuerzas de seguridad y hechos de alto impacto en municipios como Culiacán, Mazatlán y zonas rurales del centro y sur del estado.

Estos episodios han generado preocupación entre la población y han impactado la vida cotidiana, la movilidad y las actividades económicas.

Apenas este viernes, el gobernador Rubén Rocha Moya negó que elementos del Ejército se estén retirando de Culiacán como ha trascendido en redes sociales y aseguró que los operativos se están reforzando.

“No hay menos militares, no se ha ido nadie, van a mantenerse el número que tenemos aquí, al contrario vino y lo reforzó el general Trevilla”, dijo el gobernador.

El despliegue se lleva a cabo también luego de que este jueves el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, visitó la Tercera Región Militar fue para reforzar los operativos después de que el miércoles se registró una jornada de violencia en Escuinapa , con enfrentamientos entre grupos rivales donde hubo bloqueo de carreteras, ataques con artefactos explosivos lanzados con drones, con un saldo de cinco muertos.

En este escenario, la misión de las unidades de Fuerzas Especiales será actuar en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, mediante tareas de disuasión, prevención y patrullajes, con el objetivo de generar un ambiente de mayor tranquilidad para la población.

Defensa subrayó que las operaciones se realizarán conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos, en beneficio de las y los habitantes de Sinaloa.

El despliegue forma parte de los ajustes operativos del gobierno federal para atender zonas con alta incidencia delictiva y reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en entidades consideradas prioritarias dentro de la estrategia nacional contra la violencia.

