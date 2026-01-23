Ya abrió la convocatoria de la Sedena para estudiar Medicina o Aviación Civil: registro, requisitos y fechas

La Sedena informa que los requisitos que se solicitan son la edad, estatura, Índice de Masa Corporal, escolaridad, entre otros. Presentar y aprobar los exámenes de admisión (examen de capacidad física, cultural, psicológico, médico integral, aeromédico y médico confirmatorio); en el entendido que presentarlos y aprobarlos no garantiza el ingreso al plantel para el que se concursó.

Quedar dentro de la cuota de admisión que establezca la Sedena, misma que se encuentra sujeta a las plazas presupuestales que autoriza la Secretaría de Hacienda, considerándose potenciales de ingreso únicamente a las y los aspirantes que hayan obtenido los puntajes más altos.

No haber causado baja del Ejército, Fuerza Aérea o Guardia Nacional por cualquier motivo.

Se recomienda leer la convocatoria completa en este enlace .