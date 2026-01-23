Ya abrió la convocatoria de la Sedena para estudiar Medicina o Aviación Civil: registro, requisitos y fechas

La convocatoria para cursar estudios de nivel superior y técnico superior universitario en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está próxima a vencer, por lo que si en tus planes está integrarte a las filas militares es importante que sepas los requisitos, la documentación y el día límite para realizar el registro en línea este 2026.
¿Quieres estudiar Medicina o Aviación en el Colegio Militar? Ya está abierta la convocatoria
La Sedena informa que los requisitos que se solicitan son la edad, estatura, Índice de Masa Corporal, escolaridad, entre otros. Presentar y aprobar los exámenes de admisión (examen de capacidad física, cultural, psicológico, médico integral, aeromédico y médico confirmatorio); en el entendido que presentarlos y aprobarlos no garantiza el ingreso al plantel para el que se concursó.
Quedar dentro de la cuota de admisión que establezca la Sedena, misma que se encuentra sujeta a las plazas presupuestales que autoriza la Secretaría de Hacienda, considerándose potenciales de ingreso únicamente a las y los aspirantes que hayan obtenido los puntajes más altos.
No haber causado baja del Ejército, Fuerza Aérea o Guardia Nacional por cualquier motivo.
Se recomienda leer la convocatoria completa en este enlace .
Carreras en la Sedena
Heroico Colegio Militar:
- Licenciatura en Administración Militar
- Licenciatura en Seguridad Pública
Escuela Militar de Medicina:
- Licenciatura como Médico Cirujano Militar.
Escuela Militar de Odontología
- Licenciatura como Cirujano Dentista Militar.
Colegio del Aire / Escuela Militar de Aviación:
- Licenciatura en Piloto Aviador Militar
- Licenciatura en Administración Militar (orientada a la Fuerza Aérea)
- Licenciatura en Seguridad Pública (orientada a la Fuerza Aérea)
Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (UDEFAYGN):
- Programas de formación integral en áreas militares, técnicas y de liderazgo, con duración mínima de cuatro años.
Todos los programas ofrecen formación académica, técnica y militar, y la Sedena cubre ta través de una beca todos los gastos relacionados, incluyendo alimentación, hospedaje, uniformes y materiales.
Último día para el registro en línea
Los aspirantes deberán realizar su convocatoria a través de la siguiente página: https://www.gob.mx/defensa , la cual estará habilitada hasta las 23:59 horas del miércoles 18 de febrero de 2026.
Documentos requeridos
Tras validar los documentos, Una vez registrado vía internet dispondrá de 15 días para presentarse en el Centro de Examen más cercano en donde deben acudir con los siguientes documentos:
1.- Solicitud del registro en línea firmada con aviso de privacidad.
2.- Original (únicamente para cotejo) y copia de la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.)
3.- Carta responsiva de consentimiento informado (Anexo “D”).
4.- Copia simple del acta de nacimiento expedida en el año en el que participe.
5.- Original (únicamente para cotejo) y copia del comprobante de domicilio que fue asentado en el registro en línea.
6.- Original del certificado médico expedido por un médico con cédula profesional y labore en una institución registrada ante la Secretaría de Salud (Anexo “E”).
7.- Original (únicamente para cotejo) y copia fotostática del certificado de bachillerato con promedio mínimo de 7.0.
8.- Quienes cursen el último semestre de bachillerato o equivalente, presentarán original y copia fotostática de la constancia de estudios.
Cada carrera determina los exámenes complementarios que se exijan a los aspirantes como inglés y buena condición física a través de ejercicios. En el caso de querer ingresar a la Escuela Militar de Aviación, se les practicará un examen oftalmológico en el Hospital Militar más cercano al Centro de Examen, en caso de no resultar apto en este examen, podrá solicitar por escrito participar para otro plantel militar.