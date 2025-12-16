Trump y Sheinbaum acuerdan contrarrestar uso de narco drones en la frontera

"El Grupo de Implementación en Seguridad está tomando medidas decisivas contra las instituciones financieras y las personas cómplices en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y sus precursores químicos", añadió.

En mayo, la Patrulla Fronteriza informó que, en los últimos tres años, había detectado más de 150,000 drones que realizan labores de vigilancia en la frontera entre México y Estados Unidos, algunos de ellos operados por organizaciones criminales y otros más en los que han transportado drogas.

La frontera entre México y Estados Unidos está vigilada por más de 6,000 elementos desde la llegada al poder de Donald Trump.

La semana pasada, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna del Gobierno de Donald Trump, dijo que el Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) causan caos y daños en los intereses de Estados Unidos.

"Los grupos del crimen organizado transnacional, incluidos los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y otros cárteles de la droga, provocan caos y dañan los intereses de EU", expresó ante el Congreso estadounidense.

La administración de Trump nombró a principios de años a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Trump continuó con sus amenazas de ataques terrestres contra presuntos narcotraficantes venezolanos en una entrevista publicada el martes.

Trump también dijo a Politico que podría extender las operaciones militares antidrogas a México y Colombia, hablando en una amplia entrevista que también apuntó a Europa, incluyendo otro llamado a elecciones ucranianas y apoyo al líder de Hungría.