México

México se calienta más rápido que el planeta: científicos alertan sobre aceleración del cambio climático

Investigadores de la UNAM advierten que el país ya se acerca a un aumento de 2 °C respecto al periodo preindustrial y que el calentamiento global se acelera desde 2012.
mar 10 marzo 2026 05:27 PM
calentamiento
En México, la tasa de calentamiento es mayor que la del promedio global. (Foto: Camila Ayala Benabib/ Cuartoscuro)

El cambio climático ya no es un escenario futuro. Los datos más recientes muestran que el planeta entró en una fase de calentamiento acelerado y que particularmente México enfrenta una situación todavía más crítica, pues el país se calienta más rápido que el promedio global.

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que el país se calienta a un ritmo mayor que el promedio global y puede alcanzar incrementos de temperatura cercanos a los 2 grados Celsius antes de 2030, un escenario que puede acelerar los impactos climáticos en agua, agricultura, salud y economía.

Durante la presentación del panorama climático para 2026, especialistas del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) y del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, entre ellos Francisco Estrada Porrúa, Amparo Martínez Arroyo, Jorge Zavala Hidalgo y Carlos Gay García apuntaron que la temperatura global ya alcanzó niveles cercanos al umbral de 1.5 °C, respecto al periodo preindustrial, y que el mundo puede superar los 2 °C alrededor de 2040, de mantenerse la tendencia actual,.

Pero alertaron que, en el caso de México, el aumento de la temperatura observado es más rápido que el promedio mundial, lo que reduce el tiempo disponible para adaptarse a sus efectos.

“El cambio en la tasa de calentamiento es considerable. Pasamos de cerca de 1.9 grados por siglo a 3.5 grados por siglo, es decir, casi el doble”, explicó el coordinador del PINCC, Francisco Estrada, al presentar un análisis de las principales bases de datos climáticas globales.

Los registros globales presentados de tres bases de datos internacionales –NASA, Met Office y NOAA– mostraron que 2024 fue el año más cálido desde que existen mediciones, con una anomalía de 1.55 °C. 2023 y 2025 le siguen muy de cerca. Pero más allá del ranking anual, los científicos alertan sobre un cambio más preocupante: la velocidad del calentamiento.

De acuerdo con el análisis presentado por Estrada, desde 2012 la tasa de aumento de la temperatura global prácticamente se duplicó, al pasar de cerca de 1.9 °C por siglo a alrededor de 3.5 °C.

“Esto no quiere decir que necesariamente se mantenga así para siempre, pero sí cambia completamente nuestra percepción de lo que viene en los próximos años”, advirtió el investigador.

México ante un calentamiento más rápido

Las estimaciones presentadas por Francisco Estrada indicaron que la temperatura media anual del país ya aumentó cerca de 1.9 °C, respecto al periodo de referencia de inicios del siglo XX, e incluso en algunos años recientes el incremento supera incluso los 2 °C.

Por lo que, de manera similar a lo que ocurre en la temperatura global, a partir de inicios de la década de 2010, la tasa de aumento de la temperatura en México casi se duplica (90%): pasó de cerca de 3.0ºC a 5.5ºC por siglo.

Si esta tasa de calentamiento se mantiene, nuestro país alcanzaría un incremento de 2.0ºC antes de terminar esta década y cercano a 2.7ºC para el 2040, con respecto al periodo de referencia.

“Nosotros ya nos hemos calentado más que el planeta y lo estamos haciendo a una velocidad mayor que el promedio global”, explicó Estrada.

“La nueva tasa de calentamiento podría llegar a 5.5 °C por siglo. Eso es una barbaridad de calentamiento, es una velocidad enorme”, agregó el investigador.

Las razones dijo, combinan factores físicos y geográficos: el calentamiento de los continentes suele ser mayor que el de los océanos y México –ubicado en la franja tropical y entre dos mares– presenta condiciones que amplifican las variaciones climáticas.

De tal manera que, considerando solo el calentamiento provocado por las actividades humanas –principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero–, se estima que en 2026 la temperatura media global pueda acercarse a 1.5 °C, por encima de los niveles preindustriales, mientras que en México el aumento puede situarse en alrededor de 1.95 °C.

De cumplirse estas proyecciones, 2026 se ubicaría entre los tres años más cálidos registrados tanto en el mundo como en el país.

Sin embargo, explicó Estrada, además de este calentamiento de origen humano las variaciones naturales del clima también influyen en la temperatura de cada año, por lo que para 2026 se prevé que durante la primavera predominen condiciones neutrales del fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur).

Posteriormente, en verano pueden desarrollarse condiciones de El Niño, lo que generalmente favorece temperaturas más altas a nivel global durante el otoño y el invierno e incluso en los primeros meses de 2027.

Los escenarios del futuro ya son datos

Los científicos explicaron que muchos de los escenarios que hace dos décadas se planteaban como proyecciones hoy ya se observan en los registros climáticos.

“Lo que veíamos hace 20 años que iba a pasar se está transformando en datos. En muchos casos, incluso se ve peor de lo que esperábamos”, dijo Estrada.

Investigaciones recientes señalan además que 55% del territorio nacional enfrenta ya algún grado de escasez de agua, mientras que cerca de 15% se encuentra en situación crítica, sin disponibilidad suficiente de agua superficial o subterránea.

También se observan reducciones en rendimientos agrícolas, aumento en la mortalidad asociada a olas de calor y mayor frecuencia de eventos extremos.

Al respecto, el oceanógrafo Jorge Zavala Hidalgo señaló que el incremento de temperatura es solo una de varias señales de un sistema climático que cambia rápidamente.

“No sólo vemos una tendencia creciente en la temperatura; también hay aceleración en variables como el contenido de calor oceánico, el aumento del nivel del mar o la intensidad de eventos extremos”, explicó.

Estas transformaciones, dijo, se reflejan en fenómenos como inundaciones más intensas o periodos de sequía más prolongados.

Ante este panorama, los especialistas advirtieron que el cambio climático ya no puede abordarse únicamente como un problema de reducción de emisiones.

La investigadora Amparo Martínez Arroyo planteó así la necesidad de modificar el enfoque de la política climática.

“Durante años la política se centró en emisiones netas cero. Eso es indispensable, pero no basta”, señaló. “Los estudios muestran que reducir emisiones no evita automáticamente los daños que ya están en curso”.

Por ello, el grupo de investigadores propone adoptar un enfoque de “daños netos cero”, cuyo objetivo central sea minimizar los impactos del cambio climático sobre las personas, los ecosistemas y la economía.

“El principal reto climático de México hoy no es solo reducir emisiones, sino evitar los daños”, afirmó Martínez.

Las estimaciones económicas también ilustraron la magnitud de este desafío. Según cálculos presentados por los investigadores, las pérdidas acumuladas por cambio climático durante el actual sexenio pueden equivaler a cerca de 25% del PIB mexicano de 2024, si se consideran impactos en agricultura, agua, salud y otros sectores.

Mientras que, hacia mediados de siglo, las pérdidas potenciales puden superar el equivalente a todo el producto interno bruto actual del país.

Frente a este escenario, los especialistas subrayaron que el tiempo disponible para actuar se reduce rápidamente. “Cada décima adicional de temperatura agrava los impactos”, advirtió el climatólogo Carlos Gay García. “El cambio climático actúa de dos maneras: como un martillazo con eventos extremos y como un veneno que se acumula poco a poco”, agregó.

Los investigadores coincidieron así en que la adaptación climática debe convertirse en una prioridad nacional en los próximos años, al tiempo que se mantienen esfuerzos de mitigación y cooperación internacional para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

El calentamiento en México frente al mundo

Tomando en cuenta solo los datos del Global Temperature Report for 2025, elaborado por Berkeley Earth, muestran que el calentamiento global continúa intensificándose y que el aumento de temperatura no ocurre de manera uniforme entre regiones.

En 2025, la temperatura media del planeta se ubicó aproximadamente en 1.44 °C, por encima del nivel preindustrial (1850-1900), lo que colocó al año entre los tres más cálidos registrados desde que existen mediciones instrumentales.

México se encuentra entre las regiones donde el calentamiento observado es mayor que el promedio global. Diversos análisis de series climáticas basadas en las bases de datos internacionales utilizadas por Berkeley Earth –incluyendo registros de temperatura atmosférica desde finales del siglo XIX– indican que el incremento acumulado en México se aproxima a los 1.8-1.9 °C, es decir, por encima de la media global.

Además, la tendencia de calentamiento estimada para el país desde mediados del siglo XX es cercana a 1.6 °C por siglo.

Regionalmente también hay diferencias importantes en la velocidad del calentamiento. Mientras el promedio global refleja incrementos cercanos a 1.4 a 1.5 °C, regiones continentales como América del Norte presentan valores cercanos a 1.7 a 2.0 °C.

En contraste, muchas zonas tropicales oceánicas muestran aumentos menores, generalmente entre 1.1 y 1.3 °C, debido a la mayor capacidad del océano para absorber calor.

En el extremo opuesto se encuentra el Ártico, considerado el punto del planeta donde el calentamiento es más acelerado. En esta región, las evaluaciones climáticas indican que se han registrado incrementos de 3 a 4 °C o más desde la era preindustrial, lo que equivale a una tasa de calentamiento varias veces superior al promedio global.

Investigadores explican que, en general, las áreas continentales se calientan más rápido que los océanos y las regiones de latitudes medias y altas experimentan cambios más intensos que muchas zonas tropicales. En el caso de México, su ubicación continental, la interacción entre océanos y la variabilidad climática regional contribuyen a que el aumento de temperatura observado supere el promedio mundial.

En conjunto, los datos del reporte de Berkeley Earth confirman que el calentamiento global continúa avanzando y que países como México se encuentran en una franja donde los efectos del incremento de temperatura ya se manifiestan con mayor intensidad.

