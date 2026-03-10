Publicidad

México

Sheinbaum se reúne con alcaldes de municipios con alta incidencia delictiva

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se busca hacer un programa especial, en conjunto con las autoridades municipales y estatales.
mar 10 marzo 2026 03:34 PM
sheinbaum
Imagen ilustrativa. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Alcaldes de los 61 municipios que enfrentan los mayores problemas de inseguridad y otros rezagos socioeconómicos en el país se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

La mandataria federal adelantó en la conferencia mañanera de este martes que las demarcaciones que participan en el encuentro también presentan elevados índices de pobreza.

Sheinbaum explicó que el propósito de la reunión es coordinar esfuerzos para implementar centros del programa México Imparable en estos municipios y por ello solicitó la colaboración de los presidentes municipales en el proyecto.

La presidenta detalló que el plan busca fortalecer la atención a las causas que originan la inseguridad y promover programas de apoyo focalizados a las comunidades más necesitadas.

"Hoy, por ejemplo, tenemos una reunión con presidentes municipales de 61 municipios del país, de todos los partidos, porque queremos hacer un programa especial en esos 61 municipios, junto con los presidentes municipales; obviamente, gobernadoras y gobernadores también. Pero queremos trabajar todavía más en la atención a las causas que hemos identificado que son municipios que lo requieren todavía más", comentó Sheinbaum esta mañana.

Entre los asistentes a la reunión estuvieron alcaldes del Estado de México, como Azucena Cisneros de Ecatepec y Adolfo Cerqueda de Nezahualcóyotl, ambos de Morena; el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza (PRI); José Luis Urióstegui, edil de Cuernavaca (PAN), y Abelina López, alcaldesa de Acapulco, también de Morena.

Desde el inicio de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum tenía en la mira a Colima, Tijuana, Cajeme, Acapulco, Celaya, Tlajomulco de Zúñiga, Ciudad Juárez, Chihuahua, León y Benito Juárez, porque en esos 10 municipios del país ocurren el 23% de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa Nacional, esos municipios tienen una tasa de homicidios muy por arriba del promedio nacional.

Sin embargo, entre el 2024 y el 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta que –salvo en Cajeme– los homicidios vinculados a la delincuencia organizada disminuyeron entre 12 y 39% en esos municipios.

Los homicidios dolosos continúan con una tendencia a la baja en México, según cifras oficiales. Entre septiembre de 2024 y febrero de 2026 este delito disminuyó 44%, al pasar de un promedio de 86.9 homicidios diarios a 48.8.

Esto colocó a febrero de este año como el mes con la menor cantidad de homicidios dolosos en los últimos 10 años, por debajo incluso de 2015, cuando se registró una media de 49.6 homicidios dolosos al día.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó este martes el caso de Jalisco. Aquí también bajaron los homicidios dolosos en febrero, a pesar de que ese mes fue abatido Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desató una ola de violencia, principalmente en esa entidad federativa.

