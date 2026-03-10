Sheinbaum se reúne con alcaldes de municipios con alta incidencia delictiva

Desde el inicio de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum tenía en la mira a Colima, Tijuana, Cajeme, Acapulco, Celaya, Tlajomulco de Zúñiga, Ciudad Juárez, Chihuahua, León y Benito Juárez, porque en esos 10 municipios del país ocurren el 23% de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de la Defensa Nacional, esos municipios tienen una tasa de homicidios muy por arriba del promedio nacional.

Sin embargo, entre el 2024 y el 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta que –salvo en Cajeme– los homicidios vinculados a la delincuencia organizada disminuyeron entre 12 y 39% en esos municipios.

Los homicidios dolosos continúan con una tendencia a la baja en México, según cifras oficiales. Entre septiembre de 2024 y febrero de 2026 este delito disminuyó 44%, al pasar de un promedio de 86.9 homicidios diarios a 48.8.

Esto colocó a febrero de este año como el mes con la menor cantidad de homicidios dolosos en los últimos 10 años, por debajo incluso de 2015, cuando se registró una media de 49.6 homicidios dolosos al día.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó este martes el caso de Jalisco. Aquí también bajaron los homicidios dolosos en febrero, a pesar de que ese mes fue abatido Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desató una ola de violencia, principalmente en esa entidad federativa.