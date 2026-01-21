Publicidad

México

De “usar todo el inmenso poder” a “atacarlos por tierra”, las amenazas de Trump contra cárteles

En su primer año de gobierno, Trump ha tomado varias acciones contra cárteles, entre ellas designarlos como organizaciones terroristas y solicitar el envío de capos a Estados Unidos.
mié 21 enero 2026 07:00 PM
CJNG
El presidente Donald Trump ha advertido que atacará por tierra los cárteles. (Foto: Cuartoscuro.)

En su proyecto de combatir a los cárteles, Donald Trump ha endurecido sus amenazas y ha advertido que usará “todo el inmenso poder de las fuerzas del orden” para eliminarlos y de manera concreta, anunció que las atacará por tierra, vía por la que entra la mayor cantidad de drogas que año con año causan la muerte de miles de estadounidenses.

Desde antes de llegar a la Presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión, Trump anunció que designaría a los cárteles como organizaciones terroristas, y el primer paso lo dio cuando tomó posesión.

“Invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro Gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos. Como comandante en jefe, no tengo mayor responsabilidad que defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Lo haremos a un nivel que nadie ha visto antes”, dijo en su discurso del 20 de enero de 2025.

En febrero de ese año, la administración de Trump anunció que ocho cárteles serían designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales especialmente designados (SDGT), de las que seis son mexicanas: Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, Cártel de Golfo y Cárteles Unidos.

Con esa designación, los cárteles mexicanos se unieron a la lista de alrededor de 70 grupos o personas físicas entre las que se incluyen organizaciones como Hamás y el Ejército de Liberación Nacional colombiano. Además, se determina aislar “a entidades y personas, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos que necesitan”.

Norma Castañeda, profesora de la Universidad La Salle, considera que México debe ser cauteloso ante las advertencias que ha lanzado Trump, a quien se le debe tomar en serio debido a que ha pasado del discurso a los hechos.

“Los carteles están muy fuertes, tenemos una cuestión de inseguridad que no ha disminuido, que todos los días vemos muertos, enfrentamientos y balaceras por todos lados. Entonces, este escenario poco favorable en México y hace que Donald Trump quiera generar una serie de intervenciones que coadyuven a sus propios intereses”, comenta.

En este primer año, el gobierno de Trump solicitó a México el envío de presuntos delincuentes y operadores del crimen organizado para que enfrenten a la justicia estadounidense. Se han realizado tres entregas, la última efectuada este 20 de enero.

También se decretó designar al fentanilo como un Arma de Destrucción Masiva , con lo que se ordenó a su gobierno tomar medidas para eliminar la amenaza del fentanilo ilícito.

"El fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico. Dos miligramos, una cantidad traza casi indetectable equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, constituyen una dosis letal. Cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo", dice la orden firmada por Trump a finales de 2025.

Alista el combate por tierra

En el último año, el gobierno de Trump ha realizado en el Mar Caribe y el Océano Pacífico alrededor de 35 ataques militares contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas.

Estos ataques pueden aumentar, pues al cumplir su primer año de gobierno, Trump anunció que atacará por tierra a las organizaciones criminales, pues vía marítima, prácticamente ha logrado interceptar la droga.

"Hemos interceptado casi el 100% de las drogas que entraban por vía marítima. Ahora, muy pronto, empezaremos a interceptar las drogas que entran por tierra. Sabemos exactamente de dónde vienen", informó.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), en el año fiscal 2025 (que comprende de octubre de 2024 a septiembre de 2025), el gobierno decomisó 264,560 kilogramos de drogas, de los que 123,736 (46%) ingresaron por su frontera con México y con Canadá.

Por sus costas y el interior fueron decomisados 140,824 kilogramos de drogas, que representan el 53%.

El gobierno de Estados Unidos exigió hace unos días a México “resultados concretos” contra las redes narcoterroristas, como parte de una conversación telefónica entre el canciller Jun Ramón de la Fuente y el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Estados Unidos dejó claro que el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable. Los próximos compromisos bilaterales con México requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo para proteger a las comunidades en ambos lados de la frontera”, se lee en una publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

